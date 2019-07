Stiri pe aceeasi tema

- O turista de 37 de ani, din Ungaria, a fost muscata de sarpe, luni dimineata, intr-o localitate din judetul Arges. In mod normal, femeia, despre care se presupune ca a fost muscata de o vipera, ar fi trebuit transportata si ingrijita la cel mai apropiat spital de urgenta. Insa, intregul incident scoate…

- O turista in varsta de 50 de ani din Ungaria si-a pierdut viata, sambata, dupa ce i s-a facut rau in timp ce se afla in drumeție pe Masivul Piatra Secuiului, la Rimetea, a anuntat Serviciul Public Salvamont Alba. Alaturi de salvamontiști, la fața locului a intevenit și un echipaj SMURD. Aceștia au inceput…

- MUZICA IN MARE, MARE SARBATOARE: Joi seara, Sibiu Jazz Festival iși va deschide porțile pentru a 49-a ediție, una dintre cele mai cosmopolite de pana acum: 70 de muzicieni din 12 țari (Belgia, Polonia, Luxemburg, Franța, Ungaria, Spania, Israel, Austria, Norvegia, Suedia, Cuba și Romania) vor urca pe…

- Iși crește inima sa știi, sa vezi și sa traiești o zi unica aici, acasa, in Sibiul minunat! Europa Rurala inseamna peste 100 de meșteri tradiționali din toata țara, implicați in 40 de ateliere interactive diferite! Toate vor fi amenajate in Muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului pentru a marca Ziua…

- Transfagarașan, 1977. Fascinant atunci și acum. Oricand. Cu o generozitate și suplețe de necuprins, cu galeria unor peisaje-unicat, carora le sta bine alb-negru dar și color, un loc admirat d etuuriști d epe toate meridianele... Read More...