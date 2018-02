Stiri pe aceeasi tema

- Elena Gheorghe a cantat la 100 de metri adancime, in salina Turda, dar din cauza aerului foarte uscat, artista a fost la un pas de leșin! Vezi și: Ea ii imbraca pe Smiley și pe Pavel Bartoș! Acum și-a lansat propria colecție! Elena Gheorghe a susținut concerte dincolo de granițele țarii, a cantat pe…

- Elevii si profesorii din doua scoli din judetul Iasi nu merg la scoala joi, activitatea didactica fiind suspendata dupa ce drumurile au fost blocate de zapada. ‘Astazi, 15 februarie, activitatea este suspendata in Scoala Gimnaziala Strunga, unde invata 417 elevi si Soala Gimnaziala Ursoaia (structura…

- Imagini dramatice la telescaunul Șureanu, unde o turista a ramas agatata de bretelele rucsacului, viata tinerei depinzand in totalitate de rezistența bretelelor rucsacului. Scena incredibila era privita cu groaza de mai multe persoane, care nu puteau face mare lucru. Intr-un final, o echipa formata…

- Ungaria va semna in curand un acord care ii va permite sa importe anual 4 miliarde de metri cubi de gaze naturale din Romania, pentru urmatorii 15 ani, a anuntat la sfarsitul saptamanii trecute premierul ungar Viktor Orban. La ce se refera Viktor Orban, premierul aflat in campanie electorala si care…

- Expozitia de fotografie a Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, Romania: "Evolutie - 100 ani", parte din seria evenimentelor de sarbatorire a Centenarului Marii Uniri, a fost inaugurata marti, la sediul Organizatiei Natiunilor Unite din New York, ocazie cu care presedintele Adunarii Generale a ONU,…

- Un nou local din Romania s-a inchis din pricina noilor masuri ale „revolutiei fiscale“. '80-'90 Gastropub & More din Bucuresti se infiintase in urma cu 4 ani. La sfarsitul lui ianuarie, proprietarii unui local cu specific canadian din Cluj au anuntat, tot pe Facebook, ca noile masuri fiscale ii determina…

- Imagini inedite cu doua capre negre au fost surprinse de angajații Romsilva in Parcul Național Cheile Bicazului-Hașmas. Filmarea a fost postata pe pagina de socializare a Romsilva. Imagini inedite au fost filmate de rangerii din Parcul Național Cheile Bicazului-Hașmaș. Angajații Romsilva se aflau in…

- Doar 48% dintre angajatorii din Romania au modificat contractele de munca modificate in programul REVISAL, iar peste 2 milioane de oameni vor avea salariile scazute in mediul privat, a declarat Dumitru Costin, liderul Blocului Național Sindical (BNS). Pentru ca salariații sa nu aiba lefurile reduse…

- Mirabelei Dauer i-a fost extirpat un rinichi. Are probleme de sanatate din cauza dietei Dukan? Mirabela Dauer a suferit o interventie chirurgicala complicata recent, medicii extirpandu-i un rinichi. Conform surselor citate de Click, i s-ar fi descoperit o piatra si o tumora, iar acest tip de operatie…

- Imagini de cascadorii rasului din localitatea Moneasa (judetul Arad). Mai multi muncitori au fost scosi la 0 grade sa puna pavele, informeaza aradon.ro. Acestia au topit gheata cu gazul de la o butelie, ca la taierea porcului.

- UPDATE 11.34 - O femeie in varsta de 40 de ani a murit din cauza gripei, la Spitalul de Boli Infectioase din Botosani, fiind al treilea deces inregistrat din cauza virusului gripal in acest sezon.

- Cand vine vorba de ziua nuntii, majoritatea femeilor vor sa arate si sa se simta ca niste printese, intr-un decor de poveste. Cu toate acestea, nuntile clasice nu se mai numara printre preferintele tinerilor din ziua de astazi.

- Tragedie imensa la o fabrica din Romania. Un barbat si-a pierdut viata dupa ce a cazut in gol de la 7 metri inaltime. Totul s-a intamplat la fabrica de caramida de la Aștileu. Un barbat de 48 de ani trebuia sa curețe un buncar de siloz cu argila macinata. A urcat pe o scara de fier și, la un moment…

- Austria a informat ca suplimenteaza controalele la frontiera cu Italia pentru "evita repetarea situatiei din anul 2015""Este vorba de o unitate pentru interventii rapide care poate fi mobilizata in doar cateva ore la frontiera", a declarat Herbert Kickl, potrivit Mediafax. Citeste…

- El sustine ca a avut o discutie cu delegatia japoneza cu care s-a intalnit la guvern, care "a inteles foarte bine situatia si a recunoscut ca se intamlpla si in alte tari schimbari intempestive de Guvern". Teodor Melescanu a aratat ca vizita in Romania a premierului Japoniei este una istorica, fiind…

- Cel puțin 14 persoane au fost ranite într-o explozie produsa în noaptea de luni spre marti în centrul orasul belgian Anvers, transmit agentiile dpa, Belga si Reuters, citând politia locala, care a exclus, într-un mesaj pe Twitter, orice legatura cu terorismul. …

- Un barbat din Iasi a adormit la volan si a intrat cu masina intr-o curte. Din cauza oboselii, șoferul din Iași a pierdut controlul volanului. Accidentul a avut loc chiar la zece metri de sectia de politie, potrivit Romania tv. Barbatul era din Iasi, iar din cauza oboselii a adormit si nu a mai putut…

- Diana Roibu, fosta sotie a lui Dorin Cocos, s-a recasatorit si e extrem de fericita in bratele celui de-al doilea sot! Basarabeanca si un multimilionar iranian, Amir Badkoubeh, si-au unit destinele, iar CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, are singurele imagini de la nunta fostei sotii a lui Dorin…

- Guvernul Ungariei si-a mobilizat resursele diplomatice pentru a ataca Romania, interpretand distorsionat, laolalta cu protipendada UDMR, declaratia premierului roman fata de arborarea steagului secuiesc pe institutiile publice ale statului roman. Reactia guvernului maghiar este exagerata si este o interferenta…

- La o perioada de cativa ani, Primaria demareaza procesul de curatare a albiei raului Dambovita, care traverseaza Capitala. De aceasta data, s-a intamplat chiar in debut de an! Autoritatile au secat raul, pe bucati, iar oamenii au fost martorii unor scene desprinse parca din filme ca ”Sfarsitul lumii”.…

- Incidentul a avut loc in apropierea Insulelor Cook, din Pacificul de Sud. Biologul Nan Hauser inota alaturi de o balena cu cocoașa și nu a vazut rechinul de tigru, cu o lungime de aproximativ trei metri, care se apropia de ei. Insa, o data ce a fost observat pradatorul, balena de 25 de tone a inceput…

- Scenele șocante au fost surprinse la un circ din Belarus. O artista la trapez a cazut mai mult de zece metri in gol, dupa ce a fost scapata de partenerul ei in timpul unei acrobații și aruncata in afara plasei de siguranța, de care a incercat fara succes sa se agațe.

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) atrage atenția asupra faptului ca reprezentanții firmelor care ofera aplicații pentru servicii de taximetrie fac o activitate de dispecerat neautorizat conform legislației romanești. „Dincolo de discursul ...

- IMAGINI – Accident CUMPLIT: Cel puțin 40 de persoane au murit, dupa ce un autocar a cazut de la 100 de metri inalțime Cel puțin 40 de persoane au murit dupa ce un autocar a cazut de la 100 de metri inalțime și a aterizat pe o plaja renumita, situata la nord de capitala Lima, scrie Antena 3. Accidentul…

- Un tricolor romanesc, cu o lungime de 100 de metri, a fost intins duminica de la un mal la altul al Prutului de-a lungul unui pod feroviar,in prezent dezafectat, care face legatura intre localitatea vasluiana Falciu si orasul Cantemir din Republica Moldova, dand start astfel seriei de manifestatii…

- 80 de pasageri ai unei curse TAROM au ramas blocati pe Aeroportul din Amsterdam in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce aeronava care trebuia sa ii aduca in Romania a avut o defectiune, potrivit Digi24.

- Sase din cele opt partii de la Sureanu, domeniul schiabil situat la cea mai mare altitudine din tara, respectiv 2.000 de metri, sunt practicabile, chiar daca nu a mai nins abundent in ultima perioada, iar instalatiile functioneaza normal. Potrivit monitorului de schi Rares Tileaga, "se…

- O vorba din popor spune ca o femeie trebuie sa fie doamna in societate, gospodina in bucatarie si o vampa in pat. Cantareata Maria Constantin ne-a demonstrat ca primele doua cerinte le indeplineste cu brio. In continuare, va prezentam cum am filmat-o pe interpreta de muzica populara in saptamana dinaintea…

- Potrivit ISU Prahova, pentru licihidarea flacarilor au intervenit sase autospeciale. In urma incendiului, au ars trei sute de metri patrati din anexe si 120 de metri patrati din vila. De asemenea, flacarile au distrus si o masina. Cauza probabila a incendiului a fost un scurtcircuit electric.…

- Spectacol de zile mari la poarta Penitenciarului Rahova! Zeci de masini, trase pe partea dreapta a drumului, iar in capat o limuzina alba, lunga de vreo sapte metri... In asteptarea ”printisorului” care, chipurile, a fost lovit de soarta si a ajuns dupa gratii. Dar a sosit ziua cea mare si, daca nu…

- In primul episod al serialului ,, Romani pana la moarte ” mergem in Botoșani, unul dintre cele mai sarace județe din Romania, de unde mii de oameni pleaca anual la munca peste hotare. Printre ei s-a numarat și Edy. Un telefon primit la miezul nopții i-a anunțat pe unchiul și matușa lui, cele mai apropiate…

- Numai istorie nu a fost Narcisa pentru Nicolae Guta, dupa ce au divortat. Au urmat certuri repetate, amenintari, interventia politiei... Cu toate acestea, nabadaiosul manelist este acum pe punctul de a face pace definitiv cu femeia despre care spunea, acum cativa ani, ca este singura din sufletul lui…

- Scena Nașterii Domnului, avand ca tema caritatea și mila, și un brad de Craciun de 28 de metri inalțime din Polonia au fost inaugurate joi seara in Piața San Pietro din Roma, cu mai puțin de trei saptamani inainte de Craciun, informeaza AFP. "În fiecare an, Scena Nașterii…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , publica, in exclusivitate, imagini fabuloase cu fostul presedinte Traian Basescu. Zilele trecute, garzile de corp ale ex-sefului statului au intrat, brusc, in "alerta terorista", iar noi va prezentam povestea incendiara de la fata locului. ( VEZI SI: IMAGINI EXCLUSIVE.…

- Medicul pediatru imunolog Alexis Cochino spune ca viețile a aproape 100 de copii sunt puse in pericol in acest moment din cauza lipsei imunoglobulinei de pe piața medicamentelor din Romania. Intr-un interviu pentru Europa FM, medicul a izbucnit in...

- Potrivit Centrului Infotrafic, circulatia rutiera este oprita pe DN7, in zona zona localitatii Draganu, judetul Arges, din cauza unui accident rutier, in care au fost implicate o duba si un TIR. Cauza producerii accidentului a fost intrarea pe contrasens de catre duba, care s-a ciocnit frontal…

- O femeie de 69 de ani a murit, sambata, la Spitalul Judetean de Urgenta din Alba Iulia din cauza lipsei de imunoglobulina. Reprezentantii spitalului sustin ca au trimis comanda de imunoglobulina in 20 octombrie, insa nu au primit nimic pana in prezent. "Doamna Maria M., 69 de ani, a decedat in aceasta…

- Imagini in direct de la Alba Iulia. A inceput Festival de Romania! Post-ul Imagini in direct. La Alba Iulia a inceput Festival de Romania. Spectacol folcloric de zile mari! apare prima data in ProAlba .

- Virusul Papiloma Uman (HPV), care prin cancerul de col uterin in Romania provoaca cea mai mare mortalitate din Europa, poate sa-i afecteze și pe barbați, prin localizari ale bolii in diferite organe, afirma dr. Patriciu Achimaș-Cadariu, medic oncolog specializat in ...

- Compania britanica Prospex Oil and Gas a anuntat oficial descoperirea unui important zacamant de gaz in Romania dupa ce a forat nord-estul tarii in zona Suceava EIV-1. Bursa din Londra pe care compania este listata a anuntat ca actiunile companiei au explodat si cu 40- in sedinta de tranzactionare dupa…

- Meteorologii au emis, sambata seara, o avertizare cod galben de ceata pentru mai multe zone din opt judete ale tarii, fiind anuntata ceata densa ce va scadea vizibilitatea chiar si sub 50 de metri. In unele zone se va semnala, de asemenea, burnita.Citeste si: Un cunoscut BRAND din Romania…

- Colosul american lucreaza deja la amenajarea birourilor din noul sau centru de dezvoltare din Romania, in care vor lucra peste 1.300 de angajati de la inceputul anului viitor. Mai multe pe capital.ro Post-ul Capital.ro: Imagini incredibile cu sediul unei mari companii care a venit in Romania apare prima…

- Lidia Bodea și-a anunțat demisia din Comitetului Director al Asociației Editorilor din România, în urma lansarii unor pagini scrise de Dan Voiculescu, pagini comentate, printre alții, de Dan Puric, Adrian Nastase, Mircea Diaconu, Bogdan Chirieac,

- Contactat de CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania, un prieten apropiat al regretatului artist a facut marturisiri sfasietoare despre lupta grea pe care Ernest Edwards a dus-o in ultimele opt luni. Pe numele din buletin Denis Oprea, cantaretul de 28 de ani a aflat mult prea tarziu de la medici ca…