Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal turc a condamnat vineri la inchisoare pe viata trei renumiti ziaristi acuzati de lagaturi cu tentativa de lovitura de stat din 15 iulie 2016, a anuntat agentia de presa Anadolu, preluata de AFP.

- Turcia a propus Statelor Unite ca trupele kurde YPG sa se retraga la est de raul Eufrat si trupele turce si americane sa actioneze impreuna in zona Manbij din Siria, conform unui oficial turc, scrie Reuters.

- Procurorii din Turcia au cerut, miercuri, inchisoare pe viata pentru 267 de persoane suspectate ca au participat la tentativa de lovitura de stat din Turcia din 2016 si pentru presupuse legaturi cu reteaua FETO condusa de clericul Fethullah Gulen, relateaza agentia Anadolu, potrivit

- Procurorii din Turcia au cerut, miercuri, inchisoare pe viata pentru 267 de persoane suspectate ca au participat la tentativa de lovitura de stat din Turcia din 2016 si pentru presupuse legaturi cu reteaua FETO condusa de clericul Fethullah Gulen, relateaza agentia Anadolu.

- Americanul de origine afgana Ahmad Khan Rahimi a fost condamnat marti la inchisoare pe viata pentru atentatele cu bombe comise in 2016, in cartierul Chelsea din districtul newyorkez Manhattan, informeaza AFP si Reuters. Un juriu decisese inca din octombrie anul trecut ca el a comis opt infractiuni…

- Americanul de origine afgana Ahmad Khan Rahimi a fost condamnat marti la inchisoare pe viata pentru atentatele cu bombe comise in 2016, in cartierul Chelsea din districtul newyorkez Manhattan, informeaza AFP si Reuters. Un juriu decisese inca din octombrie anul trecut ca el a comis opt infractiuni legate…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte i-a transmis, vineri, procurorului-sef al Tribunalului Penal International ca nu este deranjat de investigatia impotriva sa pentru crime impotriva umanitatii, adaugand ca prefera sa fie impuscat, nu condamnat la inchisoare, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- O instanta din Turcia a condamnat, miercuri, 64 de militari la inchisoare pe viata pentru implicarea in tentativa esuata de lovitura de stat din 15 iulie 2016, relateaza site-ul agentiei Reuters. Alte 100 de persoane au fost achitate in acelasi dosar. Potrivit deciziei instantei, cei condamnati la inchisoare…

- Un tribunal din Ankara a condamnat miercuri la inchisoare pe viata 64 de ofiteri si elevi ai unei academii militare din capitala tarii, pentru implicare in tentativa esuata de puci din iulie 2016, a relatat agentia Anadolu, citand o sursa judiciara, transmite Reuters. Alti 100 de inculpati au fost…

- Un tribunal din Ankara a condamnat miercuri la închisoare pe viata 64 de ofiteri si elevi ai unei academii militare din capitala tarii, pentru implicare în tentativa esuata de puci din iulie 2016, a relatat agentia Anadolu, citând o sursa

- Un tribunal din Ankara a condamnat miercuri la inchisoare pe viata 64 de ofiteri si elevi ai unei academii militare din capitala tarii, pentru implicare in tentativa esuata de puci din iulie 2016, a relatat agentia Anadolu, citand o sursa judiciara, transmite Reuters. Alti 100 de inculpati au fost achitati…

- O instanta din Turcia a condamnat, miercuri, 64 de militari la inchisoare pe viata pentru implicarea in tentativa esuata de lovitura de stat din 15 iulie 2016, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Patru foști militari turci acuzati ca au participat la tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, in Turcia, au obtinut azil in Germania, dezvaluie in editia de vineri saptamanalul Der Spiegel, scrie Reuters, citat de News.ro . Aceasta decizie impiedica eventuala lor extradare catre Turcia, unde…

- Patru militari turci acuzati de Ankara de faptul ca au participat la tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, in Turcia, au obtinut azil in Germania, dezvaluie in editia de vineri saptamanalul Der Spiegel, scrie Reuters.Aceasta decizie impiedica eventuala lor extradare catre Turcia, unde…

- Un tribunal din Turcia a condamnat miercuri trei cetateni sirieni la inchisoare pe viata pentru complicitate la un atentat sinucigas comis in ianuarie 2016 in centrul orasului Istanbul, in care au fost ucisi 12 turisti germani, relateaza DPA si AFP. Tribunalul i-a condamnat pe cei trei sirieni pentru…

- Doi siiti au fost condamnati la moarte si alti 19 la inchisoare pe viata in Bahrein la finalul unui proces impotriva unei celule acuzate de atacuri teroriste, a anuntat agentia oficiala BNA preluata de France Presse si Reuters. In total, 58 de persoane au fost condamnate pentru apartenenta la aceasta…

- Un procuror turc a ordonat arestarea a 11 membri executivi ai Asociatiei Medicale Turce (TTB) in cadrul unei investigatii dupa ce asociatia s-a opus operatiunii militare a Ankarei in nordul Siriei, relateaza Reuters, dpa si AFP, potrivit agerpres.ro. Potrivit procurorului, politia din Ankara…

- Grigore Caienar din comuna Spermezeu se afla in arestul poliției, așteptand ca organele competente belgiene sa il ridice și sa il duca in Belgia, unde iși va petrece urmatorii 4 ani dupa gratii. Conform declarațiilor, evenimentul pentru care este condamnat a avut loc acum 2 ani, iar el doar a incercat…

- Kircho Kirov, fost director al agentiei de spionaj extern din Bulgaria, a fost condamnat la 15 ani de inchisoare intr-un caz in care este acuzat ca ar fi deturnat fonduri publice de aproximativ 2,5 milioane de euro in perioada 2007-2011, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Consiliul National de Securitate al Turciei a declarat miercuri ca Ankara va raspunde imediat oricarei amenintari din vestul Siriei si nu va permite formarea unei "armate teroriste" la frontiera, informeaza Reuters. Dupa o sedinta a guvernului, vicepremierul Bekir Bozdag a lansat un avertisment similar,…

- La aproape opt luni de la comiterea oribilei crime, ucigasii lui Razvan Sirbu, un tanar din Iasi in varsta de 21 de ani, au fost condamnati la inchisoare. Charlie White, un tanar de 19 ani, va sta la inchisoare cel putin 16 ani pana cand va putea fi eliberat conditionat, in timp ce Alex Macdonald…

- Polițiștii de la investigații criminale au pus in aplicare trei mandate de executare a pedepsei inchisorii. Trei barbați din Dumitrița au fost condamnați la inchisoare pentru comiterea infracțiunii de tentativa de omor. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au pus in aplicare, miercuri,…

- Cinci jurnaliști din Turcia au fost condamnați marți la un an și jumatate de inchisoare pentru propaganda terorista de catre un tribunal din Istanbul. Jurnaliștii au participat la o campanie de...

- Cinci jurnalisti, intre care un fost corespondent al ziarului Liberation in Turcia, au fost condamnati marti la inchisoare pentru "propaganda terorista" de un tribunal din Istanbul, a anuntat agentia de presa privata Dogan citata de AFP, scrie news.ro.Jurnalistii Ragip Duran si Ayse Duzkan…

- Doi tineri care au incercat, vara trecuta, sa violeze o minora, au fost condamnati la Judecatoria Aiud la 5 ani și 8 luni. Cei doi au obligat o minora sa se urce intr-un autoturism, pe care l-au condus fara a avea permis de conducere și au incercat sa o violeze. L. Rafael Haiduc si R. […]

- Doi tineri condamnati la inchisoare cu executare pentru tentativa de viol si lipsire de libertate in mod ilegal. Doi tineri au fost condamnați la Judecatoria Aiud la pedepse cu executare pentru infracțiuni contra persoanei. Inculpații sunt acuzați ca au obligat o minora sa se urce intr-un autoturism,…

- Autoritatile turce au reincadrat printr-un decret-lege peste 1.800 de functionari care au fost destituiti in cadrul epurarilor lansate dupa puciul esuat din iulie 2016, a anuntat vineri agentia de presa Anadolu, preluata de AFP. Aceste 1.823 de persoane au fost initial destituite dupa…

- Curtea Constitutionala a Turciei a decis joi eliberarea jurnalistilor Mehmet Altan si Sahim Alpay, sustinand ca drepturile lor au fost incalcate, a anuntat canalul de televiziune CNN Turk, citat de Reuters. Nu exista deocamdata o confirmare din partea Curtii. Inainte de sesiunea Curtii, unii avocati…

- Turcia s-a declarat marti preocupata in legatura cu miscarea de protest fata de dificultatile economice si fata de putere care agita Iranul incepand de joi si a avertizat in legatura cu ''interventiile straine'', relateaza AFP, DPA si Reuters. ''Turcia este preocupata…

- Doua persoane din Blaj, tata si fiu, au fost condamnate de Tribunalul Alba la inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de tentativa la omor, lovire si alte violente, respectiv violare de domiciliu.

- Premierul turc Binali Yildirim a anuntat ca Turcia va angaja 110.000 de functionari publici in anul 2018, inclusiv profesori, personal medical si religios, transmite Reuters. Aflat in orasul Kilis din sudul Turciei, Yildirim a precizat ca printre noii functionari publici se vor afla 20.000 de profesori…

- Doi criminali au recidivat dupa eliberarea condiționata și au luat alte vieți: este cazul lui Fanel Milea originar din comuna braileana Viziru, care a reușit rara „performanța” de a fi condamnat pe viața a doua oara, și al lui Leonard Stan, care s-a reintors dupa gratii pentru omor, dupa ce in urma…

- Marian Avram, de 33 de ani, are condamnari anterioare pentru viol și tentativa de viol, fapte savarșite in Romania. Potrivit deciziei instanței, Avram va ispași minim opt ani de inchisoare in Marea Britanie, dupa care va fi deportat pentru a-și continua pedeapsa in tara. Fapta pentru care…

- Un roman a fost condamnat la inchisoare pe viața, in Marea Britanie, pentru tentativa de viol și lipsire de libertate. Marian Avram, de 33 de ani, are condamnari anterioare pentru viol și tentativa de viol, fapte savarșite in Romania, relateaza Welvyn Hatfield Times. Potrivit deciziei…

- Un tribunal din Silivri, in apropiere de Istanbul, i-a condamnat pe cei 15 pentru tentativa de rasturnare a ordinii constitutionale prin recurgere la violenta si forta. Ei sunt acuzati ca ar fi incercat sa ocupe sediul Partidului Justitiei si Dezvoltarii (AKP, la guvernare) in timpul loviturii de…

- Cincisprezece fosti militari au fost condamnati miercuri la inchisoare pe viata pentru ca au incercat sa ocupe sediul partidului presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan de la Istanbul in timpul tentativei de lovitura de stat din iulie 2016, a anuntat agentia de presa Anadolu, relateaza AFP. Un tribunal…

- Cincisprezece fosti militari au fost condamnati miercuri la inchisoare pe viata pentru ca au incercat sa ocupe sediul partidului presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan de la Istanbul in timpul tentativei de lovitura de stat din iulie 2016, a anuntat agentia de presa Anadolu, relateaza AFP.…

- Adeptul suprematiei albilor,James Fields Jr, acuzat ca a ucis o femeie in varsta de 32 de ani intrand cu masina intr-o multime de contramanifestanti la o adunare a extremei drepte americane, in august, la Charlottesville, in Virginia, a fost inculpat de asasinat, potrivit presei locale, scrie Reuters.James…

- Presedintele Tanzaniei, John Magufuli, a gratiat un cantaret si pe fiul acestuia, care fusesera condamnati la inchisoare pe viata pentru violarea a 10 fete cu varste cuprinse intre sase si opt ani, scrie Reuters.

- Un procuror turc a cerut luni pedepse cu inchisoarea pe viata pentru trei jurnalisti judecati in legatura cu lovitura de stat esuata din iulie 2016 din Turcia, a informat agentia de presa Anadolu, relateaza AFP. Fratii Ahmet si Mehmet Altan, precum si jurnalista Nazli Ilicak, sunt acuzati ca ar fi…

- Uniunea Europeana si Marea Britanie nu au reusit sa ajunga luni la un acord in negocierile privind Brexit-ul, a anuntat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, la finalul intalnirii avute la Bruxelles cu premierul britanic Theresa May, transmit Reuters, AFP si dpa.Intr-o conferinta…

- Fondul de Garantare a Depozitelor de Economii din Turcia (TMSF) a fost desemnat sa calculeze pagubele provocate institutiilor statului de puciul esuat din iulie 2016, o etapa dintr-un proces mai amplu care ar viza obtinerea de despagubiri, a declarat, luni, vicepremierul turc, Bekir Bozdag, informeaza…

- Un judecator de instrucție spaniol a decis luni menținerea in arest preventiv a vicepreședintelui catalan destituit Oriol Junqueras și a altor trei inculpați in tentativa de secesiune a Cataloniei și eliberarea sub cauțiune a altor șase acuzați, a anunțat, intr-un comunicat, Curtea Suprema, instanța…

- PSA Peugeot-Citroen, care in iulie a incheiat procesul de preluare a Opel de la General Motors ar vrea peste jumatate din bani inapoi dupa ce a descoperit cat de greu va fi ca Opel sa atinga tinta de emisii de CO2 in Europa si dupa ce a vazut ca exista riscul ca marca germana sa primeasca amenzi mari,…

- Patruzeci si opt de fosti militari argentinieni au fost condamnati miercuri la inchisoare, dintre care 29 pe viata, pentru crime comise la Scoala Mecanica a Marinei (ESMA), principalul centru de tortura al Argentinei conduse de generalul Jorge Rafael Videla, aflat la putere intre 1976 si 1981), relateaza…

- 28 de militari turci au fost condamnati la inchisoare pe viata pentru ca au participat la tentativa de lovitura de stat din Turcia. Soldatii sunt acuzati de incalcarea Constitutiei.Intre timp, la un an de la puciul esuat din 16 iulie, epurarile in Turcia continua.

- Un deținut care fusese condamnat la inchisoare pe viața dupa ce a ucis cu sange rece nu mai puțin de trei oameni, s-a infectat in mod intenționat cu HIV, pentru a fi lasat sa plece acasa. Barbatul este și varul unui alt ucigaș și violator in serie, care, la randul sau, a ingrozit Romania cu atrocitațile…

- Fostul lider militar al sarbilor din Bosnia, Ratko Mladic, a fost condamnat miercuri de Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie (TPIY) in 10 din cele 11 capete de acuzare, printre care și pentru genocid, la inchisoare pe viața, informeaza Reuters. Mladic era inculpat pentru…

- Fostul lider militar al sarbilor din Bosnia, Ratko Mladic, a fost condamnat miercuri de Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie (TPIY) in 10 din cele 11 capete de acuzare, printre care și pentru genocid, la inchisoare pe viața, informeaza Reuters. Mladic era inculpat pentru…

- O instanta din Turcia a condamnat marti un jurnalist al ziarului de opozitie Cumhuriyet la trei ani de inchisoare sub acuzatia ca a raspandit propaganda terorista printr-o postare scurta pe Twitter facuta de cotidian in luna mai.