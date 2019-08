Stiri pe aceeasi tema

- Președinții Rusiei și Turciei au afirmat marți ca împartașesc "grave îngrijorari" legate de situația din regiunea siriana Idlib (nord-vest), unde au loc lupte intense, iar Erdogan a avertizat ca va lua "toate masurile necesare" pentru a-și apara trupele, scrie AFP.Dupa…

- Turcia va cauta alti furnizori in cazul in care Statele Unite nu-i vor vinde avioane de lupta F-35, a declarat vineri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, citat de dpa. 'Nu ne dati F-35s? Foarte bine, scuzati-ne, dar in acest caz vom lua masuri in aceasta privinta... ne vom adresa altora',…

- Primele componente din echipamentul de rachete rusesti S-400 au fost livrate vineri, la baza aeriana Murted, de langa Ankara, anunta ministerul turc al Apararii. Achizitia intareste relatia dintre presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan si presedintele Rusiei, Vladimir Putin, insa starneste ingrijorarea…

- Presedintele american Donald Trump a apreciat sambata, in prezenta omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan, ca achizitionarea de catre Ankara a sistemelor de rachete rusesti S-400 este "o problema", informeaza AFP. "Este o problema, incontestabil", a declarat el la inceputul intalnirii sale cu Erdogan…

- Tarile NATO nu ar trebui sa se sanctioneze unele pe altele, a afirmat miercuri presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, în timp ce Washingtonul îsi manifesta exasperarea în legatura cu intentia Ankarei de a achizitiona sisteme de rachete antiaeriene rusesti S-400, relateaza Agerpres…

- Seful diplomatiei turce, Mevlut Cavusoglu, a afirmat luni ca tara sa nu se teme ca i s-ar putea impune eventuale sanctiuni americane daca accepta livrarea sistemului de aparare antiracheta rusesc S-400, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro."Turcia nu mai este o tara care cumpara sau renunta…

- Parchetele din Izmir si Konya au emis mandate de arestare pe numele a 65 si, respectiv, 63 de membri ai armatei, a relatat Anadolu, precizand ca sunt dati in urmarire si 22 de civili. De asemenea, parchetul din Ankara a comunicat ca a cerut arestarea a 18 persoane: doi fosti functionari ai…