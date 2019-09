Stiri pe aceeasi tema

- "Cei doi lideri si-au exprimat profunda ingrijorare cu privire la activitatile ilegale ale Turciei in apele teritoriale cipriote (...)", anunta un comunicat al biroului de presa al premierului grec Kyriakos Mitsotakis, publicat la finalul discutiilor sale cu presedintele cipriot Nicos Anastasiades.Ei…

- O delegatie americana se afla in Turcia in vederea deschiderii unui centru de operatiuni menit sa coordoneze impreuna cu Ankara infiintarea unei ”zone de securitate” in nordul Siriei, relateaza AFP.

- Turcia a importat arme din Germania in valoare de 184,1 milioane de euro (206 milioane de dolari) in primele patru luni ale acestui an, potrivit statisticilor guvernamentale la Berlin, informeaza marti DPA. Aceasta face din nou Ankara de departe cel mai mare importator de arme din Germania,…

- Primele componente din echipamentul de rachete rusesti S-400 au ajuns in Turcia. Anuntul a fost facut de ministerul turc al Apararii.Achizitia intareste relatiile dintre Ankara si Moscova, dar starneste ingrijorari din partea NATO.

- Curtea Suprema a Turciei l-a achitat pe jurnalistul Mehmet Altan de acuzatia de legaturi cu reteaua clericului Fethullah Gulen, acuzat de guvernul de la Ankara ca a orchestrat tentativa de lovitura de stat din 2016, informeaza vineri agentia Anadolu, preluata de Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Curtea Suprema a Turciei l-a achitat pe jurnalistul Mehmet Altan de acuzatia de legaturi cu reteaua clericului Fethullah Gulen, acuzat de guvernul de la Ankara ca a orchestrat tentativa de lovitura de stat din 2016, informeaza vineri agentia Anadolu, preluata de Reuters. Aceeasi instanta i-a…

- Cetațenii din Istanbul se întorc duminica la urne pentru a-și alege primarul, dupa anularea victoriei candidatului opoziției în primul scrutin de pe 31 martie, relateaza AFP. Principalii contracandidați vor fi Binali Yildirim, candidatul Partidului Justitie si Dezvoltare (AKP), și Ekrem…

- Turcia a ordonat arestarea a 128 de militari suspectati ca ar avea legaturi cu reteaua predicatorului Fethullah Gulen, acuzata de Ankara ca a orchestrat o tentativa de lovitura de stat in 2016, conform agentiei de stat Anadolu, relateaza Reuters potrivit news.roPolitia cauta jumatate dintre…