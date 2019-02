Turist român, mort în accident de motocicletă, în Thailanda Un barbat in varsta de 29 de ani, cu cetațenie romana, s-a stins din viața in urma cu o saptamana intr-un grav accident de motocicleta, petrecut in Wichit, provincia Phuket, din Thailanda. Potrivit informațiilor polițiștilor, tanarul a murit inainte de a ajunge la spital, el fiind gasit de paramedici in stare de agonie, scrie ziarul thethaiger.com. Martor al accidentului ar fi fost unul dintre prietenii barbatului. Potrivit presei straine, tragicul eveniment s-ar fi petrecut intr-o curba, moment in care romanul a cazut cazut de pe motocicleta. Vezi și: Italia: Roman, OMORAT… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

