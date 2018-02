Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din Turcia a condamnat vineri la inchisoare pe viata trei ziaristi renumiti care erau acuzati de legaturi cu tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, au relatat media turce preluate de AFP si Reuters. Este vorba de fratii Ahmet si Mehmet Altan si de jurnalista Nazli Ilicak, care au…

- Un om de stiinta cu dubla cetatenie, turca si americana, angajat al agentiei spatiale NASA, a fost condamnat de un tribunal din Turcia la 7 ani si jumatate de inchisoare, intr-un verdict criticat de Departamentul de Stat al SUA, a transmis vineri agentia privata Dogan, preluata de dpa. Serkan Golge,…

- Urmatorul summit in 'format Soci' (Rusia, Turcia, Iran, reprezentanti ai regimului de la Damasc si ai opozitiei siriene) cu privire la criza din Siria va avea loc la Istanbul, au anuntat joi surse prezidentiale de la Ankara, citate de Reuters si AFP, scrie agerpres.ro. Decizia a fost luata…

- Presedintia turca a declarat miercuri ca Ankara a indeplinit toate criteriile cerute pentru obtinerea liberalizarii vizelor pentru cetatenii sai care calatoresc in Uniunea Europeana, prevazuta in cadrul pactului asupra migrantilor incheiat in 2016, informeaza AFP. "Cele 72 de criterii au fost indeplinite…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, i-a dat sambata asigurari omologului sau francez, Emmanuel Macron, in privinta operatiunilor armatei turce in Siria, subliniind ca acestea vizeaza lupta contra unor "elemente teroriste" si ca Ankara "nu ravneste teritoriul unei alte tari", transmite AFP, conform…

- Presedintele Amnesty International in Turcia, judecat pentru apartenenta la o "organizatie terorista", a fost retinut in noaptea de miercuri spre joi dupa ce un tribunal din Istanbul a ordonat eliberarea sa conditionata cateva ore mai devreme, a anuntat ONG-ul, citat de AFP, scrie agerpres.ro. Taner…

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a chemat sambata Statele Unite ale Americii sa-si retraga 'imediat' militarii desfasurati la Minbej, oras din nordul Siriei controlat de militia kurda YPG, impotriva careia armata turca a lansat o ofensiva, transmite AFP. 'Trebuie…

- Potrivit canalului de televiziune public TRT, aceste mandate de arestare au fost date pentru 18 persoane la Istanbul si 17 la Diyarbakir, oras din sud-est cu o majoritate kurda, unde opt suspecti au fost retinuti dimineata. Aceste persoane sunt suspectate ca au facut "propaganda" in favoarea Unitatii…

- Cel putin 12 persoane au fost reținute la Istanbul. Protestatarii demonstrau impotriva operatiunii pe care Turcia o intreprinde in provincia siriana Afrin (nord) impotriva militiei kurde siriene YPG, sustinuta de catre SUA. Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, i-a avertizat anterior…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a promis marti ca va termina cu 'cuiburile de teroristi' in regiunile din nordul Siriei controlate de gruparile kurde considerate drept 'teroriste' de catre Ankara, potrivit AFP. 'Maine, in ziua urmatoare, in scurt timp, ne vom…

- Potrivit agentiei de presa Anadolu, 'focul de artilerie grea' al armatei turce a tintit pozitiile Partidului Uniunii Democratice (PYD), principala formatiune a kurzilor sirieni, care domina zone din nordul Siriei.Ankara sustine ca PYD are legaturi cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan…

- Turcia si-a epuizat rabdarea in legatura cu eventuala sa aderare la Uniunea Europeana si nu mai poate astepta inca 50 de ani (pentru a intra in blocul comunitar european, n.r.), a declarat miercuri ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, citat de DPA, scrie Agerpres. ''Haideţi să nu mai…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a catalogat, marti, decizia justitiei americane de condamnare a unui bancher turc in legatura cu tranzactii ilegale cu Iranul drept o "tentativa de lovitura de stat politica" si un efort comun al FBI si CIA menit sa submineze Ankara, relateaza agentia Reuters.

- Tehnicianul echipei Kayserispor, Marius Sumudica, a declarat, intr-un interviu pentru cotidianul Sabah, ca presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, face foarte multe pentru fotbalul din tara sa, iar daca Romania ar fi avut un astfel de conducator poate ar fi devenit pana acum campioana mondiala,…

- Evolutiile recente în domeniul drepturilor omului din Turcia exclud orice progres în negocierile de aderare a acestei tari la Uniunea Europeana, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, dupa întrevederea avuta la Paris cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza…

- Cooperarea intre Franta si Turcia este de o ''importanta vitala'' pentru pacea mondiala, a apreciat vineri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan inainte de a pleca la Paris, unde urmeaza sa poarte discutii cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, relateaza AFP. ''Cred…

- ''SUA desfasoara in prezent o serie de comploturi grave. Nu doar pe teren judiciar, ci de asemenea pe teren economic'', a declarat Erdogan in cadrul unei conferinte de presa la Istanbul. Presedintele turc urmeaza ca in cursul zilei de vineri sa se deplaseze la Paris, unde se va intalni cu omologul…

- Procurorii turci au emis mandate de arestare pentru 70 de persoane, inclusiv 58 de militari, in cadrul unei anchete ce vizeaza presupusi sustinatori ai clericului musulman Fethullah Gulen, care este acuzat de Ankara ca ar fi orchestrat tentativa de lovitura de stat din iulie 2016.

- Turcia si Rusia au semnat un acord de finantare a achizitionarii unor sisteme antiracheta ruse in valoare de 2,5 miliarde de dolari, potrivit presei turce, scrie The Associated Press. Acordul de imprumut, in vederea achizitionarii a patru baterii de rachete sol-aer de tip S-400, a fost semnat vineri,…

- Premierul turc Binali Yildirim a anuntat ca Turcia va angaja 110.000 de functionari publici în anul 2018, inclusiv profesori, personal medical si religios, transmite Reuters. Aflat în orasul Kilis din sudul Turciei, Yildirim a precizat ca printre noii functionari publici se vor afla 20.000…

- Printre cei 2756 de functionari demisi la ordinele presedintelui Recep Tayyip Erdogan se numara si ministrii de Interne, precum si cei de la Afaceri Externe si Aparare, potrivit decretului publicat in jurnalul oficial. Printre cei demisi la ordinul presedintelui Turciei sunt 637 de militari si 105…

- Un tribunal din Silivri, in apropiere de Istanbul, i-a condamnat pe cei 15 pentru tentativa de rasturnare a ordinii constitutionale prin recurgere la violenta si forta. Ei sunt acuzati ca ar fi incercat sa ocupe sediul Partidului Justitiei si Dezvoltarii (AKP, la guvernare) in timpul loviturii de…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si omologul sau rus Vladimir Putin au avertizat, intr-o conferinta de presa comuna, ca recunoasterea de catre Statele Unite a Ierusalimului drept capitala Israelului risca sa sporeasca tensiunile in Orientul Mijlociu, relateaza AFP, conform news.ro.”Rusia…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, aflat duminica la Paris, a afirmat ca nu ia ''lecții de moralitate'' de la președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, dupa ce liderul de la Ankara a criticat Israelul in weekend, relateaza Reuters și AFP. ''Domnul Erdogan a atacat Israelul. Nu obișnuiesc…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, va efectua pe 11 decembrie o vizita oficiala în Ankara, la invitatia presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat, vineri, un purtator de cuvânt al Administratiei Prezidentiale din Turcia, relateaza site-ul agentiei Anadolu. Cei doi…

- Presedintele rus Vladimir Putin va intreprinde luni o vizita la Ankara, pentru convorbiri cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, axate pe problema Siriei si a Ierusalimului, a anuntat vineri presedintia turca, informeaza AFP. Aceasta vizita survine, pe de o parte, in conditiile in care armata…

- Presedintele american, Donald Trump, va anunta miercuri recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului si va ordona inceperea procesului de mutare a ambasadei americane de la Tel Aviv, au indicat inalti oficiali ai guvernului SUA, care au dorit sa-si pastreze anonimatul, citati de agentiile…

- Conform unor surse din poliția turca citate de acest cotidian, ansamblul folcloric alcatuit din 16 membri a plecat pe 1 noiembrie la Budapesta pentru a participa la festivalul programat zece zile mai tarziu, dar odata ajunși acolo 11 dintre ei au cerut azil politic autoritaților ungare.Anterior,…

- Turcia a emis un mandat de arestare, vineri, pentru un fost oficial al CIA, acuzat ca a incercat sa-l alunge de la putere pe președintele Recep Tayyip Erdogan și guvernul sau, un gest care va deteriora și mai mult, foarte probabil, legaturile dintre Ankara și Washington.

- Turcia nu poate fi condamnata de "tribunale virtuale" din SUA, a apreciat sambata președintele turc Recep Tayyip Erdogan, referindu-se la un proces care are loc la New York impotriva omului de afaceri turc de origine iraniana Reza Zarrab care l-a implicat pe liderul de la Ankara in incalcarea…

- Procuratura din Turcia a ordonat vineri confiscarea bunurilor omului de afaceri turc de origine iraniana Reza Zarrab care, in cursul unui proces la New York, l-a implicat pe președintele Recep Tayyip Erdogan in incalcarea embargoului american impus Iranului, a facut cunoscut agenția Anadolu, citata…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat marți ca discuția telefonica purtata saptamana trecuta cu omologul sau american Donald Trump a fost prima ocazie, dupa mult timp, cand cei doi aliați din cadrul NATO s-au aflat 'pe aceeași lungime de unda', o noua convorbire urmand sa aiba loc in…

- Presedintii Rusiei, Turciei si Iranului au avut, miercuri, o reuniune la Soci, unde au discutat despre conflictul din Siria si au exprimat obiectivul de a gasi o solutie politica pentru rezolvarea crizei. Cele trei state au afirmat angajamentul pentru protejarea suveranitatatii si integritatii teritoriale…

- Recep Tayyip Erdogan urmeaza sa mearga 'în zilele urmatoare' în Grecia, aceasta fiind prima vizita a unui președinte turc în ultimii 65 de ani în aceasta țara, a anunțat joi agenția de presa turca Anadolu, informeaza Agerpres. 'Președintele nostru va fi…

- Yalcin Topcu, seful de cabinet al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, a declarat, luni, ca Turcia ar putea sa reconsidere statutul de membru NATO, afirmand ca Alianta a avut numeroase atitudini ostile fata de Ankara, relateaza NY Times si Anadolu. Topcu a precizat ca este timpul ca Parlamentul…

- Autoritațile de la Ankara susțin ca "numarul doi" în ierarhia organizatorilor tentativei de lovitura de stat împotriva lui Erdogan, de anul trecut, se afla în Germania și au pregatit marți o cerere de extradare ce va fi transmisa Berlinului, a relatat agenția…

- Aceasta cerere il vizeaza pe Adil Oksuz, considerat de Ankara ca fiind șeful operațional al puciștilor. El fusese arestat in Turcia la cateva ore dupa puciul eșuat la 15 iulie 2016, dar apoi eliberat in condiții obscure, dupa care a disparut.In august trecut, dupa ce unele publicații turce…

- Autoritatile turce au emis luni mandate de arestare impotriva a 107 profesori suspectati de legaturi cu clericul Fethullah Gulen, autoexilat in SUA din 1999 si acuzat de regimul de la Ankara de orchestrarea puciului esuat din iulie 2016, transmite Reuters, preluand o stire a agentiei Dogan, scrie…