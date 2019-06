Turist inconștient în piscina unui hotel de lux din Mamaia Un turist a fost gasit inconștient in piscina unui hotel de lux din Mamaia, susține Romania TV. Personalul hotelului a apelat imediat la serviciul de urgența 112. Turistului i s-ar fi facut rau in apa și a fost scos imediat de catre ceilalți din jurul sau. Un echipaj SMURD a ajuns la fața locului și i-au acordat primele ingrijiri medicale. Nu se știe in acest moment daca este vorba despre o problema de sanatate a turistului sau daca s-ar fi inecat. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

