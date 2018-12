Stiri pe aceeasi tema

- Coliziune intre doua trenuri: noua morti si aproape 50 de raniti Cel putin noua persoane au murit, iar alte aproape 50 au fost ranite intr-o coliziune intre un tren de mare viteza (TGV) si o locomotiva, in Turcia, unde accidentele mortale in reteaua feroviara s-au multiplicat in ultimii ani, relateaza…

- Spania, a patra economie a zonei euro, va majora cu 22% salariul minim lunar, la 900 de euro (1.019 dolari), a anuntat miercuri premierul Pedro Sanchez, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Majorarea, care va intra in vigoare de la 1 ianuarie 2019, a fost acceptata impreuna cu partidul Podemos…

- Administratia de la Ankara a acuzat Statele Unite ca „inchid ochii” la uciderea lui Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, catalogand declaratiile facute de presedintele american Donald Trump pe aceasta tema drept „comice”, relateaza Reuters.

- Grupul de companii FANG (Facebook, Amazon, Netflix si Google-Alphabet), aflate in vartejul scaderilor de pe piata bursiera americana, au vazut risipindu-se 200 de miliarde de dolari din valoaea loc de piata, in doar doua sesiuni, informeaza Reuters. Fiecare companie a inregistrat scaderi…

- Guvernul de la Ankara a ajuns la un acord cu sectorul privat privind reducerea cu 10% a preturilor la bunuri, pana la sfarsitul anului, pentru a tine sub control inflatia, a anuntat marti ministrul turc de Finante, Berat Albayrak, transmite Reuters. Reducerea va fi reflectata la toate bunurile…

- Salariul minim brut lunar pe economie va crește in anul 2019, fața de anul 2018, dar majorarea va fi ușor atenuata la plata pe ora, potrivit informațiilor din proiectul de hotarare de guvern inițiat de Ministerul Muncii.

- „Începând cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata, suma stabilita în bani care nu include sporuri si alte adaosuri, se stabileste la 2.050 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 167,333 ore, în medie, pe luna,…