Stiri pe aceeasi tema

- Barajul de la Colibița este in mare pericol. La 27 de ani de la a sa inaugurare, prezinta inflitrații, fisuri, iar pompele nu mai merg la capacitatea maxima. Reparația costa 25.000.000 de euro. Specialiștii vor sa inceapa golirea in aceasta toamna, dar ecologiștii afirma ca se vor ucide 19 specii de…

- Specialisti de renume in turismul balnear s-au reunit, pentru trei zile, in statiunea Covasna, la cea de a XIV-a editie a Bursei si a Forumului de Turism Balnear (19-21 septembrie), avand girul Organizației...

- O persoana in pericol de inec a fost scoasa in aceasta dupa amiaza din mare la Saturn, in zona Hotelului Hora. Din primele informatii victima este in stare foarte grava, fiind inconstienta. La fata locului intervine un echipaj SMURD Saturn, echipaj SAJ B2 si elicopterul SMURD.Potrivit ISU Dobrogea,…

- Administratia Bazinala de Apa Somes-Tisa a identificat trei persoane care se plimbau pe lacul Colibita din judetul Bistrita-Nasaud, numit si „Marea de la Munte”, cu barci cu motoare termice si hibride, interzise pentru navigat. Daca in prima faza acestia au fost atentionati, la a doua abatere, cei trei…

- Administratia Bazinala de Apa Somes-Tisa (ABA Somes-Tisa) reitereaza faptul ca este interzisa folosirea ambarcatiunilor echipate cu motoare termice si hibride, care necesita in functionarea lor utilizarea combustibililor fosili, pe suprafata lacului Colibita din judetul Bistrita-Nasaud, in conformitate…

- Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta au fost solicitate in aceasta seara sa intervina in statiunea Mamaia in ajutorul unor persoane in pericol de inec. Potrivit SAJ Constanta interventia are loc in zona Hotelului Vega din Mamaia. Din primele informatii este vorba despre doua persoane constiente,…

- Hidrologii au emis avertizare cod portocaliu de inundații pe rauri din 11 județe, de miercuri, ora 15, pana vineri, la ora 10.00. De asemenea, pentru raurile din 35 de judete a fost instituita avertizare cod galben de inundatii pana vineri noapte.COD GALBEN – In intervalul 25.07.2018 ora 15:00 – 27.07.2018…

- Ploile abundente cazute in ultima perioada in Muntii Apuseni au marit debitele Ariesului Mare si Ariesului Mic si au adunat o multime de gunoaie de tot felul care s-au oprit dupa barajul de la Mihoesti, in locul unde cele doua rauri se unesc. In aceste zile, pe lac pot fi vazute cantitați mari de deșeuri,…