- "Am putea instala acolo, in functie de profunzimea zonei de securitate, intre 2 si 3 milioane de refugiati sirieni care se afla in prezent in Turcia sau in Europa", a declarat seful statului turc intr-un discurs sustinut la Ankara. Turcia si SUA incearca sa creeze o zona-tampon la est de Eufrat…

- Președintele Turciei a amenințat Uniunea Europeana ca poate redeschide fluxul de emigranți sirieni spre Europa. Erdogan a declarat la o reuniune politica la Ankara ca UE nu a sprijinit Turcia in...

- Ankara, care gazduieste pe teritoriul sau 3,6 milioane de refugiati sirieni, controleaza parti din nordul Siriei unde sustine ca s-au intors deja 350.000 de sirieni. Turcia lucreaza la instituirea unei "zone de securitate" impreuna cu SUA in nord-est, unde Erdogan spune ca ar putea fi mutati multi…

- "Centrul de operatiuni va functiona la deplina capacitate de saptamana viitoare", a declarat ministrul Hulusi Akar, potrivit afirmatiile citate de propriul minister pe site-ul sau de internet. "Am ajuns la un acord general pentru coordonarea si controlul spatiului aerian, precum si asupra…

- SUA au confirmat miercuri ca nu vor furniza avioane F-35 Turciei din cauza achizitionarii de catre aceasta tara de rachete rusesti S-400 care, potrivit Washingtonului, "vor servi la descoperirea" unor secrete tehnologice ale acestui tip de avion american, relateaza AFP. Washingtonul va continua…

- Lovitura grea pentru SUA: Turcia, tara membra NATO, va produce rachete in comun cu Rusia. Vorbind la o actiune de marcare a trei ani de la puciul esuat impotriva sa, Erdogan a precizat ca livrarile de rachete S-400 contractate pentru armata turca se vor derula pana in luna aprilie 2020. ''Obiectivul…

- Erdogan a facut aceste declaratii la doua zile dupa ce Turcia, membra a NATO, a primit primul transport de componente ale avansatului sistem de aparare rusesc S-400, in pofida atentionarilor formulate de Washington ca aceasta ar putea atrage sanctiuni.Potrivit postului Haberturk, Erdogan…

- Primele componente ale sistemului rusesc de rachete S-400 au fost livrate vineri in Turcia, a anuntat Ministerul Apararii de la Ankara. Statele Unite considera ca rachetele rusesti nu sunt compatibile cu echipamentele NATO si ca exista riscul ca operatorii rusi care ii vor instrui pe militarii…