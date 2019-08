Stiri pe aceeasi tema

- Doamna Ana Olaru din Alba Iulia a implinit, joi, 7 august, 100 de ani. Cu aceasta ocazie speciala, Primaria Alba Iulia o va premia cu 1000 de lei. Ana Olaru s-a nascut in data de 7 august 1919, in localitatea Farau, cu un an mai tarziu decat Marea Unire. In 1950, s-a casatorit cu Ioan Olaru, […] Citește…

- Zilele trecute anunțam progresul facut de autoritațile locale in amenajarea lacului situat in proximitatea ștrandului din Turda. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Totul a inceput cu acuzatii, cu cerut explicatii, s-a discutat despre cat de indreptatita este autoritatea locala sa umfle sumele alocate pentru diverse scopuri, in vreme ce doar speram si prognozam incasari. Totusi, potrivit declaratiilor oficiale, incasarile nu sunt deloc la nivel de „speranta“,…

- Administratia locala continua sa isi bata joc de infrastructura rutiera a orasului, fara ca vreo autoritate sa se sesizeze. Lucrarile demarate in ultimele zile pentru refacerea unor strazi din oras le ofera lugojenilor noi surprize. In zona strazii Norbert Pongratz, locuitorii au avut parte de neplacuta…

- Zilele trecute sala mare a primariei Turda a fost gazda unui simpozion dedicat armei tancuri, mai exact la implinirea celor 100 de ani de existența a acestui departament in cadrul armatei romane. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Viișorenii platesc „oalele sparte” ale birocrației romanești , unii dintre ei spun ca nu mai apuca sa vada asfaltul mult promis de societatea aflata in subordinea Consiliului Județean Cluj. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- USR Campia Turzii a facut sesizare la Direcția de Sanatate Publica Cluj, reclamand faptul ca administrația locala nu se ocupa de siguranța celor mici, in unele parcuri de joaca din zona Blocuri.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Administrația locala din Campia Turzii a publicat mai multe documente privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru Parcul Central (Berc) din localitate, din care reiese intențiile... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!