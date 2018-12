Stiri pe aceeasi tema

- Portalul de avertizare in situatii de urgenta ro-alert.ro a fost lansat oficial, sambata. Secretarul de stat Raed Arafat a afirmat ca scopul acestuia e avertizarea populatiei cu privire la fenomene meteo extreme, inundatii sau chiar un atac terorist, prin telefonul mobil. Site-ul ro-alert.ro este proiectat…

- Romania - Muntenegru 0-0 nu a fost o lovitura doar pentru șanse tricolorilor la primele doua locuri in Grupa de Liga Națiunilor, ci și o lovitura pentru FCSB. La finalul meciului de la Ploiești, ”creierul” trupei lui Dica, Mihai Pintilii, a ieșit accidentat.

- Nationala de tineret a Romaniei a castigat meciul decisiv cu Bosnia-Hertegovina, scor 2-0, miza fiind primul loc in Grupa a 8-a de calificare la Campionatul European de anul viitor, scrie romaniatv.net ROMANIA BOSNIA 2-0.Nationala de tineret a Romaniei este aproape de o performanta epocala! Intr-o perioada…

- Turcia a obținut o victorie spectaculoasa in Suedia, intorcand in ultimele 40 de minute un deficit de 2 goluri, pentru a se impune in final cu 3-2. Mircea Lucescu, selecționerul reprezentativei "Semilunei", a evidențiat tinerețea lotului și puterea mentala a elevilor sai. "Sunt extrem de fericit dupa…

- Romania a debutat in Liga Natiunilor cu o remiza dezamagitoare, 0-0, la Ploiesti cu Muntenegru. In celalalt meci al grupei, Serbia a invins Lituania, in deplasare, scor 1-0. Diseara (ora 21.45, Pro TV), Romania va intalni Serbia la Belgrad, in timp ce Muntenegru va primi vizita Lituaniei.

- Nationala de fotbal a Romaniei a dezamagit in debutul Ligii Natiunilor. Contra unei selectionate a Muntenegrului care s-a prezentat la Ploiesti cu un lot din care au lipsit cel putin doi dintre jucatorii de valoare, Jovetic si Marusic, Romania a reusit doar un 0-0. Rezultatul este cu...

- "Bugetul tarii este facut vraiste. Guvernul, in iresponsabilitatea sa, il carpeste pe ici-colo, dar se rupe in punctele esentiale. Angajata in cheltuieli fara numar pentru clientela politica, coalitia toxica incearca, in disperare, exercitii financiare foarte periculoase, calcand in picioare orice…

- Televiziunea nationala rusa, controlata de Kremlin, a lansat un show saptamanal dedicat presedintelui Vladimir Putin, intr-o aparenta incercare de a stopa declinul in care se afla popularitatea lui.