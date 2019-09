Turcia va scufunda un oraș antic care datează de acum 12.000 de ani Vechiul așezamant Hasankeyf va fi scufundat in curand ca parte a unui proiect controversat de construire a unui baraj, in ciuda protestelor rezidenților, scriu jurnaliștii de la The Guardian. Hasankeyf este considerat a fi una dintre cele mai vechi așezari locuite continuu de pe Pamant, datand inca de acum 12.000 de ani și care conține mii de peșteri, biserici și morminte. Dar aceasta bijuterie a istoriei umane va fi curand pierduta; cea mai mare parte a așezarii urmeaza sa fie inundata ca parte a proiectului extrem de controversat al barajului Ilisu. Locuitorii au termen… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

