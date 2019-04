Principalul partid de opozitie din Turcia, Partidul Republican al Poporului (CHP), s-a declarat invingator in alegerile locale din Ankara, prima victorie din capitala asupra formatiunii politice a presedintelui Erdogan, Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP) si a contestat ca AKP ar fi castigat la limita in Istanbul, informeaza Reuters.



Liderul CHP Kemal Kilicdaroglu a afirma ca formatiunea sa politica s-a impus in cele doua mari orase ale Turciei si ca a obtinut voturi importante la Izmir, pe coasta Marii Egee.



La Ankara, dupa numararea a peste 92% din voturi, candidatul…