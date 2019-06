Stiri pe aceeasi tema

- Operațiune dificila joi când o turista a fost salvata din canionul Valea lui Stan, dupa ce a fost ranita grav. 15 salvamontiști argeseni și doi jandarmi montani au participat la acțiunea din Munții Fagaraș.

- ULTIMA ORA… O clipa de neatenție l-a bagat pe un barbat de 45 de ani din comuna Pogana direct in spital. Cuiul de la balotiera, cu care utilajul era legat de tractor, a cedat, in momentul in care barbatul a incercat sa repare singur o problema tehnica ivita la utilajul de facut baloți din paie. [...]

- Turistul ceh care a cazut pe zapada in Muntii Fagaras a fost transportat la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu, starea lui fiind foarte grava, a declarat seful Salvamont Sibiu, Adrian David. Pe...

- "Pe Sharon am cunoscut-o in seara asta dupa ce a cazut in groapa care a aparut in dreptul stației T.C.E. de la Galeriile Comerciale. Martor la eveniment, i-am sarit in ajutor, insa din fericire pentru toata lumea nu s-a intamplat nimic grav. Mai mult amuzata de incident decat speriata, Sharon mi-a…

- Cadrele medicale de la SMURD Constanta au fost solicitate in aceasta seara sa intervina in localitatea Mihail Kogalniceanu judetul Constanta.Din primele informatii o persoana a cazut de la inaltime, mai exact de la etajul al treilea al blocului in care locuieste. Victima, este o adolescenta de 16 ani.…

- Femeia facea o drumeție, iar la un moment dat i s-a facut rau, transmite Mediafax.. Salvamont Alba și un echipaj SMURD au intervenit, sambata, la Piatra Secuiului, din Rimetea, zona situata la poalele Munților Apuseni, pentru salvarea unei turiste din Ungaria careia i s-a facut rau. „Din…

- Salvamontiștii din Bușteni anunța ca intervin, sambata, pentru salvarea unei persoane accidentate in urma unei cazaturi de la inalțime in zona Valea Frumoasei.Elicopterul nu poate interveni din cauza cablurilor de telecabina, fiind abordata varianta terestra de salvare, anunta salvamontistii.…