- Prefectul judetului Hunedoara, Tiberiu Kiszely, a declarat ca persoanele care ajung in zonele cu risc insemnat de avalansa, in ciuda avertizarilor primite din partea meteorologilor si a salvamontistilor, ar trebui sa suporte cheltuielile pentru salvare. Autoritatile au lucrat la un regulament…

- Salvamontistii din judetul Hunedoara avertizeaza asupra pericolului iminent de avalansa care exista in masivele Retezat si Parang, de la altitudini mai mari de 1.500 de metri, in conditiile in care la munte a nins abundent, iar prognoza meteo arata ca ninsorile vor continua si in urmatoarele zile.…

- Autostrada Transilvania. Cum arata santierul care "taie" un sat in doua FOTO Ritm sustinut de lucru pe lotul Iernut-Chețani (17,9 km), parte din Autostrada A3 intre Campia Turzii și Targu Mureș. "Pe lotul de 17,9 km dintre Iernut și Chețani, constructorii (Astaldi și Max Boegl) sunt bine mobilizați…

- La data de 4 martie 2003 avea loc un tragic accident al unui elicopter, pe raza localitații Cojocna din judetul Cluj. Toate cele patru persoane de la bordul aparatului de zbor, apartinand SMURD Targu Mures, si-au pierdut viata. Erau doi piloti si doua cadre medicale. Cei patru se intorceau din Ungaria.…

- Salvamontistii au avut o interventie contracronometru pe Carp, unde mai multi turisti rataciti au cerut ajutor, informeaza Romania TV. Operatiunea a fost mult ingreunata, deoarece zapada instabila s-a incalzit si exista pericol de avalansa. Citeste si O fetita de 10 ani ajuns la spital, dupa…

- Elicopterul SMURD a fost solicitat joi sa intervina pentru preluarea si transportarea la un spital din Bucuresti a unei paciente cu ocluzie intestinala, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Braila, Stefan Stoian. "Noi am asigurat cu o autospeciala zona…

- Caravana SMURD „Fii pregatit”, care instruieste populatia pentru a face fata situatiilor de urgenta, isi continua traseul si in 2018, pentru cel de-al treilea an consecutiv urmand sa ajunga pana la sfarsitul anului in 75 de localitati din toata tara. In luna martie, aceasta va ajunge la Brasov si…

- Salvamontistii din judetul Hunedoara atrag atentia, luni, asupra riscului crescut de avalansa aparut in masivele Retezat si Parang, din cauza ninsorilor abundente care au cazut in ultimele...

- Un barbat in varsta de 25 ani s-a accidentat grav, marti dupa-masa, dupa ce a cazut de pe un stalp de electricitate, de la o inaltime de aproximativ 5-6 metri, potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud. Incidentul s-a produs in comuna Magura Ilvei.…

- Salvamontistii si jandarmii cauta un cetatean danez de 61 de ani, disparut in Ranca. Acesta era cazat la pensiunea Onix. Articolul ACUM, ALERTA in RANCA! Turist DISPARUT. Jandarmii il cauta apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Un tanar de 19 ani din localitatea galateana Brahasesti a fost impuscat accidental, luni dimineata, de catre tatal sau, in momentul in care incercau sa vaneze o vulpe in spatele casei lor. Tanarul a fost preluat de un elicopter SMURD si dus la Spitalul Judetean Galati, transmite News.ro . Potrivit purtatorului…

- Tanar impuscat la vanatoare de tatal sau, in Corcioveni, județul Galați, elicopterul SMURD fiind solicitat sa intervina la fața locului. Potrivit primelor informatii furnizate de politisti, un tanar de 19 ani a fost impuscat accidental pe un fond de vanatoare de langa Brahasesti. El se afla la vanatoare…

- O echipa de sapte persoane au intervenit, sambata seara, pentru salvarea unei persoane care s-a accidentat in zona de nord a Varfului Oslea din Muntii Valcan. "Victima este suspecta de un traumatism grav la coloana vertebrala", au anuntat salvamontistii. Dupa acordarea primului ajutor…

- Polițiștii au incercat sa opreasca o mașina, dar șoferul a accelerat, trecand chiar pe roșu și incalcand toate regulile de circulație. In cele din urma a pierdut controlul autoturismului, a lovit doua mașini și a ranit grav o persoana care a fost transportata de urgența de Smurd la spitalul…

- Salvatorii montani știu cand pleaca la serviciu, dar nu știu niciodata cand se intorc acasa. Iar moartea pandește la fiecare intervenție. Pe Valea Prahovei, salvatorii din stațiunea Bușteni au salarii puțin peste 2.000 de lei, iar pentru o intervenție in condiții de risc maxim și care dureaza peste…

- Un pieton a fost ranit grav in urma unui accident care a avut loc sambata pe DN 66, pe raza municipiului Petrosani, barbatul de 58 de ani fiind lovit de un autoturism care mai inainte intrase pe contrasens si a acrosat o ambulanta ce transporta un pacient la spital, scrie AGERPRES.Citeste…

- Pentru cei care intentioneaza sa urce pe varful Papusa din Iezer, Salvamont Arges ii atentioneaza ca la est de varf, spre Cascue, este formata o cornisa de peste 200 de metri lungime, de 2-3 metri latime,care poate pleca oricand. De pe varf, la numai 3-4 metri, daca sunteti neatenti, puteti deja sta…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, joi dupa-amiaza, peA DN2 Afumati - Urziceni, la iesirea din localitatea Sindrilita. Patru oameni au fost raniti, la fata locului intervenind si un elicopter SMURD, anunta ISU Bucuresti-Ilfov. Accidentul, in care au fost implicateA un microbuz si doua autoturisme,…

- Un accident rutier grav s-a produs joi, dupa ora 15, in localitatea GAneasa-Șindrilița din județul Ilfov.Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența, in acceident sunt implicate doua autoturisme și un microbuz. Sunt trei victime, dintre care una incarcerata. Doua dintre victime…

- Un barbat din localitatea Sagna, judetul Neamt, a fost ranit, in aceasta seara, dupa ce o butelie de aragaz a explodat in locuinta sa, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. Potrivit acestora, proprietarul imobilului a suferit arsuri la ambele maini si a fost…

- O informare meteo emisa vineri de Administratia Nationala de Meteorologie a intrat in vigoare sambata seara si este valabila pana duminica la ora 20.00, fenomenele vizate fiind ninsori viscolite la munte, intensificari ale vantului, precipitatii mixte in nord, nord-vest si ...

- Baiatul de noua ani, care ar fi fost trimis acasa de medicii de la Spitalul Municipal din Oradea, desi se afla in coma, a ajuns la Spitalul Bagdasar-Arseni din Bucuresti, fiind in stare vegetativa. Copilul a fost adus in Capitala cu un elicopter SMURD.

- Un accident de circulatie grav a avut loc in localitatea Mihailesti (jud. Giurgiu). La locul accidentului au intervenit ambulante SMURD si ale Serviciului Judetean de Ambulanta Giurgiu si a fost chemat si un elicopter SMURD. A

- Un incendiu puternic a izbucnit luni dupa amiaza la o casa din satul Paltinis, comuna Bacesti din Vaslui. Doi copii in varsta de 3 ani, respectiv un an si opt luni, au fost preluati de un elicopter SMURD in stare grava si au fost adusi la Spitalul de Arsi din Bucuresti.

- Risc mare de avalansa la munte În masivele Bucegi si Fagaras, aflate sub cod galben, la altitudini de peste 1.800 de metri, riscul de producere a avalanselor este mare, de gradul 4 din 5. La altitudini mai mici de 1.800 de metri, în masivele Bucegi si Fagaras, riscul…

- Un moldovean de 45 de ani, care a avut de suferit in urma unui accident rutier, a fost preluat astazi de un elicopter al serviciului SMURD Romania, noteaza NOI.md. Acesta a fost internat ieri la Spitalul Raional Vulcanești si, din cauza ca starea lui s-a agravat, la solicitarea serviciului Aviasan din…

- Salvamontistii brasoveni au anuntat ca pericolul de producere a avalanselor i-a determinat sa inchida vineri doua trasee din Masivul Postavarul. Din cauza stratului consistent de zapada nou depus, precum si a faptului ca la altitudine vantul a suflat cu putere, adunand zapada in anumite zone, Serviciul…

- Salvamontistii au avut, in anul 2017, peste 5.200 de interventii in cursul carora au fost salvate 6.541 de persoane. Din pacate, 44 de persoane si-au pierdut viata pe munte, trupurile fiind predate serviciilor de medicina legala. Desi, teoretic, s-a inregistrat o scadere a numarului de accidente…

- Salvatorii montani care timp de patru zile la rand au cautat pe munte, prin zapada de cațiva metri, trupul tanarului Daniel Rusu, disparut intr-o avalanșa sambata trecuta, au sistat operațiunea marți dupa-amiaza și nu se vor intoarce pe munte zilele urmatoare. Asta pentru ca la altitudini mari se anunța…

- Salvamontiștii intervin, sambata dupa-amiaza, in Bucegi, unde un turist care facea parte dintr-un grup format, se pare, din cinci persoane, a fost prins de avalanșa, in zona Valea Coștilei.

- Femeia fusese in drumetie in Masivul Postavaru si in loc sa coboare pe potecile special amenajate, a ales o scurtatura pe partia de schi. Acesta era inghetata, iar turistul a cazut si s-a accidentat grav la coloana vertebrala.

- Salvamontiștii avertizeaza! Exista riscul producerii de avalanșa in județul Gorj. Asta pentrtu ca vremea s-a incalzit destul de mult in ultima perioada, dar și din cauza acumularilor mari de zapada din zona montana. Astfel ca salvamontistii vin cu o atentionare pentru turisti: sa nu se aventureze pe…

- Circulatia cu metroul a inregistrat intarzieri miercuri la pranz, dupa ce un calator a avut nevoie de interventia medicilor in statia Eroilor, informeaza Metrorex intr-un comunicat remis AGERPRES.

- 15 turiști a fost sambata dupa-amaiza victimele un ei avalanșe declanșata in jurul orelor 14, in Masivul Faragaș, catre refugiul Salvamont Argeș (dupa ieșirea din tunelul de la Balea Lac). Urmare a anunțului la 112, mai mulți salvamontiști și jandarmi montani, atat din județul Sibiu, cat și Argeș intervin…

- Turista care a fost ranita dupa ce a fost surprinsa de o avalansa in Muntii Fagaras a fost preluata de elicopterul SMURD si predata unui echipaj SMURD de la Sibiu pentru a fi transportata la spital. Cea de a doua persoana prinsa sub zapada se poate deplasa singura si nu are nevoie de ingrijiri medicale.…

- O avalanșa a avut loc in masivul Fagaraș, simbata, și cel puțin doua persoane au fost ranite, anunța Dispeceratul National Salvamont. ,,In urma cu circa o ora in masivul Fagaraș zona Capra s-a produs o avalanșa, doua persoane dintr-un grup de circa 15 persoane fiind surprinse de alunecarea de zapada,…

- Avalansa a surprins un grup format din 15 persoane, pe un versant al masivului. Salvamontul lansase o avertizare de avalansa inca de ieri dupa amiaza. Cei doi turisti surprinsi de avalansa sambata in muntii Fagaras sunt constienti, urmand a fi preluati pe rand de un elicopter SMURD de la Targu…

- Doua persoane au fost surprinse, sambata, de o avalansa produsa in Masivul Fagaras, in zona Balea, la fata locului ajungand salvamontistii. Este asteptat un elicopter SMURD pentru a prelua victimele, transmite corespondentul Mediafax.

- Doua persoane au fost ranite sambata dupa ce au fost surprinse de o avalansa in Muntii Fagaras. Salvamontilstii au reusit sa ajunga la victime, iar una dintre ele, o femeie, este in stare mai grava, insa viata nu ii este pusa in pericol.Reprezentanti ai Consiliului Judetean Arges au precizat…

- Un grup de turiști a fost surprins de o avalanșa produsa sambata in Munții Fagaraș. Doi dintre aceștia au fost raniți dupa ce valul de zapada a venit peste ei, insa se pot considera fericiți pentru ca au scapat cu viața. Avalanșa s-a produs in apropierea Refugiului Salvamont Argeș, la intrarea intr-un…

- Noua persoane au fost ranite, sambata, aproape de orasul Targu Mures, dupa o coliziune intre trei masini. A fost solicitat si elicopterul SMURD, pentru preluarea unei persoane in stare grava, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Potrivit sefului Serviciului Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc, un barbat de 37 de ani din Botosani si o femeie au ramas blocati pe creasta Obarsiei, spre varful Omu, ei neputand sa inainteze.Pe munte viscoleste si este ceata iar femeia risca sa intre in hipotermie, in conditiile in care…

- Cinci copii cu varste intre 7 si 15 ani au fost recuperati de salvamontisti dupa ce s-au ratacit, miercuri seara, in zona Pesterii de Lapte din Poiana Brasov. Potrivit Salvamont Poiana Brasov, cei cinci copii cu varste cuprinse intre 7 si 15 ani au ramas blocati pe poteca ce leaga Poiana Brasov de Pestera…

- O ambulanța SMURD a fost a ajuns in acesata dupa-amiaza in stațiunea Ranca pentru a prelua o femeie accidentata la schi. Este vorba de o tanara de 24 de ani din județul Valcea. Potrivit lui Sabin Cornoiu, femeia a suferit ...

- Salvamontistii din Prahova ii avertizeaza pe turisti sa nu se aventureze pe traseele inchise intrucat la peste 1.800 de metri riscul producerii unor avalanse este mare sau insemnat. In Masivele Bucegi si Fagaras, riscul este de trei – insemnat, anunta ...

- Atat meteorologii, cat și salvamontiștii ne avertizeaza cu privire la riscul producerii unor avalanșe in zonele montane. Libertatea iți spune ce trebuie sa faci pentru a evita de un astfel de pericol și cum trebuie sa procedezi daca ești surprins de avalanșa. Trebuie precizat ca, potrivit statisticilor,…

- Guvernul a discutat un portofoliu de proiecte de transport ce urmeaza a fi implementate in viitorul cadru financiar multianual (2021-2027) al Uniunii Europene și care, potrivit ministrului Transportului, insumeaza investiții minime de circa 14 miliarde de euro, din fonduri europene și finanțari internaționale.…

- Un grav accident rutier s-a produs in comuna Afumați in a treia zi de Craciu, chiar de sarbatoarea Sfantului Ștefan. Mai exact, poytrivit primelor informații, un șofer a derapat, a intrat cu autoturismul intr-un copac și s-a rasturnat.