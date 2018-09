Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cum stiti, in dimineata zilei de 3 octombrie, la Strasbourg, in plenul Parlamentului European, prin decizia comuna a presedintilor grupurilor politice inclusiv socialistii + ALDE), urmeaza sa aiba loc o audiere consacrata situatiei statului de drept din Romania, ocazie cu care Viorica Dancila a…

- Voucherele de vacanta au reprezentat un sprijin absolut esential pentru industria turismului romanesc, gradul de ocupare din aceasta saptamana pe Litoral si in Delta Dunarii fiind unul fara precedent in ultimii zece ani, potrivit presedintelui Federatiei Asociatiilor de Promovare Turistica din Romania…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, o acuza pe Viorica Dancila ca a mințit cu nerușinare in scrisoarea trimisa Comisiei Europene, in legatura cu protestele din Romania. Orban susține ca Dancila nu ințelege concepte democratice simple și o acuza ca ii dezinformeaza cu buna știința pe oficialii de la…

- "Romania e ocupata de tichetele de vacanta. Grad maxim de ocupare pe Litoral si in Delta Dunarii in aceasta saptamana. Situatia este identica in toate destinatiile de vacanta romanesti. In turismul montan, in statiunile balneare, in destinatiile de agroturism, in Delta Dunarii si chiar in marile…

- Deși inițial, in presa romaneasca, au aparut informații preluate din presa austriaca, despre faptul ca reprezentații Comisiei Europene au comentat pe marginea violențelor de la mitingul din 10 august, un purtator de cuvant al CE a spus ca forul european nu se implica in treburile interne de la București.Pentru…

- Turismul medical ar putea fi o mina de aur pentru Romania. O spun chiar specialistii greci care au reusit sa faca acest lucru pentru tara lor. In prezent, Grecia este in topul mondial al destinatiilor de...

- Sistemul de transport feroviar din Romania se afla in fata unor provocari fara precedent, in contextul aplicarii de la mijlocul lunii iunie 2019 a celui de-al Patrulea Pachet Feroviar, care va permite unor operatori mari din Occident sa intre pe piața. Daca sistemul nu va fi capabil sa gestioneze situația…

- Mai bine de trei sferturi dintre romani nu a avut nicio vacanta in anul 2016, fapt care plaseaza tara noastra in topul tarilor UE din acest punct de vedere, arata un raport al Eurostat. De asemenea, peste 55% dintre cetatenii Romaniei nu calatoresc din motive financiare. Raportul arata ca in urma Romaniei…