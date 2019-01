Turcia: Un procuror vrea închisoare pe viaţă pentru un angajat turc al consulatului american Un procuror turc cere o pedeapsa cu inchisoarea pe viata impotriva unui angajat turc al consulatului american de la Istanbul, pe care il acuza de spionaj si a carui arestare a creat tensiuni in relatiile dintre Ankara si Washington, a relatat duminica presa turca, citata de AFP.



Procurorul il acuza pe acest angajat consular, Metin Topuz, in special ca a colectat informatii "in scopuri de spionaj politic sau militar" si ca "a incercat sa rastoarne republica", potrivit cotidianului proguvernamental Hurriyet si televiziunii de stat TRT.



In actul de acuzare pe care l-a pregatit… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

