Stiri pe aceeasi tema

- Predica pe care Papa Francisc o va rosti in timpul liturghiei oficiate la Sumuleu Ciuc va fi tradusa simultan in limbile romana si maghiara, au anuntat organizatorii, traducerea urmand sa fie fiind...

- Fortele de ordine au pregatit cu mare atentie Summit-ul liderilor europeni de la Sibiu incercand sa nu lase brese de securitate care ar putea pune in pericol buna desfasurare a evenimentului. Concret, toate masurile de securitate au fost stabilite si puse in practica de Comitetul Interministerial pentru…

- Primaria municipiului Chișinau a lansat ruta numarul 37 pe itinerarul Gara Feroviara - satul Bubuieci. Potrivit autoritaților, pe ruta vor activa trei troleibuze cu propulsie autonoma, iar intervalul de circulație va fi de 24 de minute.

- Doi frați in Satul Mare au fost recuperați, luni dupa masa, de salvamontiștii din Alba, dupa ce au ramas blocați in zona Piatra Secuiului. Erau echipați necorespunzator și au pierdut marcajul, din cauza zapezii. In cele din urma au fost nevoiți sa apeleze numarul de urgența 112. Pentru ca atat coborarea…

- Un echipaj Salvamont Alba a fost chemat sa intervina, azi (11 februarie) dupa-amiaza, pentru recuperarea a doi turisti din Satu Mare ramasi blocati pe Piatra Secuiului, la Rimetea. Cei doi au fost coborati de pe munte, interventia durand aproximativ trei ore. Tinerii, care ar fi frati, nu au suferit…

- Un echipaj Salvamont Alba a fost chemat sa intervina, luni dupa-amiaza, pentru recuperarea a doi turisti ramasi blocati pe Piatra Secuiului, la Rimetea. Cele doua persoane nu erau echipate corespunzator si au parasit zona marcata turistic, astfel ca au ramas blocate pe o stanca, a mentionat reprezentantul…

- Irina Postolea a trecut prin momente de panica, in ediția Exatlon, de duminica seara. Razboinica s-a prabuși pe traseu, in timul unui joc cu Faimoșii și a avut nevoie de ingrijiri medicale. Razboinica Irina Postolea s-a lovit pe traseu, la tiroliana. Deși a reușit sa termine meciul, la finalul acestuia,…