Turcii sustin ca un jurnalist a fost ucis in consulatul Arabiei Saudite. Erdogan se implica direct in scandal

Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a cerut permisiunea de a cerceta consulatul Arabiei Saudite din Istanbul dupa ce jurnalistul saudit Jamal Khashoggi a fost dat disparut saptamana trecuta dupa ce a intrat in cladirea diplomatica, conform televiziunii NTV, scrie Reuters.

- Jamal Khashoggi, jurnalist saudit, critic al printului mostenitor Mohammed bin Salman, nu a mai fost vazut de marti, cand a intrat in cladirea consulatului Arabiei Saudite din Istanbul, astfel ca procurorii turci au deschis o ancheta.

- Un jurnalist saudit critic la adresa puterii de la Riad a disparut dupa ce a mers marti la consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, informeaza miercuri Washington Post, relateaza AFP. Autor al unor articole de opinie pentru Washington Post, Jamal Khashoggi nu a mai fost vazut de cand a…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca un tribunal turcesc, nu politicienii, va decide soarta pastorului american Andrew Brunson, care a fost retinut pentru acuzatii de terorism, a starnit controverse intre Ankara și Washington, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Secretarul…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a renuntat la intentia sa de a sustine un discurs in fata a mii de turci din Germania, in timpul vizitei pe care o va intreprinde saptamana viitoare in aceasta tara, intentie care a atras critici in ultimele saptamani, informeaza joi dpa. "Un discurs…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan ar urma sa vina în Republica Moldova în perioada 17-18 octombrie. În timpul vizitei, el va participa la redeschiderea cladirii Președinției la Chișinau, reparata din bani oferiți de Turcia. De asemenea, va vizita autonomia…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat sambata, intr-un editorial publicat in „New York Times“, ca parteneriatul tarii sale cu Statele Unite este in pericol, avertizand ca Ankara ar putea sa-si caute „noi aliati“ in cazul in care Washingtonul continua sa-i arate „lipsa de respect“.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat luni componenta noului guvern al Turciei, la cateva ore dupa ce a depus juramantul, pentru un nou mandat de cinci ani cu puteri sporite conform noii Constitutii, informeaza AFP, DPA si Reuters. In cabinetul de 16 ministri nu mai exista…