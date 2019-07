Turism doar de o zi în județul Gorj Turiștii nu raman mai mult de o zi in Gorj. Numarul turistilor sositi in judet a scazut cu 0,2% in luna mai 2019 fata de luna mai 2018. Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in judetul Gorj, in luna mai 2019, au fost in numar de 7.418. Comparativ cu luna corespunzatoare a anului precedent, […] Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Poblema medicamentelor si a eliberari retetelor gratuite si compensate in judetul Gorj este departe de a se rezolva. Farmacistii prevad un viitor nu tocmai bun in ceea ce priveste bugetul alocat de Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate pentru elibe...

- Mii de persoane sunt așteptate la poalele Munților Parang, in județul Gorj, la Slowride Transalpina Fest. Cea de-a treia ediție a festivalului strange din nou pasionații de motociclete și muzica buna la Baia de Fier, județul Gorj, de aceasta data in weekendul 12-14 iulie. Participanții sunt așteptați…

- Peste 10% dintre turistii care isi facusera rezervari pentru litoralul romanesc le-au anulat din cauza lucrarilor de reparatii care se executa pe Autostrada Soarelui (A2), a declarat, marti, presedintele Federatiei Patronatelor din Turism, Mohammad Murad, la Ministerul Transporturilor, inainte de…

- Turiștii au luat cu asalt cea mai inalta șosea din țara, Transalpina. Drumul a fost redeschis la inceputul saptamanii trecute și deja in Ranca și-au facut apariția sute de mașini. Nu au lipsit nici motocicliștii, care au verificat peisajele de la cota 2.000. Șoseaua este deschisa și intre Ranca (Gorj)…

- Doi barbați de 27, respectiv 35 de ani, din județul Gorj, au fost puși sub control judiciar, pe o perioada de 60 de zile, dupa ce au fost implicați intr-un scandal, intr-un club din Petroșani. Un alt participant, un tanar din Hunedoara, a fost reținut. Tanarului de 27 de ani, din județul Gorj,…

- In 2019 angajatorii cauta oameni in toate domenile și tot mai mulți se plang de deficit de personal, in ciuda faptului ca salariul mediu a crescut in ultima perioada, la nivel national. Statisticile arata ca in județul Valcea cele mai mari venituri au fost obținute de angajații din domeniul IT și servicii…

- O femeie in varsta de 83 de ani, din satul Valea Perilor, judetul Gorj, imobilizata la pat, a murit, duminica, in incendiul care i-a cuprins locuinta. Primele verificari au aratat ca batrana ar fi adormit cu tigara aprinsa, transmite Mediafax.Pompierii din Motru au fost solicitati sa intervina,…

- Ediția a treia a concursului #Digitaliada și-a desemnat caștigatorii. 224 de materiale digitale educaționale au fost inscrise, in total, in concurs, iar dintre acestea, juriul a selectat 9 caștigatori. Astfel, premiul a...