- Moumita Saha, 23 de ani, suferea de depresie, potrivit The Indian Express. Politistii au fost chemati de vecinii care nu mai dadeau de ea. "Proprietarul casei ne-a informat ca usa locuintei nu mai fusese deschisa de ieri, la pranz. Ne-am uitat pe site-ul ei de socializare, unde ultima ei postare…

- ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT privind procedura de inchiriere a unui spațiu pentru utilizarea ca sediu al Serviciului de Probatiune Alba Directia Naționala de Probatiune, cu sediul in București, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, demareaza procedura de inchiriere a unui spațiu pentru utilizarea ca…

- Administrația locala din Campia Turzii a raportat ca in cursul lunii februarie, mai precis in intervelul 01-22.02.2018, s-au desfașurat 8 acțiuni de ecarisare de catre Asociația Centrul de Ecarisaj Turda, 3 fiind la solicitatea primarului, 2 la solicitarea viceprimarului, iar o alta la o sesizare telefonica.…

- A luat o pauza muzicala și s-a retras din lumina reflectoarelor pentru a se concentra pe viața ei personala și bunastarea ei mentala. Duminica, insa, a decis ca e timpul pentru o prima apariție oficiala dupa perioada de șase luni pe care și-a petrecut-o in tacere. Mac Miller și Ariana Grande la petrecerea…

- Primaria comunei Ceanu Mare , cu sediul in localitatea Ceanu Mare ,nr 101/C, organizeaza in temeiul HCL nr.11/ 28.02.2018 ,a Legii nr 215/2001, a OUG nr 34/2013,HG 1064/2013 ,tinindi-se cont de cererile crescatorilor de animale, si aplicind prevederile Ordinului nr. 407/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca va ridica discutii in Parlament cu privire la orele suplimentare ale lucratorilor MAI. In loc sa fie compensate cu timp liber, Dragnea sustine ca acestea ar trebui sa fie platite.

- Procedura de rambursare din Fondul Național Unic de Asigurari Sociale de Sanatate (FNUASS) a contravalorii serviciilor medicale care au devenit necesare pe perioada șederii temporare a asiguraților din Romania in alte state membre UE/SEE/Elveția se simplifica, in sensul ca documentele medicale pe baza…

- Spitalul Municipal Turda alaturi de Centrul Regional de Transfuzie Cluj organizeaza cea mai mare campanie de donare de sange din municipiul Turda. In data de 7 martie, incepand cu ora 09.00, toți turdenii care vor sa ofere o șansa la viața semenilor lor și sa doneze sange sunt așteptați la parterul…

- In ultimele zile regasim insistent si ingrijorator, in spatiul public, o serie de informatii despre starea actuala a spitalelor, despre dotarea precara, management discutabil, ezitari si imperfectiuni in demersul terapeutic. Dincolo de aceste probleme cunoscute si aflate pe agenda Ministerului Sanatatii,…

- Incepand cu data de 23 februarie, se modifica programul patinajului pentru public pe pationarul mobil situat pe Piața Libertații. Prin urmare, de acum inainte patinajul de dupa amiaza va fi posibil nu numai vineri, ci in fiecare zi a saptamanii. Astfel, de luni pana duminica, cu excepția orelor dedicate…

- Atentie, soferi si pietoni! Primaria Capitalei anunta ca sambata, 24 februarie, intre orele 07:00 si 16:00, va fi inchisa circulatia rutiera pe strada Ion Creanga din Capitala, in perimetrul strazilor Eugen Coca – Vissarion Belinski.

- Primaria Capitalei susține ca acest informații sunt false și arata care vor fi dotarile autobuzelor, fapt ce justifica prețul mai mare. ”Referitor la informatiile care circula in mediul online, potrivit carora Bucurestiul achizitioneaza autobuze mai scumpe decat Clujul, Primaria Municipiului Bucuresti…

- Consilierii locali din comuna Petreștii de Jos au intrat in vizorul Curții de Conturi, dupa ce au fost descoperiți ca au primit, ilegal, sume mai mari decat cele cuvenite, pentru ședințele la care au participat! Read More...

- Bucurestiul sta, din nefericire, in fata unui dezastru care asteapta sa se intample. Inconstienta primarilor de dupa ’89 incoace incepe “sa dea roade”, iar Gabriela Firea nu face exceptie – nicio cladire nu a fost consolidata in anii sai de mandat, desi mii de apartamente…

- Premierul Viorica Dancila a precizat luni ca ministrul Justitiei este cel care trebuie sa prezinte public o evaluare privind situatia creata ca urmare a dezvaluirilor aparute in spatiul public legate de activitatea DNA, informeaza Agerpres.Ministrul trebuie sa faca o evaluare, sa faca un raport, sa…

- Au obligatia sa deschida si sa utilizeze cel putin un cont de TVA contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA pentru incasare si plata, potrivit art. 316 din Codul Fiscal, si institutiile publice inregistrate in scopuri de TVA pentru incasare, potrivit art. 316 din Codul Fiscal, care, incepand cu…

- Sute de feroviari din intreaga tara protesteaza vineri, 16 februarie, in fata Ministerului Transporturilor, acestia fiind nemultumiti de subfinantarea sistemului public de transport feroviar, precum si de conditiile de munca, se arata intr-un comunicat al Confederatiei Nationale Sindicale Meridian.…

- In perioada 15 - 28 februarie 2018, tinerii interpreti de muzica populara din Romania si diaspora se pot inscrie la preselectia Festivalului-Concurs al Cantecului Popular Romanesc „Lucretia Ciobanu” 2018, initiat de Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale „Cindrelul -…

- Primaria Targu Jiu ar putea obtine finantare, de la Uniunea Europeana, pentru achizitia a 15 noi mijloace de transport in comun. Proiectul este unul mai vechi, insa abia acum administratia locala a reusit sa obtina avizul Ministerul...

- Politia Romana recomanda tuturor conducatorilor de autovehicule sa circule cuviteza redusa, in condiții de vreme rea, sa adopte o maniera preventiva de condus și sa respecte indicațiile polițiștilor rutieri aflați in trafic. Read More...

- Dupa ce CANCAN.RO, site-ul nr 1 din Romania, a dezvaluit in exclusivitate ca Ana Roman a decis sa il paraseasca pe Catalin Cazacu, din cauza comportamentului pe care l-a avut in show-ul Exatlon fata de Claudia Pavel (Vezi AICI mai multe), bruneta a confirmat acest lucru printr-o mesaj postat pe retelele…

- Anunț șocant facut astazi de vicepreședintele CJ Timiș, Roxana Iliescu, privind votul pentru bugetul județului pe anul 2018. La inceputul ședinței de plen, aceasta a anunțat ca „inainte de a trece la votul pentru fiecare proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi am de facut un anunț. In calitate de…

- Șase turdeni de etnie roma, printre care se afla și liderul lor - Gabor Ițic, au fost trimiși in judecata de DNA, in cazul escrocheriei ”Acoperișul”, fiind acuzați de inșelaciune, șantaj, evaxiune fiscala și constituirea unui grup infracțional organizat. Alaturi de ei sunt acuzații impotriva a inca…

- Cate Blanchett, in varsta de 48 de ani, a caștigat doua premii Oscar, dar asta nu a oprit-o sa lase acasa bolidul de lux și sa circule ca un om obișnuit. Imbracata lejer, cunoscuta actrița a fost surprinsa alaturi de pasagerii de la metroul din Londra, insoțita fiind de partenerul sau,…

- Agenția de Plați și Intervenție Pentru Agricultura (A.P.I.A)-Centrul Județean Cluj, invita toți fermierii din Campia Turzii și zonele limitrofe sa participe la “Campania de informare referitoare la depunerea cererilor unice de plata A.P.I.A 2018 “. Read More...

- S.C. Lucrari Drumuri și Poduri Dambovița S.A. organizeaza in data de 19.02.2018, ora 11:00, licitație competitiva avand ca obiect “Inchiriere utilaje pentru construcții cu operator”: Lot 1 – Autogreder , 1000 ore de functionare; Lot 2 – Autogreder, 1000 ore de functionare; Lot 3 – Cilindru compactor…

- Teatrul Aureliu Manea Turda anunța prima ediție a „Concursului de proiecte pentru Regizori”. In acest an, proiectul trebuie sa fie pe o tema sociala. Termenul limita de transmitere a propunerilor este 15 februarie 2018 (data poștei), iar rezultatele selecției se vor anunța in data de 27 februarie 2018.…

- Ioana are 17 ani, este din București. A invațat opt ani in rețeaua de educație privata, iar acum urmeaza cursurile unui colegiu de stat. Experiența adolescentei, devoalata in randurile de mai jos, este, pana la urma, o farama de realitate sau, daca vreți, o oglinda care reflecta, la inceput de 2018,…

- In premiera mondiala, Primaria Municipiului Turda și TVR organizeaza semifinala Eurovision 2018 in subteran, in Salina Turda! Datorita faptului ca Eurovision este un eveniment organizat exclusiv pentru transmisiune live, am reușit sa obținem acordul Televiziunii Romane pentru amenajarea unei zone de…

- Paginile web ale Institutiilor Prefectului au adoptat un model unitar pentru a facilita un acces rapid la informatiile privind principalele servicii de interes pentru cetateni. In scopul asigurarii unei guvernari deschise, participative, responsabile si eficiente prin promovarea transparentei, Ministerul…

- Buletin de Carei este acuzat ca este prezent mereu in oras si face poze. Aparatorii isterici ai adminstratiei careiene care pagubeste bugetul local cu zeci de miliarde de lei desconsidera presa care se afla in teren cu aparatul de fotografiat pentru a consemna realitatea careiana. Nu stim cum se…

- Iata scrisoarea lui Liviu Pleșoianu: ”Scrisoare deschisa catre toți membrii Parlamentului European: Veți tolera comportamentul scandalos al colegilor dumneavoastra – europarlamentara Monica Macovei și europarlamentarul Sven Giegold, care incalca fațiș chiar Directiva Parlamentului European?…

- VIOLENȚA domestica, ceea ce pare mai degraba o sintagma ciudata, facand referire la VIOLENȚA IN FAMILIE, ramane, din pacate un FENOMEN! Și... pe la noi. Nu degeaba, in urma cu un an, Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Sibiu a decis inființarea unui centru specializat de protecție…

- Referitor la știrea transmisa in data de 30 ianuarie privind reținerea unui tanar in varsta de 18 ani cecetat penal pentru ca ar fi agresat doi minori inParcul Sub Arini din municipiul Sibiu, IPJ Sibiu informeaza: Judecatoria Sibiu a respins propunerea de arestare preventiva formulata de Parchetul de…

- Consilierul local Gabriel David (PSD Campia Turzii) a atras atenția asupra faptului ca administrația locala face declarații fara acoperire in privința realizarii parcului industrial tetarom V, promis in campania electorala de actualul primar, Dorin Lojigan, in realitate fiind alocați... 0 lei pentru…

- La data de 25.01.2018, in jurul orei 08,00 politistii din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Campia Turzii, au depistat un barbat, de 59 ani, din comuna Viișoara, jud. Cluj, care poseda mandat de executare a pedepsei, emis de Judecatoria Turda la data de 23.01.2018, fiind condamnat la pedeapsa de un an,…

- Incepand cu data de 15 februarie 2018, Serviciul de Incasare, Urmarire și Executare Silita din cadrul Primariei Municipiului Campia Turzii va transmite deciziile de impunere pentru anul fiscal 2018. Read More...

- AU INCEPUT CU DREPTUL: Echipa sibiana a caștigat primul meci de verificare din aceasta perioada. Astazi, pe terenul sintetic din imediata vecinatate a Stadionului „Municipal”, „alb-roșii” s-au impus cu scorul de 3-0 in fața formației ACS Poli Timișoara, ocupanta locului 9 in clasamentul Ligii 1 dupa…

- Anunț S.C. Lucrari Drumuri și Poduri Dambovița S.A. organizeaza in data de 05.02.2018, ora 11:00, licitație competitiva avand ca obiect “Inchiriere utilaje pentru construcții cu operator”: Lot 1 – Buldoexcavator cu cupa normala și cupa trapezoidala, 700 ore de functionare; Lot 2 – Buldoexcavator…

- Victorie pentru fotbalistii de la CSM Campia Turzii, in prima partida de verificare, aceasta fiind obtinuta la Turda, cu scorul de 3-2 (1-1), impotriva echipei Chimia Turda, formatie ce se situeaza pe locul secund in Liga a 5-a, zona Campia Turzii. Read More...

- Avand in vedere discuțiile vis-a-vis de starea precara a strazilor din Municipiul Campia Turzii, de lucrarile de asfaltare a acestora, dar și nemulțumirile manifestate de cetațeni fața de acest aspect, Primaria Municipiului Campia Turzii face urmatoarele precizari in legatura cu acest subiect. Read…

- “PSD administreaza tara ca si propria mosie, ceea ce este foarte grav. Un partid nu poate sa confiste o tara în folos propriu. Ei sunt temporar împuterniciti de cetateni sa guverneze în interes public. Din nefericire, ceea ce se întâmpla de un an de zile de la…

- In perioada 01.01.2018 – 31.03.2018, conform Hotararii de Consiliu Local nr. 239/2017, privind aprobarea procedurii de acordare a unor inlesniri la plata a obligațiilor fiscale pentru persoanele fizice care pot beneficia de scutiri la plata majorarilor de intarziere, cetațenii municipiului se pot adresa…

- Primaria Comunei Tureni informeaza toți producatorii de roșii in sere și solarii de pe raza comunei, ca aceștia vor putea primi și in anul 2018 ajutoarele nerambursabile de maximum 3.000 de euro fiecare, in cadrul schemei de minimis pentru tomate. Read More...

- Este bine cunoscut faptul ca administratiile oraselor din Romania organizeaza in fiecare an evenimente in cadrul carora sunt invitati diferiti artisti, insa cat de mult este dispusa o administratie sa plateasca pentru o prestatie de doar 40 de minute? Read More...

- Compania Metrorex a anunțat ca vrea sa ia masuri de protecție a calatorilor, dupa crima care a avut loc in urma cu doua saptamani la stația Dristor. Potrivit Profit.ro, Metrorex va incepe o cautare de fonduri necesare pentru realizarea studiilor de prefezabilitate și fezabilitate pentru instalarea unor…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, sustine ca, in cazul in care vor fi adoptate propunerile de modificare si completare a Codurilor penale, in unele situatii orice ancheta va fi deschisa va fi fara eficienta, iar lupta cu coruptia nu va mai fi aceeasi. "Atunci cand doresti sa ai…

- UPDATE ora 16:45 – Manualul scolar este un bun de interes public, potrivit unui proiect de lege care reglementeaza regimul manualului scolar de baza in invatamantul preuniversitar si care a fost adoptat joi de Guvern. Conform actului normativ, proiectele de manuale scolare sunt realizate de catre autori/coautori…

- Comisia Europeana va declansa in maximum o saptamana o procedura de infringement impotriva Romaniei in sectorul energetic, a afirmat, marti, deputatul PNL Virgil Popescu, vicepresedinte al Comisiei de industrii si servicii, in cadrul discutiilor din comisiile reunite de specialitate din Parlament…

- Violenta impotriva femeilor si modul in care poate fi prevenita sau stopata ar trebui sa devina un subiect central pe agenda dezbaterilor din spatiul public romanesc, a declarat luni presedintele Klaus Iohannis. "Flagelul violentei domestice care se desfasoara nestingherit in multe locuinte din satele…