Potrivit surselor citate de Reuters, deficitul bugetar este mai grav decat se preconiza. Deocamdata nu este clar cand anume va ajunge in Parlament actul normativ, insa una din surse a apreciat ca acest lucru se va intampla 'in curand'. Economia Turciei a intrat in recesiune la finele anului trecut dupa ce lira s-a depreciat semnificativ. Moneda turca este din nou sub presiune, unul dintre motive fiind si ingrijorarile referitoare la rezervele valutare in scadere ale Bancii Centrale, institutie care nu va mai putea apara moneda in cazul unor noi crize.

'Banca Centrala a Turciei are rezerve…