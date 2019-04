Vicepresedintele SUA, Mike Pence, a avertizat miercuri Turcia in legatura cu intentiile sale de a achizitiona din Rusia un sistem de aparare aeriana performant, afirmand ca Washingtonul ''nu va sta pasiv'' in timp ce Ankara cumpara armament de la un adversar, transmite dpa. ''Turcia trebuie sa aleaga: ramane un partener esential in cea mai de succes alianta militara din istorie sau vrea sa riste securitatea acestui parteneriat prin luarea unor decizii nechibzuite care submineaza alianta?'', a spus Pence la Washington. Anterior, ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu…