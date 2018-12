Turcia sustine ca Trump i-ar fi spus lui Erdogan ca SUA pregatesc extradarea lui Gulen

Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Germaniei in Romania a comentat, marti, faptul ca presa germana a scris ca la 1 Decembrie Romania a sarbatorit 100 de ani de la anexarea provinciei maghiare Transilvania. Intr-o postare pe pagina de Facebook, reprezentantii ambasadei au transmis ca este vorba despre o interpretare…

- ONG-ul Open Society Foundations, finantat de omul de afaceri George Soros, anunta ca isi va incheia operatiunile in Turcia, la cateva zile dupa ce presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, l-a acuzat pe Soros ca incearca sa distruga natiuni. Organizatia a informat ca este tinta unor acuzatii…

- Rusia a informat luni ca se pregateste de plasarea unor rachete nucleare americane in Europa, in urma retragerii Washingtonului din acordul nuclear din perioada Razboiului Rece, in ciuda faptului ca SUA neaga ca ar avea astfel de planuri, scrie Reuters. Rusia incearca sa il convinga pe presedintele…

- Pamela Rendi-Wagner a fost aleasa sambata la conducerea Partidului Social-Democrat (SPO, fondat in 1889), devenind astfel prima femeie care preia pozitia de lider al acestei formatiuni istorice, principala de opozitie din Austria. Rendi-Wagner a fost desemnata presedinte al partidului cu voturile…

- Rusia va riposta la eventuala retragere a Statelor Unite din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), a avertizat luni seara presedintele Vladimir Putin. "In mod natural, decizia Statelor Unite de retragere din acest Tratat nu poate fi lasata fara un raspuns din partea noastra", a declarat…

- Partidul Popular European (PPE) l-a desemnat joi pe Manfred Weber drept candidat pentru postul de presedinte al Comisiei Europene, o alta varianta fiind prim-ministru finlandez, Alexander Stubb, scrie Politico. Weber, liderul german al gruparii PPE in Parlamentul European, va fi candidatul…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, in unanimitate (75 de voturi 'pentru'), o propunere legislativa prin care este eliminata obligativitatea aplicarii stampilei in institutiile publice, cu exceptia cazurilor in care utilizarea acesteia este impusa in mod expres, prin legi speciale.…

- Politistii fac, joi dimineata, trei perchezitii in Bucuresti intr-un dosar de evaziune fiscala in care mai multe persoane sunt suspectate ca au cumparat, in 2016, din spatiul intracomunitar, autoturisme second-hand pe care le-au vandut apoi in Romania, fara a inregistra in contabilitate veniturile.…