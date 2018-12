Turcia trimite întăriri în nordul Siriei, în apropierea unei zone controlate de kurzi Turcia a trimis sambata seara intariri in nordul Siriei in apropierea unei zone controlate de fortele kurde, in contextul in care Ankara ameninta sa lanseze o noua ofensiva pentru a le "elimina" pe acestea, a anuntat un ONG, relateaza AFP.



Aceste evolutii din teren intervin dupa anuntul surpriza de miercuri al presedintelui Donald Trump privind retragerea trupelor americane stationate in nord-estul Siriei alaturi de combatantii kurzi, o veche tinta a Turciei.



"Circa 35 de tancuri si alte arme grele au traversat la lasarea serii postul de frontiera de la Jarablos", a declarat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

