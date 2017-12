Stiri pe aceeasi tema

- Premierul turc Binali Yildirim a anuntat ca Turcia va angaja 110.000 de functionari publici in anul 2018, inclusiv profesori, personal medical si religios, transmite Reuters. Aflat in orasul Kilis din sudul Turciei, Yildirim a precizat ca printre noii functionari publici se vor afla 20.000 de profesori…

- Printre cei 2756 de functionari demisi la ordinele presedintelui Recep Tayyip Erdogan se numara si ministrii de Interne, precum si cei de la Afaceri Externe si Aparare, potrivit decretului publicat in jurnalul oficial. Printre cei demisi la ordinul presedintelui Turciei sunt 637 de militari si 105…

- Cheltuielile turistilor straini in Turcia ar urma sa ajunga la 26 de miliarde de dolari in 2017, in crestere de la 22 de miliarde de dolari in 2016, a anuntat ministrul Turismului, Numan Kurtulmus, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Turcia estimează pentru anul viitor un număr de 38…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, aflat duminica la Paris, a afirmat ca nu ia ''lecții de moralitate'' de la președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, dupa ce liderul de la Ankara a criticat Israelul in weekend, relateaza Reuters și AFP. ''Domnul Erdogan a atacat Israelul. Nu obișnuiesc…

- Reza Zarrab, un cetațean turc de origine iraniana, este acuzat de "spionaj" in favoarea unui stat strain. Jurnalul Hurriyet a anunțat ca aceasta decizie mai vizeaza alte 22 de persoane, printre care fiica acestuia.Arestat la Miami in martie 2016, acest magnat al aurului este martorul-cheie…

- Uniunea Europeana se pregateste sa suprime anul viitor ajutoare de pana la 175 de milioane de euro destinate Turciei, in cadrul procedurii de aderare a Ankarei la UE, si ar putea sa blocheze credite de dezvoltare in valoare de 3,5 miliarde de euro, potrivit unor eurodeputati si diplomati, relateaza…

- Procurorii turci au emis mandate de detenție pentru 360 de persoane intr-o operațiune care vizeaza susținatorii clericului Fethullah Gulen a anunțat, miercuri, postul de televiziune CNN Turk. Ei au declarat ca operațiunea s-a concentrat asupra orașului Istanbul și ca 343 dintre cei care au…

- Uniunea Europeana este ''complet confuza'' de cand Marea Britanie a votat pentru ieșirea din blocul comunitar și trebuie sa-și revizuiasca viziunea privind extinderea sa și locul Turciei in acest sens, a declarat, la Londra, premierul turc Binali Yildirim, relateaza Reuters. Lansate…

- Turcia se așteapta ca Uniunea Europeana sa ii plateasca, pana la sfarșitul anului 2017, sumele restante din cele 3 miliarde de euro, bani pe care blocul comunitar i-a promis la semnarea acordului pe migrație, a anunțat joi ministrul de Externe Mevlut Cavusoglu (foto). Potrivit textului acestui discurs,…

- Autoritațile turce au emis mandate de arestare pe numele a 99 de persoane, dintre care a arestat deja 78, pentru presupusa implicare in tentativa de lovitura de stat din 15 iulie 2016, relateaza joi Reuters. Suspecții, printre care medici și avocați, ar fi utilizatori ai…

- Egiptul a luat poziție ferma la adresa Turciei miercuri, acuzand serviciile de informații și de securitate de la Ankara ca ar fi incercat sa submineze instituțiile statului, in colaborare cu membrii Frației Musulmane.

- Autoritatile turce au emis luni mandate de arestare impotriva a 107 profesori suspectati de legaturi cu clericul Fethullah Gulen, autoexilat in SUA din 1999 si acuzat de regimul de la Ankara de orchestrarea puciului esuat din iulie 2016, transmite Reuters, preluand o stire a agentiei Dogan, scrie…

- Prim-ministrul turc Binali Yildirim a declarat marți ca decizia SUA de a relua parțial emiterea de vize in Turcia constituie un pas pozitiv, el cerand insa din nou Washingtonului extradarea clericului Fethullah Gulen, acuzat ca s-ar afla in spatele tentativei de puci din iulie 2016, transmite Reuters.…

- Un procuror turc a emis ordine de detentie in cazul a 53 de sergenti activi pentru presupuse legaturi cu clericul Fethullah Gulen, aflat in exil in SUA si acuzat de catre Ankara ca a orchestrat tentativa de puci esuata din 2016, au indicat media de stat marti, relateaza Reuters, conform agerpres.ro. …

- O nava-cargo cu un echipaj format din 11 membri s-a scufundat in Marea Neagra, in apropierea parții asiatice a metropolei Istanbul, a anunțat miercuri premierul turc Binali Yildirim, transmite Reuters. ''Din pacate, una dintre navele-cargo ale noastre s-a scufundat în Marea Neagra…

- Omul de afaceri și filantrop turc Osman Kavala, arestat in octombrie la Istanbul, a fost plasat in arest in așteptarea procesului in care este acuzat ca a incercat sa rastoarne guvernul, a anunțat miercuri agenția de presa turca Anadolu, citata de Reuters. Tribunalul din Istanbul a decis…

- Poliția turca a inceput, joi, o ampla operațiune pentru arestarea a 121 de foști angajați ai Ministerului de Externe pentru presupuse legaturi cu clericul Fethullah Gulen din SUA, acuzat de Ankara ca a orchestrat tentativa de lovitura de stat de anul trecut, a relatat agenția de presa de stat Anadolu,…

- Autoritatile SUA au refuzat sa acorde vize unei delegatii ce apartine Ministerului turc de Justitie, împiedicându-i pe acestia sa calatoreaca pe teritoriul american pentru a rezolva criza vizelor dintre cele doua state, potrivit Mediafax. Delegatia turca ar fi trebuit sa calatoreasca…

- Turcia a cerut luni guvernului german sa extradeze 81 dintre cetatenii sai pentru presupusa implicare in tentativa de lovitura de stat de anul trecut, a anuntat Ministerul Justitiei din Germania ca raspuns la o intrebare din partea Die Linke (stanga radicala), relateaza luni dpa, conform agerpres.ro. …

- Sebastian Kurz, liderul partidului ce a castigat alegerile parlamentare din Austria, a declarat, joi, ca discutiile pe tema aderarii Turciei la Uniunea Europeana ar trebui incheiate, argumentand ca Ankara nu indeplineste criteriile de aderare, informeaza site-ul agentiei Reuters, citat de Mediafax.Dupa…

- Autoritatile turce au emis mandate de arestare pe numele a 110 persoane din cadrul aceluiasi grup de afaceri pentru presupuse legaturi cu clericul Fethullah Gulen, care traieste in SUA si pe care Ankara il considera a fi organizatorul tentativei de lovitura de stat din 15 iulie 2016, transmite vineri…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, s-a declarat "foarte îngrijorata" în privinta situatiei statului de drept din Turcia si si-a anuntat sustinerea pentru reducerea fondurilor europene catre Ankara, în conditiile în care Turcia doreste aderarea la Uniunea Europeana,…

- Omul de afaceri Osman Kavala, un lider marcant al societatii civile, a fost arestat la aeroportul din Istanbul, in cadrul unei anchete secrete, informeaza agentia de stiri Reuters, citand presa turca. Site-ul de stiri T24 relateaza ca omul de afaceri ar fi fost arestat de politia antiterorista…

- Polonia spera ca Turcia va adera in cele din urma la Uniunea Europeana, a declarat marti presedintele polonez Andrzej Duda, care l-a primit intr-o vizita la Varsovia pe omologul sau turc Recep Tayyp Erdogan cu cateva zile inainte de un summit al UE la care se va discuta si despre relatiile deteriorate…

- "Prezentați-va poziția și sa terminam cu aceasta problema. Noi nu avem nevoie de voi", a declarat șeful statului turc la o reuniune a formațiunii sale, Partidul Justiției și Dezvoltarii (AKP), referindu-se la liderii statelor Uniunii Europene. Negocierile de aderare dintre Turcia și UE sunt…

- Operațiunea a avut drept scop spargerea ''structurii financiare'' a rețelei clericului Fethullah Gulen, aflat in exil in SUA, potrivit Anadolu. Ankara il acuza pe Gulen ca a orchestrat tentativa de lovitura de stat militara din 15 iulie anul trecut, insa clericul neaga orice implicare. Turcia…

- Autoritațile turce au emis mandate de detenție pentru 115 persoane, din 15 provincii, suspectate ca ar avea legatura cu tentativa de puci eșuata din 2016, a anunțat vineri agenția turca de presa Anadolu, citata de Reuters. Operațiunea a avut drept scop spargerea ''structurii financiare''…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat ca nu exista probleme in legatura cu preconizata achizitie de catre Ankara a unor sisteme rusesti de rachete sol-aer S-400 si ca au avut loc de asemenea convorbiri in legatura cu sistemul S-500, au relatat vineri Haberturk si alte cotidiane turcesti,…

- SUA și Turcia au inceput un „razboi al vizelor”. Ankara a anunțat ca inceteaza sa elibereze vize americanilor, cu excepția vizelor de imigrare, ca raspuns la o decizie de același fel luata de Washington, relateaza BBC News. SUA au luat aceasta decizie ca urmare a arestarii a unui angajat al consulatului…

- Serviciile reciproce de acordare a vizelor au fost suspendate de SUA si Turcia, ambasada tarii conduse de Recep Tayyip Erdogan anuntand ca trebuie sa reevalueze angajamentul Guvernului SUA. Advertisement Disputa intervine dupa ce un angajat al consulatului american din Istanbul a fost retinut saptamana…

- Ruptura în relatiile diplomatice dintre Ankara si Washington, dupa retinerea unui presupus “gulenist” care lucra la consulatul american din Istanbul. Turcia si SUA si-au suspendat serviciile reciproce de acordare a vizelor, ambasada Turciei la Washington anuntând…

- Tensiuni intre Washington si Ankara. Ambasada SUA din Turcia anunta ca suspenda serviciile de acordare a vizelor. Anuntul a fost facut duminica de catre misiunea diplomatica a SUA din Turcia, invocand nevoia de a "reevalua" angajamentul Turciei pentru securitatea personalului diplomatic american.…

- Ambasada SUA la Ankara a anuntat ca serviciile de viza care nu au legatura cu imigratia au fost suspendate, duminica, in scopul reevaluarii pozitiei Turciei fata de personalul sau, relateaza Reuters, potrivit news.ro.“Evenimentele recente au constrans guvernul Statelor Unite sa reanalizeze…

- Autoritatile turce au emis mandate de arestare pe numele a 133 de lucratori din Ministerul Muncii si Ministerul de Finante, in cadrul anchetei cu privire la tentativa de lovitura de stat din 15 iulie anul trecut, soldata cu circa 250 de morti, informeaza Reuters, citat de agerpres.ro. Suspectii…

- Instanta unui tribunal din Turcia a condamnat la inchisoare pe viata 40 de oameni acuzati ca au incercat sa-l asasineze pe presedintele turc Recep Tayyip Erdogan in cursul puciului esuat din 2016. Advertisement Acest tribunal de la Mugla (sud-vest) a condamnat 40de persoane la inchisoare pe viata, a…

- Instanta unui tribunal din Turcia a condamnat la inchisoare pe viata 34 de oameni acuzati ca au incercat sa-l asasineze pe presedintele turc Recep Tayyip Erdogan in cursul puciului esuat din 2016. Advertisement Acest tribunal de la Mugla (sud-vest) a condamnat 34 de persoane la inchisoare pe viata,…

- Un tribunal turc a condamnat, miercuri, la închisoare pe viața 34 de persoane socotite vinovate pentru tentativa de asasinare a președintelui Recep Tayyip Erdogan în timpul puciului eșuat din 15 iulie 2016, relateaza AFP și DPA citate de Agerpres. Procesul are loc la tribunalul…

- Turcia nu mai are nevoie sa adere la Uniunea Europeana, dar nu va abandona in mod unilateral negocierile cu UE, a declarat duminica presedintele Recep Tayyip Erdogan, in parlamentul de la Ankara, transmite Reuters.'Nu vom fi noi partea care abandoneaza. Ca sa spunem adevarul, nu mai avem nevoie…

- Procurori turci au emis mandate de reținere in cazul a 117 militari pentru presupuse legaturi cu clericul Fethullah Gulen, aflat in exil in SUA și pe care Ankara il acuza de orchestrarea unei lovituri de stat eșuate in 2016, au indicat vineri surse din domeniul securitații, relateaza agenția Reuters.…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a sugerat joi ca Ankara ar putea elibera un pastor american retinut in Turcia daca Statele Unite il vor preda pe clericul musulman Fethullah Gulen, care traieste in Pennsylvania, acuzat de autoritatile turce ca ar fi organizat lovitura militara esuata de anul trecut…