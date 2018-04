Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de parlamentare, condus de parlamentara laburista Stella Creasy, lanseaza luni o campanie online denumita #PayMeToo, care are ca scop oferirea de consiliere pentru femei privind modul in care pot combate diferentele de salarii la locul de munca. In Marea Britanie, toate companiile private cu…

- Un grav accident de circulație a avut loc in Lapușel, județul Maramureș. In accident a fost implicat un șofer care a pierdut controlul mașinii pe care o conducea, a intrat pe contrasens, lovindu-se de un podeț pe Drumul Național 1C. In urma accidentului, mașina implicata a ajuns „cu roatele in sus”.…

- Inspecția Muncii avertizeaza angajatorii ca, dupa 31 martie, va iniția acțiuni de control menite sa sancționeze abaterile de la legislația in vigoare privind transferul contribuțiilor, spunand ca ultima zi a lunii este termenul pana la care toți angajatorii trebuie sa transmita catre REVISAL orice…

- Polițiștii de frontiera din cadrul P.T.F. Halmeu au identificat si predat autoritatilor competente un cetatean din R. Moldova care era cautat de catre autoritațile din Romania pentru savarșirea infracțiunii de furt. In data de 21 martie, in jurul orei 23.50, in Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu,…

- Cu mai putin de o luna inaintea alegerilor pentru presedintia FRF, Razvan Burleanu continua seria dezvaluirilor privitoare la principalul sau contracandidat, Ionut Lupescu. De data aceasta, Burleanu prezinta o schema prin care, conform spuselor lui, Federatia ar fi fost prejudiciata cu 4 milioane de…

- In cursul zilei de marți, 20 martie 2018, la Palatul Administrativ din Baia Mare, in cabinetul președintelui Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea au fost semnate contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pe activitatea de colectare a deșeurilor in nordul județului. Astfel,…

- Angajatorul care primeste la munca persoane fara incheierea unui contract individual de munca va fi sanctionat cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200.000 lei, au decis, miercuri, deputatii. Camera Deputatilor a adoptat in acest sens,…

- ”Il sustin pe Liviu Dragnea, doar ca, din punctul meu de vedere, o confirmare oficiala nu se face asa. (...) A fost ce am simtit, nu neaparat un gest de fronda. Dar asta nu inseamna ca nu-l sustin. Daca este sa il sustin, vreau sa-l sustin asa cum se manifesta aceasta sustinere in mod democratic”,…

- Bulgaria, tara care detine presedintia semestriala a Consiliului Uniunii Europene, sprijina propunerea ca statele membre sa isi majoreze contributia la viitorul buget multianual al UE post-2020 pentru mentinerea finantarilor pentru proiecte de infrastructura si agricultura, a declarat vineri ministrul…

- Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid Ra'ad al Hussein, a acuzat miercuri regimul sirian ca planuieste „apocalipsa" in tara sa, adaugand ca actualul conflict din enclava Ghouta Orientala a intrat intr-o noua „faza a ororii", informeaza AFP si dpa,

- Austriecii de la Strabag vor gestiona timp de 4 ani infrastructura rutiera din Baia Mare. Acest contract va cuprinde, in general, toate lucrarile de reparații care se vor efectua la strazile, trotuarele și zonele pietonale din Baia Mare astfel incat la finalul acestui contract infrastructura din Baia…

- Sase fotbalisti de la Academia Gheorghe Hagi s au regasit intre cei 24 de jucatori convocati de Aurel Ticleanu, selectionerul echipei nationale Under 17 a Romaniei, pentru meciul amical din deplasare cu selectionata similara a Ciprului, care s a disputat la Nicosia, pe stadionul Makario. Este vorba…

- In perioada 12.02 – 23.02. 2018, la Școala Gimnaziala ”Lucian Blaga”, Baia Mare, s-a desfașurat inspecția tematica ”Evaluarea managementului școlar și instituțional”. Aceasta inspecție a fost demarata ca urmare a unei sesizari inregistrate la Inspectoratul Școlar Județean Maramureș cu nr. 553/05.02.2018,…

- Marea Britanie se confrunta cu amenintari semnificative din partea terorismului extremist, a declarat, luni, Mark Rowley, comisarul adjunct al Politiei Metropolitane, adaugand ca ultimul an in Regatul Unit au fost dejucate 14 atacuri teroriste, relateaza Euronews.

- Catalin Chereches, primarul municipiului Baia Mare continua seria dezvaluirilor socante. Invitat la o emisiune la Antena 3, acesta a povestit in direct cum a fost abordat de catre un inalt oficial al Ambasadei SUA la Bucuresti pentru a i se propune sa accepte un viceprimar UDMR. Edilul a povestit ca…

- Consumul national era, la ora 11:50, de 9.549 de MW, acoperit integral de productia interna (11.085 de MW), diferenta fiind exportata. Sursele de productie erau urmatoarele: 24,18% eolian - 2.671 MW, 33,99% carbune - 2.650 MW, 19,37% hidro - 2.140 MW, 18,16% hidrocarburi - 2.006 MW, 12,00%…

- Aurel Țicleanu este optimist: ”Trebuie sa dovedim ca avem calitate”. Naționala U 17, in fața Turului de Elita. Aurel Țicleanu se afla inaintea primelor meciuri in calitate de selecționer al reprezentativei Under 17 a Romaniei, cea care in luna martie are programate jocurile decisive pentru calificarea…

- Marcel Chioran Vasluianul Marcel Chiorean participa cu naționala U17 la o dubla amicala cu selecționata similara a Ciprului. Reprezentativa Under 17 a Romaniei va disputa, in perioada 27 februarie – 1 martie, o ”dubla” amicala cu selecționata similara a Ciprului. Tricolorii s-au reunit ieri, la Centrul…

- Restrictiile privind ratele de dobanda (interest rate restrictions - IRR) se clasifica in restrictii directe (asupra nivelului ratelor de dobanda - dobanda conventionala, penalizatoare) si restrictii indirecte (privind metodele de calcul -dobanda anuala efectiva , dobanda compusa, variabilitate), alte…

- Sase runde de negocieri la New York, una pe luna, sunt prevazute pana in iulie. Obiectivul este de a se ajunge la un acord ce va fi apoi aprobat oficial pe 10 si 11 decembrie in cadrul unui summit ONU in Maroc, potrivit unor surse diplomatice.Obiectivul este de "a spori cooperarea in domeniul…

- Ministrul Justitiei trebuie sa faca ceea ce ii cere legea, a declarat vicepresedintele PSD, senatorul Ecaterina Andronescu, referindu-se la o serie de afirmatii facute duminica seara in spatiul public referitoare la DNA."Ce am vazut aseara cred ca e absolut inspaimantator. Cred ca trebuie…

- Ministerul Educatiei Nationale MEN a organizat miercuri, 7 februarie, o sedinta a Comisiei de Dialog Social CDS in cadrul careia au fost dezbatute o serie de proiecte ce urmeaza a fi aprobate in perioada urmatoare. Principalul subiect aflat pe ordinea de zi a fost draftul ordinului de ministru privind…

- Pentru a incepe implementarea angajamentelor din Acordul de la Paris, Parlamentul European a adoptat marți, 6 februarie 2018, o lege pentru reducerea emisiilor de CO2 din industrie in UE. Noua lege, agreata deja informal cu miniștrii statelor membre, va accelera retragerea certificatelor de emisii aflate…

- Aschia nu sare departe de trunchi! Florin Salam s-a hotarat sa-l ajute pe fiul sau Dani sa o ia pe urmele sale. Impresionat de talentul baiatului, celebrul manelist a acceptat sa-l ajute, asa cum isi dorea adolescentul de mai multa vreme. Dani vrea sa aiba o cariera muzicala la fel de spectaculoasa…

- Partidul Național Liberal spune ca de astazi incep sa apara primele scaderi de salarii ca urmare a trecerii contribuțiilor catre angajați. Liberalii mai argumenteaza și ca masurile luate de PSD nu au facut altceva decat sa loveasca in comunitațile locale, mai ales cele care au reușit sa atraga investitori…

- Suporterilor care au așteptat jumatate de iarna sa vada din nou fotbal de Liga I probabil le-a trecut pofta dupa prima repriza din Sepsi Sf. Gheorghe – ACS Poli Timișoara. Primul joc oficial din 2018 a adus pana la urma un gol. Nu a fost insa in poarta echipei mai puțin omogene. Gazdele au invins […]…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a sustinut, miercuri, ca Jandarmeria nu a preluat atributiile SPP si ca situatia premierului Viorica Dancila, careia i s-a asigurat protectie de catre Jandarmerie, este una absolut particulara, masura in cazul sau fiind una punctuala.

- Nebunia pe piata transferurilor continua! Arsenal Londra l-a achizitionat pe atacantul Pierre-Emerick Aubameyang. "Tunarii" au efectuat cel mai scump transfer din istoria clubului, achitand Borussiei Dortmund aproape 64 milioane de euro in schimbul serviciilor fotbalistului

- Judecatorii Curții Constituționale au decis, marți, dupa ce au analizat Legea 303/2004 privitoare la raspunderea magistraților ca o parte dintre articole sunt neconstituționale. Din acest punct legea se va intoarce la Parlament, acolo unde trebuie pusa in acord cu decizia Curții Constituționale.”In…

- La finalul saptamanii viitoare, pe data de 4 februarie la Cluj va avea loc reunirea primei reprezentative de rugby a Romaniei, in vederea abordarii jocurilor din returul Rugby Europe Championship. In atentia tehnicianului galez Lynn Howells intra un numar de 30 de sportivi, dintre care 17 pentru pachetul…

- Tribunalul Cluj, instanța de fond, cea care judeca dosarul primarului Catalin Cherecheș, a decis in urma termenului de saptamana trecuta, cand s-a depus expertiza tehnica prin care s-a constatat de catre unul dintre cei mai prestigioși experți la nivel mondial in domeniu, prof. dr. ing. Catalin Grigoraș,…

- Comisia Europeana avertizeaza, din nou, Parlamentul Romaniei cu privire la pericolul regresarii si va analiza in detaliu modificarile finale aduse legii justitiei, codurilor penale si legilor privind conflictul de interese si coruptia, pentru a stabili impactul, potrivit Hotnews. 0 0 0…

- Clubul de fotbal CFR Cluj a anuntat, marti, oficial transferul lui Alexandru Ionita de la Astra Giurgiu, mijlocas care s-a alaturat înca de sâmbata lotului condus de Dan Petrescu în stagiul de pregatire din Spania.

- Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, a declarat vineri ca ar trebui construit un pod care sa lege Marea Britanie de Uniunea Europeana, dupa ce Regatul Unit va parasi în mod formal Blocul comunitar, a relatat cotidianul Daily Telegraph, citat de site-ul agentiei Reuters.…

- Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgența Piatra Neamț s-a intrunit astazi, 18 ianuarie, intr-o ședința fulger, pentru a numit un nou interimar, intrucat mandatul doamnei dr. Cristina Iacob Atanasoaie expira pe 21 ianuarie și el NU MAI PUTEA FI PRELUNGIT. In aceste condiții, juriștii…

- Un document oficial al Corpului de Control al Ministerului Educatiei Nationale cuprinde mai multe greseli. Controlul a fost efectuat, anul trecut, la Universitatea „Constantin Brancusi“ din Targu Jiu si a dus la aplicarea unei sanctiuni de monitorizare a institutiei de invatamant superior.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca i-a prezentat sefului statului, Klaus Iohannis, în mod oficial si direct, propunerea social-democratilor pentru functia de premier - europarlamentarul Viorica Dancila. "I-am prezentat presedintelui…

- Meteorologii au emis o alerta de cod galben de ninsori insemnate cantitativ, viscol si polei, valabila pana miercuri seara, la ora 20.00. Precipitatiile vor continua si in noaptea de miercuri spre joi spre vineri in estul, sud-estul si centrul teritoriului, transformandu-se in lapovita si ninsoare,…

- Este oficial! Municipiul Baia Mare și Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Maramureș au semnat acordul pentru purtarea titlului de “Capitala Tineretului din Romania 2018-2019”. Documentul a fost semnat de Guvernanța pentru Capitala Tineretului din Romania, formata din Consiliul Tineretului…

- Leul moldovenesc, la inceputul noii saptamini de lucru, s-a intarit ușor fața de dolar, dar a slabit puternic fața de euro, noteaza NOI.md. In particular, in ultimele zile, acesta s-a apreciat cu aproximativ 0,5 bani fața de moneda americana, dar s-a depreciat cu aproape 30 de bani fața de moneda unica…

- Statele membre ale ONU trebuie sa se pregateasca pentru gestionarea unor largi miscari de imigranti, atrage atentia secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, intr-un raport facut public, potrivit AFP.IMPORTANT - ANUNȚ PENTRU TOȚI CITITORII "Exista o nevoie urgenta pentru…

- Diane Kruger si Norman Reedus au fost cuplul serii la Critic’s Choice Awards, eveniment desfasurat joi seara la Los Angeles. Cei doi actori au debutat ca si cuplu la Golden Globes, insa pe covorul albastru de la acest eveniment s-au si sarutat in fata fotografilor. Diane (41 ani) si Norman (49 ani)…

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord privind viitoarele relatii bilaterale risca sa genereze pierderea a 500.000 de locuri de munca pe teritoriul britanic si retragerea unor investitii in valoare de 50 de miliarde de lire (56 mln euro), avertizeaza primarul Londrei, Sadiq Khan.

- Kaufland va investi in acest an peste 200 de milioane de euro in modernizarea și expansiunea rețelei de magazine din Romania. Unul dintre magazinele care urmeaza sa fie deschise in curand este și cel de la Satu Mare care se construiește pe terenul fostei fabrici de scaune. „In acest an financiar…

- "Scandalos, absolut scandalos cazul pedofilului din Poliție. Mi se pare absolut ireal ce aflam de la o ora la alta. Totuși, acel monstru a fost acoperit 3 zile de catre șefii și colegii sai. Ce Legislație este asta in care oamenii aștia se acopera unii pe alții in Instituțiile Statului din Romania,…

- Managerul FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a revenit, duminica, din Italia, impreuna cu fiul sau, Ianis, si a anuntat ca acesta nu se va mai intoarce la Fiorentina."Aici ramane, nu mai pleaca. Tratativele sunt avansate, chiar foarte avansate. Sper sa il avem cu noi cand incepem campionatul in Liga…

- Clubul italian de fotbal Torino FC a anuntat ca joi ca l-a angajat in postul de antrenor principal pe Walter Mazzarri, in locul lui sarbului Sinisa Mihajlovic, demis dupa infrangerea suferita in fata rivalei Juventus Torino (0-2), in sferturile de finala ale Cupei Italiei. Mazzarri, in…

- Fotbalistul roman Alexandru Ionita I a marcat un gol pentru echipa Aris Limassol, invinsa in deplasare cu scorul de 5-2 de APOEL Nicosia, miercuri, intr-un meci din etapa a 18-a a campionatului Ciprului. Golurile campioanei au fost inscrise de Nuno Morais (3 - penalty, 69 - penalty), Igor…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri, Legea bugetului de stat si Legea bugetului asigurarilor sociale de stat. Presedintele Klaus Iohannis atrage insa atentia asupra unor vulnerabilitati ale bugetului anului 2018 si asupra provocarilor cadrului fiscal-bugetar actual, avand in vedere ca Romania…