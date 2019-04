Autoritatile turce au arestat marti mai multe zeci de persoane suspectate de legaturi cu predicatorul Fethullah Gulen, pe care Ankara il acuza ca a pus la cale o tentativa de puci, si au dat in urmarire alte cateva sute de suspecti, relateaza AFP. Potrivit agentiei turce de presa Anadolu, autoritatile au emis mandate de arestare in cazul a peste 400 de persoane, in cadrul mai multor anchete pe cuprinsul Turciei. Dintre ele, 127 erau arestate marti la pranz. Persoanele arestate sau cautate sunt suspectate de apartenenta la miscarea predicatorului Gulen, pe care Ankara o considera drept ''grupare…