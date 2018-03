Stiri pe aceeasi tema

- Fostul fotbalist al Barcelonei și internațional turc Arda Turan s-a casatorit cu Aslihan Dogan, iubita sa. La nunta celor doi a participat și președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Cei doi se iubesc de mai mult timp, insa deși sunt un cuplu celebru in Turcia, ceremonia de la Istanbul a fost una…

- Cunoscutul jurnalist de investigatii turc Ahmet Sik, eliberat vineri seara din inchisoare dupa 425 de zile de detentie, si-a reluat sambata criticile la adresa guvernului, denuntand ceea ce el a calificat drept ''sultanatul mafiei'', transmite dpa. ''Garantez ca…

- O instanta din Turcia a decis vineri eliberarea din arestul preventiv a ziaristului de investigatii Ahmet Sik de la Cumhuriyet si a redactorului-sef al cotidianului, Murat Sabuncu, informeaza Anadolu, preluata de DPA.

- Curtea Suprema din Turcia a respins vineri sentinta de condamnare la cinci ani de inchisoare in cazul jurnalistului Can Dundar, estimand ca el ar trebui sa primeasca o pedeapsa de pana la 20 de ani de inchisoare pentru acuzatii de spionaj, relateaza agentia Reuters. Can Dundar si colegul sau Erdem…

- O instanta din Istanbul a condamnat 25 de jurnalisti la inchisoare pentru legaturi cu organizatia clericului musulman Fethullah Gulen, un fost aliat al presedintelui Recep Erdogan, care insa este acum acuzat de Turcia ca ar fi orchestrat lovitura de stat esuata din 2016.

- Un procuror de la DNA a cerut marti judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea fostului premier Victor Ponta la inchisoare cu executare, pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor. Cererea…

- CHIȘINAU, 26 feb — Sputnik. Oamenii legii au destructurat un grup criminal specializat în trafic internațional de droguri. Polițiștii de Frontiera, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale i-au reținut pe cinci…

- Trei cadre universitare au fost condamnate vineri de un tribunal din Turcia pentru 'propaganda terorista', intrucat au semnat in 2015 o petitie in care denuntau operatiunile fortelor de securitate turce impotriva rebelilor kurzi, informeaza AFP, citand agentia de presa Dogan. Cei trei, profesori…

- Cel de-al șaselea episod al serialului “Fructul oprit”, pe care Antena 1 il va difuza in aceasta seara, de la ora 21.15, aduce in continuare in fața telespectatorilor imagini spectaculoase filmate in Turcia. Aflați in Istanbul, pentru a-și sarbatori luna de miere, Sonia (interpretata de Michaela Prosan)…

- Presedintii Rusiei, Turciei si Iranului - Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan si Hassan Rouhani - se vor intalni in aprilie in Turcia, pentru a discuta situatia din Siria, a informat luni agentia de presa RIA, preluata de Reuters, citandu-l ca sursa pe purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie va pronunta pe 5 martie sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit 5 ani inchisoare.Se…

- Echipa Romaniei a ocupat primul loc in clasamentul pe medalii, sambata, la Campionatele Balcanice de atletism in sala rezervate seniorilor, de la Istanbul, cu cinci medalii de aur, cinci de argint si cinci de bronz. Podiumul a fost completat de Turcia (3-5-2) si Bulgaria (3-3-4). Din pacate, cei doi…

- 3 jurnalisti celebri in Turcia, directorul de marketing si art directorul unui ziar, precum si un instructor de la Academia de politie, au fost condamnati vineri la inchisoare pe viata pentru acuzatii legate de tentativa de lovitura de stat din vara anului 2016, anunta AFP. Sentinta vine la capatul…

- Turcia ar trebui sa anuleze decizia de condamnare pe viata a trei ziaristi renumiti, acuzati de legaturi cu tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, au afirmat vineri experti ai ONU si OSCE in domeniul libertatii presei, relateaza Reuters. 'Aceste sentinte dure sunt inacceptabile si un atac…

- Un tribunal din Turcia a condamnat vineri la inchisoare pe viata trei ziaristi renumiti care erau acuzati de legaturi cu tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, au relatat media turce preluate de AFP si Reuters. Este vorba de fratii Ahmet si Mehmet Altan si de jurnalista Nazli Ilicak, care au…

- AMENINTARI… Cristian Alin Sandulache, unul dintre cei doi frati barladeni, acuzati de prostitutie si trafic de carne vie in Spania, a reactionat pe pagina sa de Facebook vizavi de articolele din presa romaneasca despre el si fratele sau. Acesta a publicat o captura dintr-o conversatie pe pagina de Facebook…

- Procurorii din Turcia au cerut, miercuri, inchisoare pe viata pentru 267 de persoane suspectate ca au participat la tentativa de lovitura de stat din Turcia din 2016 si pentru presupuse legaturi cu reteaua FETO condusa de clericul Fethullah Gulen, relateaza agentia Anadolu.

- Precum China, Emiratele sau Brazilia, Turcia vrea sa devina un gigant al aviatiei mondiale. Al treilea aeroport din Istanbul, unul din cele mai mari din lume, se va deschide in 29 octombrie, a anuntat ministrul turc al Transporturilor, Ahmet Arslan. Constructia uriasului aeroport este finalizata in…

- Un tribunal din Istanbul a condamnat marti un membru al opozitiei la aproape sase ani de inchisoare pentru ca a transmis presei o inregistrare video care, potrivit acestuia, dovedea ca Ankara a livrat arme combatantilor in Siria, relateaza AFP. Enis Berberoglu, membru al Partidului Republican al…

- Al treilea aeroport din Istanbul, care va fi si cel mai mare din Turcia, va fi inaugurat pe 29 octombrie, a anuntat ministrul turc al transporturilor Ahmed Arslan, potrivit La Tribune. Acesta va sta la baza primului "aeroport - oras" din Turcia.

- O instanta din Turcia a condamnat, miercuri, 64 de militari la inchisoare pe viata pentru implicarea in tentativa esuata de lovitura de stat din 15 iulie 2016, relateaza site-ul agentiei Reuters. Alte 100 de persoane au fost achitate in acelasi dosar. Potrivit deciziei instantei, cei condamnati la inchisoare…

- In cadrul audientei, care a durat 50 de minute, cei doi si-au exprimat preocuparea in legatura cu aceasta decizie despre care multi aliati americani afirma ca ar putea afecta eforturile de pace din Orientul Mijlociu. Presedintele Erdogan a fost adus in Piata Sfantul Petru unde strazile…

- Un tribunal din Turcia a condamnat miercuri trei cetateni sirieni la inchisoare pe viata pentru complicitate la un atentat sinucigas comis in ianuarie 2016 in centrul orasului Istanbul, in care au fost ucisi 12 turisti germani, relateaza DPA si AFP. Tribunalul i-a condamnat pe cei trei sirieni pentru…

- Un tribunal din Istanbul a dispus miercuri eliberarea conditionata a lui Taner Kilic, presedintele Amnesty international (AI) in Turcia, detinut din iunie 2017, potrivit unei jurnaliste AFP prezente la audieri.Kilic este acuzat ca face parte din miscarea predicatorului Fethullah Gulen, pe…

- Kayserispor – Galatasaray (ora 19.00), meciul care incheie etapa a 18-a din Turcia. Marius Ninel Șumudica, șmecherul de București care a cucerit Turcia, da ochii cu ”Imparatul” Fatih Terim. Galata are 35 de puncte și ar putea urca pe locul 2, la un punct de liderul Istanbul BB. In schimb, Kayserispor…

- Cinci jurnaliști din Turcia au fost condamnați marți la un an și jumatate de inchisoare pentru propaganda terorista de catre un tribunal din Istanbul. Jurnaliștii au participat la o campanie de...

- Turcia a anunțat luni traseul unui nou canal maritim ce are ca scop decongestionarea traficului pe stramtoarea Bosfor. Acest canal ar transforma jumatatea europeana a orașului Istanbul intr-o insula. Bosforul este una dintre cele mai aglomerate cai navigabile din lume, 42.000 de nave trecand prin stramtoare…

- Liderul principalului partid prokurd din Turcia, Selahattin Demirtas, a comparut personal vineri in fata unui tribunal pentru prima data de la arestarea sa, in urma cu peste un an, cerand eliberarea sa conditionata, relateaza AFP. Demirtas, plasat in detentie in noiembrie 2016 pentru acuzatii de…

- Curtea Constitutionala a decis eliberarea a doi jurnalisti, care au fost acuzati de legaturi cu puciul esuat din iulie 2016, relateaza Reuters. Decizia este vazuta de avocati ca un precedent pentru eliberarea altor reporteri care au fost inchisi pe aceleasi motive.

- Atacantul lui Arsenal, Danny Welbeck (27 ani), este dorit de deținatoarea titlului din Turcia, Beșiktaș, anunța aspor.com. Gruparea din Istanbul cauta un inlocuitor pentru Cenk Osun, atacant care a fost vandut la Everton. Președintele lui Beșiktaș, Fikret Orman, s-a aflat in acest week-end la Londra…

- Biserica ortodoxa bulgara Sfantul Stefan din Istanbul, numita si ''Biserica de fier'', a fost redeschisa duminica in prezenta liderilor turc si bulgar, presedintele Recep Tayyip Erdogan laudand cu aceasta ocazie politica Ankarei fata de minoritatile religioase, relateaza France Presse.…

- Pentru acest lucru, Asociatia pentru Drepturile Oamenilor din Turcia si ziarul turcesc Cumhuriyet l-au acuzat pe Suleyman Soylu de incitare la comiterea de crime. Ministrul a declarat ca iti asuma raspunderea pentru astfel de fapte, noteaza BBC. „Daca un traficant este in apropierea unei scoli,…

- Politia turca a arestat marti 12 persoane presupuse a avea legaturi cu gruparea Statul Islamic, in cursul unor operatiuni antiteroriste desfasurate in provincia Adana, in sudul tarii, transmite EFE, citand agentia Dogan. Potrivit Anadolu, fortele antiteroriste au intreprins perchezitii simultane…

- Un tribunal din Silivri, in apropiere de Istanbul, i-a condamnat pe cei 15 pentru tentativa de rasturnare a ordinii constitutionale prin recurgere la violenta si forta. Ei sunt acuzati ca ar fi incercat sa ocupe sediul Partidului Justitiei si Dezvoltarii (AKP, la guvernare) in timpul loviturii de…

- Un cuplu de francezi suspectat de legaturi cu gruparea jihadista Statul Islamic (SI) a fost arestat marti pe un aeroport din Istanbul si va fi expulzat in curand catre Franta, a anuntat miercuri agentia de presa Anadolu, relateaza AFP. Cuplul a fost arestat marti dimineata impreuna cu…

- Cincisprezece fosti militari au fost condamnati miercuri la inchisoare pe viata pentru ca au incercat sa ocupe sediul partidului presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan de la Istanbul in timpul tentativei de lovitura de stat din iulie 2016, a anuntat agentia de presa Anadolu, relateaza AFP. Un tribunal…

- Potrivit sursei citate, 62 de suspecti au fost retinuti in cadrul unei operatiuni a politiei desfasurate la Istanbul si in alte 20 de provincii. Fortele de politie se afla pe urmele celorlalti suspecti.Ei sunt suspectati ca ar fi ajutat la organizarea unor casatorii aranjate pentru membri…

