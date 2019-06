Stiri pe aceeasi tema

- Sefa guvernului neozeelandez Jacinda Ardern si partenerul sau de lunga durata Clarke Gayford s-au logodit, a anuntat vineri cabinetul ei, informeaza AFP si dpa. Aceasta logodna survine dupa o perioada dificila pentru Noua Zeelanda, cu masacrul din 15 martie in timpul caruia un adept al…

- Atacatorul din Noua Zeelanda a calatorit in Romania sau Bulgaria ca un turist onorabil, a declarat la Digi24 expertul in probleme de securitate Iulian Fota. El a explicat ca barbatul nu era pe lista de supraveghere a serviciilor din Australia sau Noua Zeelanda, ba chiar avea si permis de port-arma,…

- Acțiune dificila, duminica dimineața, pentru salvamontiștii din Prahova, care intervin in Bucegi pentru recuperarea trupului neinsuflețit al unei persoane, descoperit intamplator de un turist. La acțiune participa și un echipaj cu elicopter, trimis de la București. Din primele indicii, se pare ca persoana…

- Patru cetateni egipteni se afla printre cele 49 de persoane ucise vineri in atacurile teroriste din Noua Zeelanda, au anuntat sambata oficiali egipteni, citati de dpa, potrivit Agerpres. Ambasadorul Egiptului la Wellington, Tarek al-Weisimi, a afirmat ca autoritatile neo-zeelandeze l-au informat…

- Una sau mai multe persoane au atacat, vineri, doua moschei in Christchurch, cel mai mare oraș din Insula de Sud a Noii Zeelande, ucigand cel puțin 49 de persoane. Cronologia atacului arata in in 15 minute, atacatorul de la moscheea Al Noor a omorat 41 de persoane și a ranit alte cateva zeci. Trei suspecți…

- Charlie Condell, in varsta de 18 ani, a hotarat sa sarbatoreasca sfarșitul școlii pornind intr-o calatorie de aproape 30.000 de kilometri in jurul lumii. Pe 6 iulie 2018, a doua zi dupa ce și-a dat examenele finale, Charlie, din Bristol, Marea Britanie, a pornit in cursa. Pe parcursul ultimelor opt…

- Un practicant german de iahting, care a cazut peste bord in apele agitate din proximitatea Noii Zeelande, a dezvaluit ca viata i-a fost salvata de pantalonii lui, pe care a reusit sa ii transforme intr-un dispozitiv improvizat ce l-a ajutat sa pluteasca timp de trei ore, inainte de a fi recuperat…