Stiri pe aceeasi tema

- Printre jurnalistii care urmeaza sa fie eliberati se afla faimosul caricaturist Musa Kart. Eliberarea lor este asteptata ''in aceasta seara'', a declarat avocata Tora Pekin.Ei faceau parte dintr-un grup de 14 angajati ai Cumhuriyet, care au fost condamnati la pedepse cu inchisoarea in 2018…

- Printre jurnalistii care urmeaza sa fie eliberati se afla faimosul caricaturist Musa Kart. Eliberarea lor este asteptata ''in aceasta seara'', a declarat avocata Tora Pekin.Ei faceau parte dintr-un grup de 14 angajati ai Cumhuriyet, care au fost condamnati la pedepse cu inchisoarea in 2018…

- Barouri din intreaga Turcie au boicotat luni o ceremonie la palatul prezidential la care a participat presedintele Recep Tayyip Erdogan, criticand lipsa statului de drept in tara, informeaza DPA.Cincizeci si doua din 79 de asociatii ale barourilor din provincie au respins invitatia Curtii…

- Un tribunal din Kiev a dispus miercuri eliberarea conditionata a jurnalistului Kirilo Vasinski, cu cetatenie ucraineana si rusa, judecat pentru 'inalta tradare' in beneficiul Moscovei, a declarat pentru AFP avocatul sau, potrivit Agerpres 'El a fost pus in libertate', a declarat Andrii Domanski,…

- Erol Onderoglu, jurnalist și reprezentant al organizației Reporteri Fara Frontiere, jurnalistul Ahmer Nesin și Sebnem Korur Fincanci, directorul Fundației pentru Drepturile Omului din Turcia, au fost arestați in iunie 2016.Cei trei au publicat in 2016 un editorial in publicația kurda Ozgur…

- O instanța din Turcia i-a achitat pe doi jurnaliști și o activista pentru drepturile omului, acuzați de terorism, potrivit BBC, potrivit mediafax.Cei trei au fost acuzați de propaganda terorista din cauza colaborarii lor cu un ziar kurd. Publicația a fost inchisa de autoritați intre timp.…

- (update 20:30) Avionul ce a decolat pe Aeroportul Internațional Chișinau cu destinația Odesa, Ucraina, a facut o escala și pleaca spre o direcție necunoscuta, cel mai probabil spre Rusia.(update 19:20) La aceasta ora, cinci avioane private ar fi decolat de pe Aeroportul Internațional Chișinau.Trei avioane…

- Un procuror turc a cerut pana la cinci ani de inchisoare in cazul a doi jurnalisti ai Bloomberg in Turcia pentru un articol publicat in 2018 referitor la prabusirea lirei turcesti in plina criza economica, a indicat agentia americana, transmite AFP.Actul de inculpare in care procurorul reclama…