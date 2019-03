Stiri pe aceeasi tema

- Un turist rus a fost arestat pe aeroportul Denpasar, pe o insula indoneziana a arhipelagului Bali, in timp ce era pe cale sa scoata din tara un urangutan anesteziat in valiza. Turistul in varsta de 27 de ani, Andrei Jestkov, a fost retinut de agentii controlului de securitate, inainte sa se imbarce…

- Un turist rus a fost arestat pe aeroportul Denpasar, pe o insula indoneziana a arhipelagului Bali, in timp ce era pe cale sa scoata din tara un urangutan anesteziat in valiza, a informat sambata politia citata cde AFP. Turistul in varsta de 27 de ani, Andrei Jestkov, a fost retinut de…

- Seful unei agentii anti-coruptie din Rusia a fost omorat in bataie in plina strada, in Capitala Moscova. Barbatul a fost atacat de doi indivizi, cel mai probabil inarmat cu bate, si lovit cu salbaticie. Crima a fost comisa pe o strada din districtul Voskresensky, o suburbie a Moscovei. Dmitri Gribov,…

- Asociația crescatorilor de porumbei voiajori, de agrement, gaini, pasari și animale de companie ,,CETATE” Deva, organizeaza o interesanta și atractiva expoziție in data de 10 februarie 2019 incepand cu ora 08.00, in incinta Centrului Cultural Cugir. Potrivit conducerii asociației, intr-un spațiu special…

- Roger Stone, fost consilier neoficial al lui Donald Trump in campania prezidentiala, a fost arestat, vineri, si inculpat in ancheta privind posibila complicitate intre echipa de campanie prezidentiala a magnatului si Rusia, transmit agentiile internationale de presa, preluate de...

- De Revelion, spectacolul de lumini și explozia de sunete sunt motive de bucurie și marcheaza un eveniment important in viața fiecarui om. Insa, pentru caței, lucrurile stau complet diferit. De-a lungul timpului, multe animale de companie au fugit din curtea casei, de teama artificiilor și a pocnitorilor.…

- Khabib Nurmagomedov (30 de ani) a avut parte de o calatorie cu peripetii, miercuri, in a doua zi de Craciun. Luptatorul MMA, devenit cunoscut pe intreaga planeta dupa ce l-a invins pe controversatul Conor McGregor, a fost arestat pe aeroport, in Rusia, si a fost acuzat ca are legaturi cu ISIS.

- Luptatorul Khabib Nurmagomedov, recunoscut pe plan mondial dupa ce l-a invins pe Conor McGregor anul acesta in luna octombrie, a fost arestat pe un aeroport din Rusia fiind acuzat de legaturi cu gruparea terorista Stat Islamic. Starul UFC a fost reținut in a doua zi de Craciun, alaturi de persoana cu…