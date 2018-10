Stiri pe aceeasi tema

- Edificiul comunist Buzludja, o "farfurie zburatoare din beton" amplasata pe varful unui munte, asimilat in Bulgaria unui regim politic blamat cu intensitate, fascineaza in prezent turistii si expertii occidentali care doresc sa salveze de la ruina acest "OZN arhitectural", relateaza luni AFP. Inaugurata…

- Spatiul Schengen ar trebui sa includa Bulgaria, Croatia si România cât mai curând posibil, a declarat premierul ceh Andrej Babis, care a estimat ca problemele din spatiul european de libera circulatie sunt mult mai urgente decât

- ♦ Romania, Cehia, Ungaria si Polonia nu au o data tinta pentru adoptarea euro ♦ Liderii zonei euro completeaza din mers criteriile de adoptare a euro punand accentul pe reforma justitiei, lupta contra coruptiei si stabilitatea bancilor ♦ Bulgaria, care este hotarata sa adopte euro, va fi prima vizata…

- O noua statistica a Eurostat arata cat de mult gunoi s-a aruncat in orașe in perioada 1995 – 2016. Trendul este descendent, iar orașele din Romania arunca cel mai puțin gunoi din tot blocul comunitar. Gunoiul produs de orașe este doar 10% din cantitatea totala de gunoi generata in UE. Media Uniunii…

- Istvan Kovacs judeca posibilul adversar al FCSB in Liga Europa. Arbitru roman a fost desemnat sa conduca la centru duelul dintre Hajduk Split (Croația) și Slavia Sofia (Bulgaria), joi, de la ora 21:00, din preliminariile Europa League. Kovacs va fi asistat de Vasile Marinescu și Ovidiu Artene, in timp…

- Sofia a inceput pregatirea unui teren la granita cu Romania unde se va construi un gard pentru a preveni intrarea mistretilor, responsabili de raspandirea virusului pestei porcine africane (PPA), scrie publicatia The Sofia Globe, citata de Agerpres. Ministrul bulgar al Agriculturii, Roumen Porozhanov,…

- Fundașul lateral stanga portughez Vitinha revine la Unirea Alba Iulia, echipa pentru care a evoluat in Liga 1 in utima stagiune petrecuta de “alb-negri” in elita (13 intalniri). In varsta de 32 de ani, Vitor Tiago de Freitas Fernandes, s-a intors, fotbalistic vorbind, in orașul de adopție, jucatorul…

- BRD Bucharest Open 2018. Primele meciuri din calificari, sambata, la Openul de tenis al Romaniei, turneu de 250.000$. ORDINEA DE JOC MIERCURI – 18 IULIE 2018 BRD BUCHAREST OPEN – BUCHAREST, ROU $250,000 16-22 JULY 2018 ORDER OF PLAY – WEDNESDAY, JULY 18, 2018 CENTRE COURT start 2:00 pm [Q] I. Bara…