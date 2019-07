Theo Hayez a fost vazut ultima data in Byron Bay, la circa 750 de kilometri nord de Sydney. In pofida unor operatiuni de amploare desfasurate atat pe uscat cat si pe mare, tanarul pare sa fi disparut fara urma, astfel ca politia statului New South Wales a declarat ca a 'suspendat operatiunile fizice de cautare la scara mare'.

'Ne-am intalnit cu familia lui Theo azi si gandurile noastre sunt alaturi de ea', a declarat comisarul Dave Roptell. Theo Hayez a fost vazut ultima data pe 31 mai la un hotel din Byron Bay. Alerta a fost data cateva zile mai tarziu, cand acesta nu s-a intors la…