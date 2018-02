Turcia - SUA, tensiuni: ”Ne aflăm într-un moment foarte critic” Seful diplomatiei turce a facut aceste afirmatii la o zi dupa ce consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, H.R. McMaster, s-a aflat in Turcia si inaintea vizitei pe care secretarul de stat Rex Tillerson ar urma sa o faca la Ankara in aceasta saptamana.



'Relatiile noastre se afla intr-un punct foarte critic. Fie vom repara aceasta relatie, fie ea va fi complet distrusa. Nu exista nicio alta optiune', a declarat Cavusoglu intr-o conferinta de presa la Istanbul.



El a mai afirmat ca asteptarile Turciei sunt 'clare si nete', si ca acestea au fost comunicate Washingtonului.



Cavusoglu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Relatiile dintre Statele Unite si Turcia sunt intr-un "moment critic" si risca o "prabusire completa", a avertizat luni ministrul turc al Afacerilor externe, inainte de vizita omologului sau american la Ankara, scrie AFP.

- Iranul a facut luni apel la Turcia sa-si inceteze ofensiva militara din Siria, spunand ca operatiunea din provincia siriana Afrin (nord) incalca suveranitatea si sporeste tensiunile din tara ravasita de razboi, relateaza agentia Reuters. Turcia a lansat luna trecuta o campanie aeriana si terestra,…

- Cel putin sapte militari turci au murit în ultimele 24 de ore în cursul ofensivei Ankarei împotriva kurzilor din regiunea siriana Afrin, aceasta fiind cea mai sângeroasa zi pentru armata turca de la lansarea ofensivei, informeaza site-ul postului BBC News. Premierul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a avertizat miercuri Turcia împotriva oricarei încercari de a invada Siria, în contextul ofensivei comune declansate de armata turca si aliatii sai arabi sirieni împotriva unei militii kurde în nord-vestul Siriei, relateaza AFP.…

- "Impreuna, sa construim o America sigura, puternica si mandra", a lansat el in primul sau discurs despre "Starea Natiunii" urmarit in direct de zeci de milioane de telespectatori. Intr-un lung discurs sarac in detalii sau anunturi, liderul de la Casa Alba a adoptat un ton mai conciliant…

- Turcia a anuntat ca a cucerit o colina "strategica" in nord-vestul Siriei, in cadrul campaniei sale impotriva unei militii kurde aliate a SUA, campanie ce a tensionat relatiile dintre Ankara si Washington, informeaza AFP."Muntele Barsaya a fost recucerit in jurul orelor locale 14:30 (11:30…

- Loviturile aeriene s-au intensificat luni la frontiera intre Turcia si enclava kurda Afrin, in nordul Siriei, unde civilii platesc un pret greu pentru ofensiva pe care presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se declara hotarat sa o continue, relateaza France Presse. Turcia desfasoara din…

- Turcia a anuntat ca a cucerit o colina "strategica" in nord-vestul Siriei, in cadrul campaniei sale impotriva unei militii kurde aliate a SUA, campanie ce a tensionat relatiile dintre Ankara si Washington, informeaza duminica AFP. "Muntele Barsaya a fost recucerit in jurul orelor locale…

- Statele Unite au promis sa înceteze furnizarea de armament catre militiile kurde din Siria, au sustinut oficialii turci sâmbata, ce au cerut în plus Washington-ului sa-si mute imediat trupele din orasul Manbij, urmatoarea tinta a armatei Turciei. Ofensiva militara…

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a chemat sambata Statele Unite ale Americii sa-si retraga 'imediat' militarii desfasurati la Minbej, oras din nordul Siriei controlat de militia kurda YPG, impotriva careia armata turca a lansat o ofensiva, transmite AFP.'Trebuie ca (SUA) sa se…

- Seful diplomatiei turce a cerut sambata Statelor Unite sa isi retraga "imediat" fortele militare desfasurate la Manbij, oras din nordul Siriei controlat de o militie kurda impotriva careia Ankara a lansat o ofensiva, scrie AFP.

- Intr-un discurs televizat, Erdogan a promis sa "curete" orasul Minbej, situat la circa o suta de kilometri est de Afrin, unde fortele americane sunt prezente alaturi de militii kurde, si sa nu lase "niciun terorist pana la frontiera cu Irakul".Dupa ofensiva de la Afin, denumita 'Ramura…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a amenintat vineri ca va extinde si la alte orase din nordul Siriei ofensiva in desfasurare a Turciei impotriva enclavei Afrin, pentru a elimina orice prezenta a unei militii kurde considerate drept organizatie terorista de catre Ankara, potrivit AFP. …

- Turcia a cerut Statelor Unite sa stopeze orice ajutor acordat fortelor kurde YPG sau altfel vor risca o confruntare cu trupele armatei Turciei aflate pe teritoriul Siriei - episod ce reprezinta o escaladare fara precedent a razboiului declaratiilor dintre cele doua state aliate NATO.

- Ankara a contestat, joi, felul in care a prezentat Casa Alba o convorbire telefonica dintre presedintele Donald Trump si omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan. Partea turca sustine ca americanii nu au reflectat fidel continutul discutiei celor doi lideri pe tema ofensivei Turciei in Siria.…

- Ankara a contestat joi felul în care a prezentat Casa Alba o convorbire telefonica dintre presedintele american Donald Trump si omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, apreciind ca nu a reflectat fidel continutul discutiei celor doi lideri despre ofensiva turca din Siria, transmite AFP. Dupa convorbirea…

- Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat a afirmat ca declarația Rusiei despre implicarea Statelor Unite in inceputul operațiunii turcești impotriva kurzilor sirieni nu este altceva decat propaganda, transmite Vocea Americii. Comentand declarațiile Ministerului rus de Externe ca Statele Unite…

- Armata turca a comunicat marti ca operatiunea militara pe care o desfasoara de patru zile în regiunea Afrin din Siria s-a soldat pâna acum cu moartea a cel putin 260 de luptatori din militiile kurde YPG si din fortele Statului Islamic, informeaza Reuters. Ministrul turc de…

- Armata turca a comunicat marti ca operatiunea militara pe care o desfasoara de patru zile in regiunea Afrin din Siria s-a soldat pana acum cu moartea a cel putin 260 de luptatori din militiile kurde YPG si din fortele Statului Islamic, informeaza Reuters. Ministrul turc de externe, Mevlut…

- Ofensiva militara a Turciei impotriva militiei kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) din Siria a provocat pana luni stramutarea a circa 5.000 de oameni in districtul Afrin, dar o parte dintre locuitorii cei mai vulnerabili nu au reusit sa fuga, potrivit unui raport ONU care citeaza surse locale,…

- Ofensiva, lansata sambata de catre armata turca impreuna cu rebeli sirieni pro-Ankara, vizeaza militia kurda siriana Unitatile de aparare a poporului (YPG), considerata de catre Turcia ca fiind ''terorista'', dar care a fost in prima linie a frontului in lupta impotriva jihadistilor in Siria.''Decretam…

- Autoritatile kurde siriene au decretat marti ''mobilizare generala'' pentru a apara enclava Afrin (nord), facand apel la civili ''sa puna mana pe arme'', in cea de-a patra zi a ofensivei Turciei in provincia din Siria, relateaza AFP. Ofensiva, lansata sambata…

- Optsprezece civili, intre care femei si copii, au fost ucisi in ofensiva turca din regiunea Afrin, a transmis luni un purtator de cuvant al aliantei Fortelor Democrate Siriene (SDF). Alti 23 de oameni au fost raniti in conflict, a mai anuntat purtatorul de cuvant, scrie Reuters.Trupele terestre…

- Turcia a lansat o operatiune militara terestra impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) in regiunea Afrin, din nordul Siriei, operațiune numita „Ramura de maslin”. Este a doua incursiune majora a Turciei in Siria, in regiunea de langa frontiera sa, controlata de SDF, Forțele…

- Politia turca a folosit duminica spray-uri cu piper pentru a-i dispersa pe manifestantii pro-kurzi adunati la Ankara si Istanbul, in semn de protest dupa ce fortele militare terestre ale Turciei au invadat regiunea Afrin din Siria, controlata de militia kurda. Cel putin 12 protestatari au fost retinuti…

- Binali Yildirim a declarat ca militari turci au intrat in jurul orei locale 11:45 (08:05 GMT) in regiunea Afrin, controlata de Unitatile de Protectie a Poporului (YPG), dinspre localitatea de frontiera Gulbaba. Mai devreme, armata turca a raportat 153 de tinte ale militantilor kurzi lovite…

- Trupele terestre turce au intrat, duminica dimineața, in Siria de nord, ca parte a campaniei militare prin care Ankara dorește sa elimine luptatorii kurzi din aceasta zona, a anunțat premierul Turciei, citat de BBC News. Binali Yildirim a declarat ca scopul acestei misiuni este stabilirea unei „zone…

- Franta a cerut o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU in legatura cu Siria ca urmare a operatiunii Turciei in provincia siriana Afrin (nord), a anuntat duminica ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, informeaza Reuters. ''Ghouta, Idlib, Afrin - Franta cere o reuniune…

- Militari turci au intrat duminica in regiunea Afrin, in nordul Siriei, in a doua zi a unei vaste ofensive impotriva unei militii kurde considerata drept "terorista" de catre Ankara, a declarat premierul turc Binali Yildirim, potrivit AFP. Citat de agentia de presa Dogan, Yildirim a declarat ca militari…

- Militari turci au intrat duminica in regiunea Afrin, in nordul Siriei, in a doua zi a unei vaste ofensive impotriva unei militii kurde considerata drept "terorista" de catre Ankara, a declarat premierul turc Binali Yildirim, potrivit AFP. Citat de agentia de presa Dogan, Yildirim a declarat…

- Declaratiile liderului de la Ankara au fost facute in cadrul unui congres al partidului de guvernamant din Turcia, AKP, ce a avut loc in orasul Kutahya. Erdogan a precizat ca dupa Afrin va avea loc o operatiune in Manbij deoarece "promisiunile facute Turciei nu au fost respectate". "PKK, YPG…

- Turcia a atacat o zona din Siria intr-o actiune impotriva militantilor kurzi. Bombardamentul a avut loc la granita dintre Turcia si Siria, la cateva zile dupa ce presedintele turc Tayyip Erdogan a amenintat ca va zdrobi militantii YPG kurzi, aflati in regiunea Afrin, ca raspuns la cresterea…

- Turcia a lansat o operatiune militara terestra impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) in regiunea Afrin, din nordul Siriei, a declarat sambata presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, o actiune privita cu ingrijorare de Washington, relateaza AFP si Reuters.

- Turcia a lansat o operatiune militara terestra impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) in regiunea Afrin, din nordul Siriei, a declarat sambata presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, o actiune privita cu ingrijorare de Washington, relateaza AFP si...

- "Operatiunea Afrin a inceput de facto pe teren", a declarat Erdogan intr-un discurs televizat. "Urmeaza apoi Minbej", a adaugat el, referindu-se la un alt oras sirian aflat sub controlul militiilor kurde. "Dupa aceea, pas cu pas, vom scapa tara noastra pana la frontiera cu Irakul…

- Armata turca a anuntat ca a executat noi atacuri sambata impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) in nordul Siriei, in contextul in care o ofensiva terestra pare iminenta, relateaza AFP. Fortele armate turce au afirmat ca au atacat "in situatie de legitima aparare"…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a promis marti ca va termina cu 'cuiburile de teroristi' in regiunile din nordul Siriei controlate de gruparile kurde considerate drept 'teroriste' de catre Ankara, potrivit AFP. 'Maine, in ziua urmatoare, in scurt timp, ne vom…

- Ministerul turc de Externe si-a avertizat, vineri, cetatenii care calatoresc in Statele Unite ca risca arestarea arbitrara si a indemnat la precautie in eventualitatea unor vizite, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Cetatenii turci care calatoresc in Statele Unite pot fi victimele arestarilor…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a catalogat, marti, decizia justitiei americane de condamnare a unui bancher turc in legatura cu tranzactii ilegale cu Iranul drept o "tentativa de lovitura de stat politica" si un efort comun al FBI si CIA menit sa submineze Ankara, relateaza agentia Reuters.…

- Mevlut Cavusoglu, ministrul de Externe al Turciei, a declarat, miercuri, ca relatiile dintre tara sa si Occident depind de atitutinea UE si a SUA, adaugand ca s-a incheiat perioada in care Blocul comunitar putea dicta dinamica relatiilor cu Turcia, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Statele Unite si Turcia au eliminat, joi, toate restrictiile reciproce privind vizele, iar Washingtonul sustine ca a primit asigurari din partea Ankarei ca niciun membru al misiunii americane nu va fi vizat de actiuni represive, dupa arestarea a doi angajati in acest an. Statele Unite au suspendat…

- Statele Unite si Turcia au eliminat, joi, toate restrictiile reciproce privind vizele, iar Washingtonul sustine ca a primit asigurari din partea Ankarei ca niciun membru al misiunii americane nu va fi vizat de actiuni represive, dupa arestarea a doi angajati in acest an, relateaza agentia Anadolu.

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a facut apel vineri la SUA sa renunte la decizia lor de a recunoaste Ierusalimul drept capitala statului Israel, dupa ce ONU a votat impotriva demersului Washingtonului, in pofida a ceea ce liderul de la Ankara a numit amenintarile americane ''urate…

- ”Ce face liderul Americii? Profereaza amenintari. Domnule Trump, nu puteti cumpara cu dolarii dumneavoastra vointa libera si democratica a Turciei", a declarat Recep Tayyip Erdogan, citat de agentia Anadolu. "Unele tari numesc Statele Unite «leagan al democratiei». Acest leagan al democratiei…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a acuzat miercuri pe omologul sau american Donald Trump ca are o ”mentalitate sionista”, dupa ce a recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP. ”Adevarata proprietara a acestor pamanturi este Palestina. Trump vrea ca Israelul sa fie. Este…

- Uniunea Europeana se pregateste sa suprime anul viitor ajutoare de pana la 175 de milioane de euro destinate Turciei, in cadrul procedurii de aderare a Ankarei la UE, si ar putea sa blocheze credite de dezvoltare in valoare de 3,5 miliarde de euro, potrivit unor eurodeputati si diplomati, relateaza…

- Procurorii turci au emis mandate de detenție pentru 360 de persoane intr-o operațiune care vizeaza susținatorii clericului Fethullah Gulen a anunțat, miercuri, postul de televiziune CNN Turk. Ei au declarat ca operațiunea s-a concentrat asupra orașului Istanbul și ca 343 dintre cei care au…

- Convorbirea telefonica de la sfarsitul saptamanii trecute intre presedintii american si turc, Donald Trump, respectiv Recep Tayyip Erdogan, a marcat un punct de cotitura in relatiile tensionate intre cele doua tari, dar Washingtonul trebuie sa-si respecte angajamentul de a pune capat aprovizionarii…

- Presedintele turc Tayyip Recep Erdogan a afirmat vineri ca provincia Afrin, din nord-vestul Siriei, trebuie eliberata de militiile kurde YPG (Unitatile de Aparare a Poporului), adaugand ca tara sa este dezamagita de faptul ca SUA 'nu-si tin o mare parte din promisiuni' si ca nu doreste aceeasi experienta…

- "Vreau sa notez, la inceputul intalnirii noastre, ca relatiile bilaterale pot fi considerate practic pe deplin restabilite", a spus Putin. Relatiile dintre Rusia si Turcia au fost afectate in noiembrie 2015, dupa ce aviatia militara turca a doborat un avion de lupta al Rusiei langa granita…