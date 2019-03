Turist rus reţinut pe aeroportul din Bali cu un urangutan anesteziat în valiză Un turist rus a fost arestat pe aeroportul Denpasar, pe o insula indoneziana a arhipelagului Bali, in timp ce era pe cale sa scoata din tara un urangutan anesteziat in valiza, a informat sambata politia citata cde AFP.



Turistul in varsta de 27 de ani, Andrei Jestkov, a fost retinut de agentii controlului de securitate, inainte sa se imbarce vineri seara in avionul avand ca destinatie Rusia.



Agentii au descoperit in valiza sa un urangutan mascul de doi ani, adormit profund, precum si cinci soparle vii.



"Credem ca urangutanului i-au fost administrate pastile antialergice… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

