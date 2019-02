Turismul balnear, in crestere datorita voucherelor de vacanta

Stiri pe aceeasi tema

- Turismul balnear a inregistrat o crestere a veniturilor cu circa 20-30%, in 2018, datorita voucherelor de vacanta, si cu 10-15% din punct de vedere al circulatiei turistice, a declarat, vineri, presedintele Organizatiei Patronale a Turismului Balnear din Romania (OPTBR), Nicu Radulescu, intr-o conferinta…

- Peste 166.000 de turisti romani au ajuns de Revelion in statiunile tara, cu 4,5% mai mult decat in anul precedent, si au cheltuit peste 40 de milioane de euro, in crestere cu 8,5%, comparativ cu Revelionul anterior, conform datelor Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), informeaza AGERPRES…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, vineri, ca voucherele de vacanta in valoare de 1.450 lei vor fi acordate angajatilor din sectorul public si in urmatorii doi ani – 2019 si 2020. Potrivit deciziei Guvernului, valoarea acestora nu va creste, ci va ramane la 1.450 de lei. „Printr-o decizie pe care…

- VOUCHERE DE VACANȚA 2019-2020. Veste fabuloasa! Decizie in Guvern/ Guvernul a decis ca toți salariații din sistemul public sa beneficieze de vouchere de vacanța in valoare de 1.450 de lei și in urmatorii doi ani. Voucherele de vacanța au reprezentat, in anul 2018, cel mai important sprijin acordat…

- "Pentru ca este o masura care si-a dovedit eficacitatea, Guvernul a decis sa acorde vouchere atat in 2019, cat si in 2020. Datorita voucherelor, numarul de turisti din Romania a crescut simtitor. De exemplu, doar pentru luna septembrie, a crescut cu 14 procente numarul turistilor romani care au innoptat…