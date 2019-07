Stiri pe aceeasi tema

- ”Ca reactie la tiruri de racheta care au ranit cinci dintre concetatenii nostri (...), noi am ripostat cu armamentul nostru greu desfasurat de-a lungul frontierei”, a anuntat marti, intr-un comunicat, Ministerul turc al Apararii.Potrivit autoritatilor locale, o salva de rachete ”aparent…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a declarat luni ca, in cazul neinstituirii unei zone de securitate in nordul Siriei si daca amenintarile la adresa Turciei vor continua, Ankara va lansa o operatiune militara la est de Eufrat, transmite Reuters. Turcia se afla in discutii cu SUA…

- Turcia le-a cerut Statelor Unite, aliatul lor din cadrul NATO, sa revina asupra deciziei de a exclude Ankara din programul pentru achizitionarea de avioane F-35, atentionand ca aceasta decizie este una nedreapta, informeaza joi dpa potrivit Agerpres. "Invitam SUA sa-si indrepte greseala care…

- Cel putin un barbat inarmat a patruns miercuri intr-un restaurant din Erbil, in Irak, si a impuscat mortal trei persoane, printre care si viceconsulul turc, a declarat un ofiter de politie pentru AFP. Agentia de stat turca Anadolu a relatat despre un "angajat al consulatului general al…

- Maresalul Khalifa Haftar a afirmat ca va ataca interesele Turciei in Libia, acuzand Ankara ca ii sprijina militar pe rivalii sai din Guvernul de uniune nationala (GNA) care a denuntat sambata amenintari "iresponsabile", relateaza AFP. Dupa ce a suferit o infrangere serioasa in cadrul ofensivei sale…

- Fundatia Wikimedia, care gazduieste site-ul Wikipedia, a anuntat joi ca a depus plangere la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) pentru a obtine ridicarea blocarii enciclopediei online in vigoare de doi ani in Turcia, relateaza AFP. "Wikimedia a depus plangere impotriva Turciei la CEDO", a anuntat…

- Autoritatile au efectuat cu regularitate operatiuni impotriva presupusilor adepti ai predicatorului Fethullah Gulen, autoexilat din 1999 in SUA (traieste in prezent Pennsylvania), in urma puciului esuat in noaptea de 14 spre 15 iulie 2016. Gulen neaga orice implicare in complotul ratat. Procurorul…

- Prin achizitia sistemelor de rachete rusesti S-400, Turcia nu se distanteaza de NATO, a declarat vineri ministru turc al apararii, Hulusi Akar, care a estimat ca o eventuala excludere a Turciei din proiectul avionului F-35 ar crea dificultati acestui proiect, in timp ce ministrul turc de externe,…