- Doi turiști sunt dați disparuți in Munții Fagarașului și sunt cautați de salvamontiști. Turiștii au reușit sa trimita un mesaj SOS, iar in cautarea lor survoleaza zona și un elicopter SMURD. Turiștii disparuți sunt cautati, duminica, de salvamontistii din Sibiu in Muntii Fagarasului. La actiune va participa…

- Alpinistul Zsolt Torok, care a disparut in Muntii Fagaras, a fost gasit mort sambata, a declarat pentru Agerpres seful Salvamont Sibiu, Adrian David. „Alpinistul roman in varsta de 45 de ani a fost localizat in zona varfului Negoiu si se pare ca este decedat. Se incearca evacuarea pe calea aerului a…

- Un barbat in varsta de 49 de ani, care dorea sa zboare cu parapanta, sambata, in apropiere de orașul Sebeș, județul Alba, a alunecat și a cazut intr-o rapa, de la inalțimea de 10 metri. Pentru recuperarea lui, intervin pompierii și a fost solicitat elicopterul SMURD, transmite Mediafax.Potrivit…

- Alpinist decedat in Muntii Fagaras Transfagarașan. Arhiva foto: Razvan Stancu. Alpinistul român Zsolt Torok, care a disparut în Muntii Fagaras, a fost gasit decedat, astazi, de salvamontisti. Potrivit sefului Salvamont Sibiu, Adrian David, alpinistul aradean, în vârsta…

- Alpinistul dat disparut in Munții Fagaraș este celebrul Zsolt Torok și a fost gasit mort, a confirmat pentru Digi24.ro ministrul de interne, Mihai Fifor. Alpinistul avea 45 de ani, informeaza digi24.Ministrul de interne Mihai Fifor a postat sambata pe contul de Facebook o fotografie cu Zsolt…

- Un copil de 9 ani si bunicul sau, in varsta de 63 de ani, au fost recuperati dintr-o zona cu stanci in apropiere de Lacul Balea, a anuntat seful Salvamont Sibiu, Adrian David, potrivit Agerpres.Citește și: Traian Basescu, declarație bomba: Iohannis i-a pacalit pe romani "Un copil de…

- Un turist cazut pe zapada, in Munții Fagaraș, este preluat de un elicopter SMURD pentru acordarea de asistența medicala. Victima a suferit un traumatism la un picior și va fi evacuata pe calea aerului, pentru ca zona in care se afla este greu accesibila. Elicopterul SMURD a fost solicitat, marti, pentru…

- Turistul ceh ranit in Muntii Fagaras a fost preluat de elicopterul SMURD si va fi transportat la Targu Mures, starea sa fiind grava. Barbatul a alunecat pe zapada si s-a lovit la cap, avand si alte traumatisme. Seful Serviciului Salvamont Sibiu, Adrian David, a transmis ca turistul ceh de 30 de ani…