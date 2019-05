Stiri pe aceeasi tema

- Un canal turc a provocat marti un val de critici pentru ca a intrerupt luni un interviu cu candidatul opozitiei la primaria Istanbul cand acesta vorbea despre cheltuieli "extravagante" in timpul primarului la final de mandat, provenit din partidul la putere, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Un…

- Consiliul Electoral Suprem (YSK) din Turcia a respins luni cererea unor partide de opozitie de anulare a alegerilor locale din martie in toate cele 39 de districte ale metropolei Istanbul, precum si a celor legislative si prezidentiale de anul trecut, au relatat posturile NTV si CNN Turk, preluate…

- "M-am retras de la candidatura DSP pentru primaria Istanbului", a transmis Muammer Aydin pe Twitter, o decizie care ar putea favoriza opozitia social-democrata. Victoria surprinzatoare a lui Ekrem Imamoglu, candidatul Partidului Republican al Poporului (CHP, social-democrat), in alegerile…

- Candidatul principalului partid de opozitie, Ekrem Imamoglu, a fost declarat oficial miercuri primar al Istanbulului, dupa ce renumararea voturilor exprimate pe 31 martie a fost incheiata, relateaza agentia oficiala de stat Anadolu, citand un parlamentar al opozitiei, relateaza Reuters si dpa.…

- Candidatul opoziției Ekrem Imamoglu a fost proclamat învingator în alegerile municipale din Istanbul de catre autoritațile electorale, care i-au înmânat miercuri mandatul, a anunțat partidul sau, citat de AFP.Imamoglu a primit acest document, eliberat de Înaltul…

- Conform rezultatelor provizorii ale alegerilor, partidul presedintelui Recep Tayyip Erdogan a pierdut la Ankara si Istanbul. Ali Ihsan Yavuz,, vicepresedintele Partidului Justitiei si Dezvoltarii (AKP), a declarat ca a fost depusa la comisia electorala (YSK) o cerere de renumarare a voturilor…

- Rezultatele partiale ale alegerilor municipale desfasurate duminica in Turcia il claseaza in frunte, la Istanbul, pe candidatul opozitiei, a anuntat luni presedintele Inaltului Comitet Electoral (YSK) al Turciei, Sadi Guven, dupa ce cei doi candidati in cursa pentru primaria orasului si-au revendicat…

- Binali Yildirim, fost premier si presedinte al parlamentului, este pe primul loc in cursa pentru primaria orasului Istanbul, informeaza agentia de stiri Anadolu, preluata de dpa. Dupa numararea a 88% din voturi, Yildirim, din partea Partidului justitiei si dezvoltarii (AKP), detine 49,6%…