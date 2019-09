Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al institutiei, remis joi AGERPRES, in cursul lunii august, directiile judetene sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor precum si a municipiului Bucuresti au efectuat 8.326 de controale in unitatile din industria agroalimentara care desfasoara activitati in domenii…

- Aleșii locali și-au dat acordul inca din luna decembrie a anului trecut ca primaria sa contracteze un credit de aproape 214 milioane de lei, pentru refinanțarea unor credite mai vechi și pentru investițiile planuite de primarie, cum ar fi realizarea Pasajului Solventul. Acum și-l vor da din nou,…

- Viața lui Craciun Iancu, un olimpic la matematica din Iași, a fost curmata, alaturi de cele ale bunicilor sai, in timp ce se intorceau spre casa, intr-un Matiz. In varsta de 16 ani, adolescentul s-a stins din viata dupa o saptamana in care a stat conectat la aparate in Sectia de Terapie Intensiva…

- In data de 18 iulie, la sediul din București al PRO Romania a avut loc o intalnire intre conducerea partidului, reprezentata de Ioana Petrescu, vicepreședinte și coordonator al Consiliului de Strategii Guvernamentale, și de Bogdan Ivan, președinte PRO Romania Argeș și coordonator al Departamentului…

- In data de 18 iulie, la sediul din București al PRO Romania a avut loc o intalnire intre conducerea partidului, reprezentata de Ioana Petrescu, vicepreședinte și coordonator al Consiliului de Strategii Guvernamentale și de Bogdan Ivan, vicepreședinte și coordonator al Departamentului de Turism și…

- Accesul publicului va fi gratuit. "I-am transmis personal doamnei Primar General Gabriela Firea rugamintea ca Primaria sa ne puna la dispozitie Arena Nationala si logistica necesara organizarii acestui eveniment si am gasit, la fel ca intotdeauna, intelegerea necesara, drept pentru care ii adresez public…

- Fiul premierului Viorica Dancila a divorțat! Potrivit unor surse, Victor s-a desparțit, dupa trei ani de casnicie, de soția sa, Elena.Fiul Premierului Dancila și-a publicat declarația de avere, din funcția deconsilier la Curtea de Conturi a Romaniei, iar aceasta nu seamana deloc cu cea a soției…

- Complexul Energetic Oltenia prevazuse in cadrul programului anual de disponibilizari, 200 de concedieri, incepand cu data de 1 iulie. Totuși, din cauza deficitului masiv de personal, numarul de concedieri a fost redus la jumatate, respectiv 100 de mineri și energeticieni, fiind nevoiți sa plece acasa.…