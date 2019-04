Stiri pe aceeasi tema

- Opera Naționala Romana din Timișoara a anunțat ca, incepand de luni, 18 martie, baritonul Cristian Rudic ocupa postul de manager interimar al instituției de cultura. Acest lucru vine dupa ce maestrul tenor Corneliu Murgu, cel care a condus timp de aproape doua decenii opera, s-a retras. Nascut…

- Castelul Cantacuzino-Ghica Deleni este unul dintre castelele cele mai reprezentative ale Moldovei. Are un pret de pornire de 500.000 de euro, iar valoarea sa este estimata la 1,5 - 1,9 milioane de euro. Prima cladire din actualul ansamblu arhitectural a fost biserica, ridicata in anul 1669, in apropierea…

- Acțiunea umanitara a fost demarata la scurt timp dupa ce Institutul de Boli Cardiovasculare (IBCV) din Iași sa fost grav afectat de un incendiu. In luna aprilie a anului trecut, IBCV Iași a fost grav afectat in urma unui incendiu izbucnit la etajul 6 al imobilului in care iși desfașoara activitatea,…

- La acest moment, circulația pe drumurile naționale din zona Moldovei se desfașoara normal, fara blocaje cauzate de starea vremii. Ploua marunt in județele Botoșani, Iași, Neamț și Suceava, iar pe unele sectoare se inregistreaza precipitații mixte (lapovița pe DN 2E, Suceava, respectiv ninsori la Campulung…

- Anunțul a fost postat pe contul de Facebook al inițiativei Impreuna pentru A8 de Catalin Urtoi, unul dintre liderii mișcarii. ”Ne organizam pentru o plecare masiva la București in aceasta saptamana! Mergem sa susținem interesul regiunii Moldova. Mergem sa sustinem amendamentele la legea bugetului…

- Iașul a primit astazi titlul de capitala istorica a Romaniei. Decretul de promulgare a legii a fost semnat de președintele Klaus Iohannis, prezent in capitala Moldovei. Șeful statului a participat la o ceremonie alaturi de primarul orașului și de mai mulți politicieni locali.

- Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan i-a indemnat pe locuitorii judetului, dar și pe toti cei din zona Moldovei sa semneze petitia initiata de liberali pentru sustinerea constructiei autostrazii Ungheni – Iași – Targu Mureș. Ioan Balan a precizat ca petitia poate fi semnata online pe ...