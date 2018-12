Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de vizitatori în zona de excludere din jurul centralei nucleare de la Cernobâl, unde în 1986 a avut loc cel mai mare dezastru nuclear din istorie, a înregistrat o creștere rapida în ultimii ani, a declarat marți un ministru ucrainean, transmite Xinhua.La…

- Decapitarea guvernului britanic nu mai e decat o chestiune de timp. Franta risca sa nu-si revina. Majoritatea guvernamentala belgiana s-a destramat. Se pregateste cea germana. Arde si la granitele UE. Ce cauze are criza? Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a cedat in fata revolutiei vestelor…

- Romania realizat anul acesta peste 30 de milioane de tone de cereale, fata de 27 de milioane de tone anul trecut, productiile de porumb si floarea soarelui ocupand primul loc in Uniunea Europeana, a declarat, luni, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. "Productia de cereale de…

- Cand alaturi cuvintele „energie” și „Cernobil”, probabil ca primul lucru care iți vine in minte este energia nucleara, iar aceasta asociere nu este de bun augur. La Cernobil , unde in urma cu 32 de ani a avut loc celebrul dezastru nuclear , se produce acum energie solara. Aceasta inițiativa ar trebui…

- Atunci cand suntem sanatoși nu ne gandim la ei, insa zilnic ii vedem in acțiune, pregatiți sa sara pentru a oferi primul ajutor. Este vorba de angajații Serviciului Județean de Ambulanța Arad a caror meserie nu este deloc una ușoara. Pentru cititorii noștri curioși de acest fenomen am rasfoit statisticile…

- Tragedie imensa. Un nou accident cu romani, pe soselele Europei.Un roman a murit si alti doi au fost raniti grav intr-un accident cumplit Un roman a murit marti in urma unui accident rutier produs in localitatea belgiana Bertrix si alti doi romani sunt raniti, relateaza website-ul lavenir.net. Conducatorul…