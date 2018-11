Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de serviciu, care lucra in Primaria Craiova a murit, marti, dupa ce a cazut, accidental, de la o inaltime de 12 metri. in timp ce facea curatenie, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- ACCIDENT rutier in Aiud, cu o victima ranita ușor Luni seara, in jurul orei 23, Detașamentul Aiud intervine cu 1 Autospeciala , o ambulanța SMURD B și 8 subofițeri, la un accident rutier soldat cu o victima ranita ușor, pe DN1. Potrivit ISU Alba, pe raza municipiului Aiud, un TIR a avariat o teava…

- Un barbat a cazut cu parapanta de la o inaltime de 20 de metri. Victima in varsta de 40 de ani era la cursuri de parapantism pe dealul Bunloc, cand o rafala i-a inchis o parte de aripa si l-a doborat. Norocul lui a fost ca a cazut peste niste tufisuri, care i-au amortizat caderea. Barbatul a suferit…

- Tragedie in masivul Piatra Craiului. O turista a murit dupa ce a cazut aproape 50 de metri , intr-o rapa. Misiunea de recuperare a cadavrului s-a incheiat dupa mai bine de 14 ore. Victima este Diana Pora, o brașoveanca de 28 de ani care iubea muntele. Prietenilor nu le vine sa creada ca tanara și-a…

- Un barbat, in varsta de 60 de ani, se zbate intre viata si moarte dupa ce a cazut de pe o schela, de la 10 metri inaltime. Acesta lucra intr-o biserica din Constanța, Romania și la un moment dat i s-a facut rau, informeaza libertatea.ro.

- Garda de pompieri Sebes a intervenit, in aceasta dupa-amiaza, cu un echipaj și o ambulanța SMURD pentru salvarea unui adolescent cazut de la inalțime, la Rapa Roșie. Victima, in varsta de 15 ani, din Sfantu Gheorghe, a alunecat de pe poteca, in timp ce se afla impreuna cu familia in excursie in zona.…

- Duminica, 5 august, in timp ce conducea autoturismul intr-o curba pe DN 18, in afara localitatii Carlibaba, pe fondul vitezei excesive, un barbat de 57 de ani, din județul Botoșani, a pierdut controlul asupra directiei de mers si s-a rasturnat la o diferenta de nivel de aproximativ 4 metri. Din accident,…