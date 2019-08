Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Municipiului Turda, Matei Cristian, informeaza cetațenii faptul ca in acest moment sunt in desfașurare lucrari pentru implementarea a 5 dintre proiectele caștigatoare in cadrul concursului #TurdaDecide ————————————————– #83 „LA BALTOACA”

Se realizeaza in acest moment sapaturi pe ambele parți, pentru introducerea cablurilor in subteran și pentru pregatirea modernizarii benzii dedicate transportului public.

Primaria Municipiului Turda a anunțat prin cadrul unei postari pe grupul Azi in Turda, care este stadiul lucrarilor la proiectele #TurdaDecide.

Primarul Municipiului Turda, Matei Cristian, a fost in teren alaturi de caștigatorii proiectului #81 din cadrul Turda Decide, pentru a le prezenta locația propusa de catre Primaria Municipiului Turda...

- Primarul Municipiului Turda, Matei Cristian, a fost astazi in teren alaturi de caștigatorii proiectului #81 din cadrul Turda Decide, pentru a le prezenta locația propusa de catre Primaria Municipiului Turda

Primarul municipiului Turda, Cristian matei, a efectuat vineri o noua vizita in teren, pe șantierele din oraș. Dupa vizita, a facut o informare cu stadiul lucrarilor.

Primarul Municipiului Turda, Cristian Octavian Matei, a decis suplimentarea bugetului alocat proiectului Turda Decide cu 700.000 de lei, din excedentul bugetar al anului 2018. Hotararea vine in urma...

Sute de persoane au alergat sambata pentru cei care nu pot alerga, in cadrul crosului umanitar organizat de Asociația Camera de Sus, in parteneriat cu Primaria Turda.