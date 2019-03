Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat duminica ca tara sa va aduce problema Inaltimilor Golan in atentia Organizatiei Natiunilor Unite, relateaza Reuters. Intr-un interviu acordat agentiei TGRT Haber, Erdogan a afirmat ca declaratia presedintelui Donald Trump privind Inaltimile Golan este…

- O schimbare a statutului Inaltimilor Golan ar fi o incalcare directa a deciziilor Natiunilor Unite, a declarat vineri purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, relateaza Reuters. Aceasta reactie survine dupa ce presedintele american Donald Trump a postat joi pe Twitter ca…

- Pentru a combate o crestere semnificativa a pretului produselor alimentare, autoritatile turce au inaugurat luni propriile lor piete unde vor vinde legume ieftine direct cumparatorilor, ocolindu-i astfel pe retaileri pe care Guvernul ii acuza ca urca preturile. Cumparatorii s-au asezat la…

- Turcia este gata sa preia imediat securitatea la Manbij, in Siria, i-a spus duminica presedintele turc Recep Tayyip Erdogan omologului sau american, Donald Trump, potrivit unui comunicat al presedintiei de la Ankara, preluat de Reuters. Intr-o convorbire telefonica cu Trump, Erdogan a sustinut ca atacul…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan au discutat luni, 14 ianuarie, intr-o convorbire telefonica, despre crearea unei "zone de securitate" in nordul Siria. Discutia telefonica a avut loc in momentul in care cele doua tari traverseaza un nou episod de tensiuni…

- Turcia nu considera ca este necesar sa ramana in Manbij odata ce "organizațiile teroriste" vor parasi regiunea, a declarat vineri președintele turc Tayyip Erdogan, la cateva ore dupa ce armata siriana a anunțat ca miliția kurda a cerut guvernului sa preia controlul orașului, relateaza Reuters, potrivit…

- Turcia va majora salariul minim lunar cu 26% anul viitor, la 2.020 lire turcesti (381 dolari), pentru a compensa deprecierea monedei nationale din acest an, a anuntat Ministerul Muncii de la Ankara, transmite Reuters, citat de Agerpres. De asemenea, oficialii turci s-au angajat să adopte măsuri…