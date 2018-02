Stiri pe aceeasi tema

- Gripa incepe sa faca din ce in ce mai multe victime in judetul Galati. Luni, Directia de Sanatate Publica Galati a mai anuntat confirmarea a inca trei noi cazuri de persoane diagnosticate a avea gripa sezoniera. "Este vorba despre un barbat in varsta de 50 de ani, o femeie in varsta de 31 de ani si…

- Gripa face ravagii in Romania, unde s-a inregistrat al 20-lea deces datorat gripei. Mai multe spitale din tara si Capitala sunt in carantina. O femeie de 63 de ani a murit la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Arad in ...

- Bugetul de stat va suporta o parte din contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre patru categorii de persoane fizice, printre care se numara cei care realizeaza activitati de creare de programe pentru calculator sau activitati de cercetare-dezvoltare si inovare, insa numai daca…

- Sapte gospodarii din localitatea Berbesti au fost inundate, informeaza Romania TV. Raul Firiza, din zona, a depasit cu mult cota de aparare iar puhoaiele au ajuns in curtile si chiar in casele oamenilor. Citeste si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ia masuri speciale dupa codul galben…

- Cinci persoane au fost ranite, sambata dupa-amiaza, in urma unui accident rutier produs in centrul Capitalei si in care au fost implicate patru autoturisme, intre care un taximetru, informeaza news.ro.Accidentul a avut loc pe Calea Victoriei, la intersectia cu bulevardul Dacia, fiind implicate…

- Pompierii au intervenit azi (3 februarie) dupa-amiaza in curtea unui bloc din cartierul Soarelui, la o mașina din care ieșea fum. Din informațiile pe care le deținem la aceasta ora, proprietarul mașinii nu a fost inca gasit. Pompierii au fost anunțați la „112” de catre o femeie care a vazut ca iese…

- Pompierii timiseni au fost solicitati sa intervina, vineri seara, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in localitatea Varias. The post Incendiu violent la Varias. Pompierii din Sannicolau Mare, Periam si Varias au intervenit de urgenta appeared first on Renasterea banateana .

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) al judetului Galati a fost solicitat, in anul 2017, prin Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta in 24.007 situatii, in medie de 66 apeluri pe zi. Numarul situatiilor de urgenta pentru care au intervenit a fost 11.213, media interventiilor fiind…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Vrancea a acționat in anul 2017 la peste 4700 de acțiuni, ceea ce reprezinta 13 evenimente pe zi. De asemenea, prin intervențiile sale, ISU Vrancea a salvat 69 de persoane și bunuri in valoare de 68 milioane lei, in cele…

- Credea ca va avea parte de un weekend minunat, dar s-a inselat! Lucrurile s-au petrecut atat de repede si au evoluat in directia gresita, incat a sunat imediat la 112. Medicii au ajuns la scurt timp de la apelul facut si s-au confruntat cu probleme serioase la inima. A A

- Un grav accident de circulatie s-a produs, joi seara, pe Drumul National 12, in judetul Harghita, in care au fost implicate cinci persoane, intre care o familie cu doi copii. In urma impactului frontal dintre doua autoturisme, o femeie si doi copii au murit, iar doi adulti au fost raniti.Potrivit…

- Un tren a deraiat in apropiere de Milano, in Italia, potrivit echipelor de salvare. Exista si mai multi riniti, intre care unii se afla in stare grava. Deocamdata nu sunt informatii despre eventuali romani ce s-ar fi aflat in tren in momentul accidentului. Nu exsta inca nicio informare privind eventuale…

- Mai multe persoane au murit si 110 au fost ranite, dintre care zece grav, dupa ce un tren regional a deraiat joi dimineata in apropiere de Milano, a anuntat un responsabil al serviciilor de urgenta, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Potrivit informatiilor oferite de un jurnalist roman din Italia, intr-o…

- Mai multe persoane au fost salvate de la inalțime de catre pompieri. Intervenția a fost una extrem de anevoioasa, insa pana la urma victimele au fost salvate in siguranța. Din fericire este vorba doar despre despre un exercițiu de salvare, pus in scena de catre pompieri in curtea ISU „Someș” Satu Mare.…

- Incendiu puternic intr-un bloc de locuințe din Botoșani, marți seara. Doua persoane au fost transportate de urgența la spital. De asemenea, cinci persoane au fost intoxicate cu fum, iar peste 30 de oameni, printre care si patru copii, au fost evacuati de urgența. Incendiul a izbucnit intr-unul dintre…

- Polițiștii români au intervenit la aproape 2.500 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au fost aplicate 7.600 de sanctiuni contraventionale pentru ilegalitațile depistate și au fost constatate aproape 700 de infracțiuni.”La data de 18 ianuarie a.c., 11.500 de politisti…

- Accidentul a avut loc in localitatea Zarnesti, iar autoritațile au luat decizia sa fie evacuate casele pe o raza de 150 m, in vederea evitarii oricarui pericol pentru localnici. In total, au fost evacuați 35 de adulți și 5 copii, din 9 case. „La fața locului intervenim cu o autospeciala de…

- Salvamontistii au avut, in anul 2017, peste 5.200 de interventii in cursul carora au fost salvate 6.541 de persoane. Din pacate, 44 de persoane si-au pierdut viata pe munte, trupurile fiind predate serviciilor de medicina legala. Desi, teoretic, s-a inregistrat o scadere a numarului de accidente…

- Un barbat a fost surprins de o avalansa, sambata dupa-amiaza, in timp ce urca pe munte, in Masivul Bucegi, fiind purtat de valul de zapada intr-o rapa adanca de peste 500 de metri. Salvatorii montani au intervenit imediat.

- Incedniul a fost lichidat de catre echipajele de pomieri ajunse la fata locului, informeaza Romania TV. Nu se cunoaste cum a luat foc, dar se pare ca o femeie turmentata ar fi cauzat producerii incendiului. Citeste si Opt case, incendiate intr-o localitate din Prahova. Focul a fost pus intentionat.…

- Trenul a stationat la peron pana la incheierea procedurilor desfasurate pentru astfel de cazuri. Pasagerii din trenul oprit si‑au continuat calatoria cu un altul sosit la cealalta linie. Circulatia trenurilor de metrou s-a desfașurat in sistem pendula pe firul 1, intre stațiile Eroilor și…

- Salvamontistii din tara au fost solicitati sa intervina la peste 700 de actiuni de salvare si acordare a primului ajutor pe parcursul lunii decembrie, fiind salvate circa 1.100 de persoane, se arata intr-un comunicat remis miercuri AGERPRES de presedintele Asociatiei Nationale a Salvatorilor Montani…

- Guvernul turc intentioneaza sa prelungeasca actuala stare de urgenta cu inca trei luni, a afirmat luni purtatorul de cuvant Bekir Bozdag, dupa o reuniune a cabinetului condusa de presedintele Recep Tayyip Erdogan, potrivit AFP. Ar fi a sasea prelungire a starii de urgenta, impusa in iulie…

- Scandal la sediul PSD intre protestatarii #rezist și susținatorii partidului! Jurnalistul Malin Bot impreuna cu cațiva manifestanți #rezist s-au adunat, jurul orei 14, in fața sediului PSD pentru a protesta impotriva conducerii PSD.In urma cu puțin timp, cateva persoane, care au ieșit din…

- O avalanșa a avut loc in masivul Fagaraș, simbata, și cel puțin doua persoane au fost ranite, anunța Dispeceratul National Salvamont. ,,In urma cu circa o ora in masivul Fagaraș zona Capra s-a produs o avalanșa, doua persoane dintr-un grup de circa 15 persoane fiind surprinse de alunecarea de zapada,…

- Cinci persoane au fost ranite vineri, in jurul pranzului, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit pe DN1, la intrarea in localitatea Vladeni, victimele urmand sa fie transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Brasov, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de…

- Victimele au fost transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Brasov, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Luiza Danila. Potrivit sursei citate, la fata locului s-au deplasat patru echipaje SMURD, un echipaj…

- Un accident rutier grav, din care a rezultat ranirea a doua persoane, s-a produs noaptea trecuta pe o strada din Pitești. Puțin dupa miezul nopții, pe strada Armand Calinescu din Pitești doua autoturisme s-au tamponat. In accident au fost implicate doua persoane: un barbat de 38 de ani și un barbat…

- Echipajul SMURD Paltinis al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu a intervenit, in perioada sarbatorilor de sfarsit de an, pentru acordarea primului ajutor si transportarea la spital in 12 cazuri, au informat reprezentantii institutiei. "In perioada 29 decembrie-03 ianuarie,…

- Un accident grav de circulație a avut loc marti. Patru mașini au fost implicate, rezultand trei persoane care au necesitat ingrijiri medicale. Traficul rutier a revenit la normal pe centura orasului Avrig, pe DN1, la kilometrul 284, unde a avut loc marti un accident rutier soldat cu cinci raniti, fiind…

- Echipajele SMURD din Capitala au intervenit, in ultimele 24 de ore, pentru a acorda asistenta medicala in cazul a 245 de persoane, in timp ce pompierii au avut 25 de interventii pentru stingerea incendiilor, numarul solicitarilor primite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov fiind…

- TEROARE la MOISEI: MAI MULTI INDIVIZI CU CAGULE AU ATACAT O FAMILIE, SPARGAND USA DE LA IMOBIL In noaptea de 25 decembrie la ora 23.35 s-a primit un apel telefonic prin 112 despre faptul ca mai multe persoane necunoscute au patruns intr-un imobil, mascate fiind, si au distrus diferite bunuri. Victima…

- La data de 28 decembrie 2017, in jurul orei 20.30, Poliția Municipiului Blaj a fost sesizata cu privire la faptul ca, pe strada Plopilor din Blaj, mai multe persoane sunt implicate intr-un scandal. La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje de politie si jandarmi, care au intervenit pentru aplanarea…

- O fetita de trei ani, un baiat de zece ani, o femeie si un barbat au fost raniti in urma coliziunii a doua autoturisme. Vinovat este un sofer de 31 de ani din Sibiu care a intrat cu viteza intr-o curba periculoasa. Deocamdata nu se cunoaste starea ranitilor. revenim cu detalii…

- Pompierii au intervenit in 2.255 situatii de urgenta in Ajun si in prima zi de Craciun, salvatorii fiind solicitati la 141 misiuni de stingere a incendiilor. In Ajun si in prima zi a Craciunului, peste 5.100 de pompieri s-au aflat, in fiecare zi, la datorie, aceștia intervenind in 2.255 situatii de…

- Pompierii au intervenit, in Ajun si in prima zi a Craciunului, in 2.255 de situatii de urgenta, dintre care 141 de incendii si 1.928 de cazuri in care a fost necesara acordarea primului ajutor. Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), numarul interventiilor la care au participat…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Porolissum” al judetului Salaj a facut, ca in fiecare an, un gest nobil, pe care multe alte instituții salajene il uita in aceasta perioada. Militarii de la ISU au vizitat joi Centrul de Ingrijire si Asistenta pentru persoane adulte cu handicap Boghis, aducand…

- Incendiul s-a produs in timp ce autobuzul circula in localitatea Sacel. Soferul a observat in timp ce conducea ca a luat foc motorul, a coborat impreuna cu oamenii din autobuz si a chemat pompierii. Pompierii din cea mai localitate, orasul Saliste, au sosit imediat si au stins incendiul.…

- Sase persoane, intre care se numara si doi copii de patru ani, au fost ranite, duminica dupa-amiaza, intr-un accident de circulatie in care doua masini s-au tamponat pe o strada din municipiul Petrosani, victimele fiind transportate la Urgenta spitalului din localitate pentru investigatii si ingrijiri…

- Un grav accident de circulatie s-a produs, sambata, pe Drumul National 11, la intrarea in localitatea Harman, judetul Brasov, fiind implicate patru autoturisme. Doi adulti si un copil au murit, iar o alta persoana este resuscitatta la fata locului. UPDATE 1: Inca o persoana implicata in accidentul rutier…

- UPDATE 15:48 Victima accidentului de la Barsești, langa Targu Jiu, are 67 de ani și se deplasa ca pieton. Ranitul a fost transportat in coma, la Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu. Autorul accidentului rutier este un șofer, de ...

- Echipajele SMURD au intervenit la 34 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, dintre care, la 3 dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj cu ambulanța SMURD de prim ajutor calificat și un echipaj de urgența de la Secția de Pompieri Costești…

- Alerta in județul Caraș-Severin, unde peste 50 de persoane cauta, astazi, un batran de 74 de ani, care a plecat intr-o padure și nu s-a mai intors. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența al județului Caraș-Severin, 50 de pompieri, jandarmi, salvamontiști, polițiști, lucratori…

- Mobilizare de forțe pe strada Nalbei, din municipiu, dupa ce un incendiu a izbucnit într-un bloc de locuințe. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența, solicitați sa stinga flacarile, au evacuat toți locatarii. Cinci persoane sunt asistate medical la fața locului.…

- Departamentul pentru Situații de Urgența a aprobat cea de-a doua ediție a ”Procedurii pentru managementul informațiilor in cursul misiunilor de salvare”, document aprobat de catre Ministerul de Interne. Actul la care se face referire este elaborat in conformitate cu legislația in vigoare și are drept…

- Doua persoane care executau lucrari de constructie pe o proprietate privata de pe strada Unirii din Craiova au fost suprinse luni sub un mal de pamant si acoperite in totalitate, mai multe echipaje de pompieri si salvare intervenind la fata locului. Potrivit IGSU, la locul evenimentului au…

- Caz socant in Germania. O cladire in care stateau romani si moldoveni a fost incendiata intentionat. Totul s-a intamplat intr-un imobil din localitatea Bergkamen, langa Dortmund, in care figurau cazate peste 40 de persoane, dintre care 33 de romani. Imobilul a ars noaptea trecuta.

- Echipajele de intervenție ale ISU Cluj au desfașurat un numar de 138 misiuni la sfarșitul de saptamana ce a trecut. Astfel, pompierii au intervenit in 20 de situații in domeniul situațiilor de urgența, din care cinci pentru singerea incendiilor, trei misiuni pentru asistența persoane, un exercițiu și…

- Agentia indoneziana pentru gestionarea dezastrelor a anuntat, luni, ca 40.000 de persoane aflate in apropierea vulcanului Agung de pe insula Bali au fost evacuate, iar alte cateva mii de persoane vor fi nevoite sa isi paraseasca locuintele in fata unei alerte de nivel maxim emisa la primele ore ale…

- Reprezentanții E.ON Romania și ai Inspectoratului pentru Situații de Urgența recomanda ca sistemele de incalzire sa fie corect instalate de catre persoane autorizate, intreținute corespunzator și verificate periodic. Conform E.ON Romania, in ultimii cinci ani, in urma celor 6.200 de incendii de locuințe…