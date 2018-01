Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul turc Bekir Bozdag a declarat luni ca Statele Unite ale Americii (SUA) ''se joaca cu focul'' infiintand o forta siriana de securitate la granita ce include militia kurda YPG, relateaza agentia Reuters. Duminica, coalitia internationala aflata sub comanda SUA,…

- Potrivit agentiei de presa Anadolu, 'focul de artilerie grea' al armatei turce a tintit pozitiile Partidului Uniunii Democratice (PYD), principala formatiune a kurzilor sirieni, care domina zone din nordul Siriei.Ankara sustine ca PYD are legaturi cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan…

- Fortele turce desfasurate de-a lungul frontierei cu Siria au atacat cu proiectile orasul Afrin, din nordul acestei tari si aflat sub controlul militiilor kurde, pentru a doua zi consecutiva, relateaza duminica DPA, conform agerpres.ro. Potrivit agentiei de presa Anadolu, 'focul de artilerie…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca operatiunea Scutul Eufratului, indreptata impotriva militantilor din nordul Siriei si lansata in august 2016, va fi extinsa in alte doua orase importante, aflate sub controlul combatantilor kurzi sustinuti de SUA, informeaza agentia de presa…

- Un avion de vanatoare detinut de coalitia condusa de Arabia Saudita, care efectua operatiuni militare impotriva rebelilor huthi, s-a prabusit, duminica, in Yemen, din cauza unei defectiuni tehnice, informeaza site-ul Ynetnews.com. Postul de televiziune detinut de rebelii huthi, Al-Massirah,…

- Evolutiile recente în domeniul drepturilor omului din Turcia exclud orice progres în negocierile de aderare a acestei tari la Uniunea Europeana, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, dupa întrevederea avuta la Paris cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza…

- ''SUA desfasoara in prezent o serie de comploturi grave. Nu doar pe teren judiciar, ci de asemenea pe teren economic'', a declarat Erdogan in cadrul unei conferinte de presa la Istanbul. Presedintele turc urmeaza ca in cursul zilei de vineri sa se deplaseze la Paris, unde se va intalni cu omologul…

- Turcia a avertizat joi impotriva incercarilor din afara de a interveni in politica interna a Iranului, afirmand ca astfel de actiuni ar putea provoca o reactie puternica, dupa sase zile de proteste antiguvernamentale in intreaga tara, relateaza Reuters. Ibrahim Kalin, purtatorul de cuvant…

- Aproximativ 500 de politisti au luat parte la raidurile ce au avut loc in Ankara si Istanbul, iar majoritatea celor retinuti sunt de nationalitate straina, potrivit agentiei Anadolu.Procurorii au emis mandate de arestare pe numele a 46 de persoane, iar in timpul raidurilor au fost confiscate…

- Misiunile consulare americane in Turcia vor reincepe sa elibereze vize, in urma unei suspendari temporare provocate de arestarea unui angajat consular, a anuntat joi Ambasada americana la Ankara, scrie AFP, conform news.ro.Turcia a ”dat asigurari la nivel inalt” Statelor Unite in acest sens,…

- Gruparea terorista Stat Islamic (Daesh) a pierdut, in 2017, aproape tot teritoriul pe care il controla in Irak și Siria. Sau, in cuvintele premierului britanic, Theresa May, ISIS a fost strivit. Insa alungarea parțiala din cele doua state nu echivaleaza cu anihilarea gruparii jihadiste. Ea traiește…

- Irakul si Siria au declarat amandoua, in ultimele saptamani, victoria impotriva gruparii Stat Islamic, dupa un an in care armatele celor doua tari, o serie de aliati straini si diverse forte locale i-au alungat pe jihadisti din toate orasele si satele care formau candva autoproclamatul lor ''califat''.SUA…

- In Irak si in Siria se afla in prezent mai putin de 1.000 de combatanti ai gruparii Stat Islamic (SI), respectiv o treime din numarul estimat in urma cu numai trei saptamani, a indicat miercuri coalitia internationala sub comanda SUA care lupta impotriva organizatiei extremiste sunite, relateaza…

- Exprimandu-se la baza RAF (Royal Air Force) din Akrotiri, in sudul Ciprului, dna May a afirmat ca facilitatile din insula au reprezentat ''epicentrul'' operatiunilor impotriva Statului Islamic.''Astazi, datorita in mare parte eforturilor voastre, asa-numitul califat a fost zdrobit si nu…

- Potrivit sursei citate, 62 de suspecti au fost retinuti in cadrul unei operatiuni a politiei desfasurate la Istanbul si in alte 20 de provincii. Fortele de politie se afla pe urmele celorlalti suspecti.Ei sunt suspectati ca ar fi ajutat la organizarea unor casatorii aranjate pentru membri…

- Razboiul din Siria impotriva gruparii Stat Islamic va fi castigat "pana la mijlocul, sfarsitul lui februarie", dar atunci "va trebui discutat cu Bashar al-Assad", a afirmat presedintele francez Emmanuel Macron, citat de AFP.

- Franta a identificat 150 pina la 200 de „bancheri oculti” ai Statului Islamic (SI), in principal in Liban si in Turcia, anuntat marti Tracfin, serviciului Guvernului insarcinat cu lupta impotriva spalarii de bani si impotriva finantarii terorismului, relateaza AFP, potrivit News.ro. „Am lucrat la identificarea…

- Franta a identificat intre 150 si 200 de ''bancheri oculti'' ai gruparii Stat Islamic, in principal in Liban si in Turcia, a indicat marti Tracfin, serviciul Ministerului Economiei insarcinat cu lupta impotriva spalarii de bani si a finantarii terorismului, relateaza AFP.''Am lucrat la identificarea…

- Franta a identificat 150 pana la 200 de „bancheri oculti“ ai Statului Islamic (SI), in principal in Liban si in Turcia, anuntat marti Tracfin, serviciului Guvernului insarcinat cu lupta impotriva spalarii de bani si impotriva finantarii terorismului, relateaza AFP.

- Circa zece manifestanti au fost arestati de politie sambata, la Istanbul, in timpul unei manifestatii impotriva recunoasterii de catre SUA a Ierusalimului drept capitala a Israelului, relateaza un corespondent al AFP, scrie agerpres.ro. Protestatarii, care purtau banderole cu inscriptii precum…

- ''Forțele noastre controleaza complet granița irakiano-siriana și anunț deci incheierea razboiului impotriva Daesh'', acronim in limba araba al SI, a declarat premierul la Bagdad, in deschiderea unei conferințe organizate de sindicatul irakian al jurnaliștilor. Coaliția internaționala condusa…

- Presedintele rus Vladimir Putin va intreprinde luni o vizita la Ankara, pentru convorbiri cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, axate pe problema Siriei si a Ierusalimului, a anuntat vineri presedintia turca, informeaza AFP. Aceasta vizita survine, pe de o parte, in conditiile in care armata…

- Ministrul turc pentru Afaceri Europene, Omer Celik, a declarat vineri ca Uniunea Europeana nu manifesta aceeasi solidaritate cu Turcia în lupta împotriva organizatiilor teroriste FETO si PKK, asa cum se întâmpla în cazul Stat Islamic, relateaza site-ul agentiei Anadolu.…

- "Analizam ajustarile sprijinului militar oferit partenerilor nostri kurzi din prisma necesitatilor militare pentru infrangerea ISIS (Stat Islamic) si a eforturilor de stabilizare care sa previna revenirea ISIS", a declarat Eric Pahon, un purtator de cuvant al Pentagonului. Presedintele american…

- Convorbirea telefonica de la sfarsitul saptamanii trecute intre presedintii american si turc, Donald Trump, respectiv Recep Tayyip Erdogan, a marcat un punct de cotitura in relatiile tensionate intre cele doua tari, dar Washingtonul trebuie sa-si respecte angajamentul de a pune capat aprovizionarii…

- Convorbirea telefonica de la sfarșitul saptamanii trecute intre președinții american și turc, Donald Trump, respectiv Recep Tayyip Erdogan, a marcat un punct de cotitura in relațiile tensionate intre cele doua țari, dar Washingtonul trebuie sa-și respecte angajamentul de a pune capat aprovizionarii…

- Presedintele american Donald Trump l-a informat pe omologul sau turc, Recep Erdogan, ca Statele Unite nu vor mai furniza arme militiilor kurde din Siria care lupta împotriva retelei teroriste Stat Islamic, a declarat Mevlut Cavusoglu, ministrul de Externe de la Ankara, relateaza postul France…

- Intr-o discuție telefonica, Trump i-ar fi promis lui Erdogan ca SUA nu va mai inarma kurzii din Siria, chiar daca aceștia au jucat un rol esențial in indepartarea ISIS din Rakka, transmite ministrul de externe turc citat de BBC News. Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a declarat ca președintele…

- Presedintele turc Tayyip Recep Erdogan a afirmat vineri ca provincia Afrin, din nord-vestul Siriei, trebuie eliberata de militiile kurde YPG (Unitatile de Aparare a Poporului), adaugand ca tara sa este dezamagita de faptul ca SUA 'nu-si tin o mare parte din promisiuni' si ca nu doreste aceeasi experienta…

- Este „posibil" ca jihadiști straini din gruparea Stat Islamic (SI) sa fi scapat din Raqqa inaintea caderii orașului, a recunoscut coaliția internaționala condusa de SUA, dupa publicarea unui...

- Turcia a criticat acordul care a permis jihadiștilor sa paraseasca orașul sirian Raqqa, apreciind ca avertismentele sale la adresa Washingtonului privind colaborarea acestuia cu milițiile kurde au fost intemeiate, relateaza AFP. Chiar înainte de caderea Raqqa, considerata capitala…

- Mii de jihadiști ISIS au fost ajutați sa evadeze din Rakka, orașul sirian care a fost considerat capitala din Siria a gruparii teroriste. Jurnaliștii BBC scriu despre o ințelegere secreta in urma caruia luptatorii ISIS, inclusiv cei de origine straina, și famiile lor au plecat din oraș, fugind in alte…

- Autoritațile autonome kurde din nordul Siriei au predat duminica unor oficiali ruși familii cecene - femei și copii - din orașul Raqa, recucerit in octombrie de la Statul Islamic, relateaza AFP. "Predam familii ale Statului Islamic statului rus, în mod oficial, a anunțat…

- Ancheta procurorului special privind presupusa ingerința rusa in alegerile prezidențiale de anul trecut din SUA examineaza aceste informații in contextul investigațiilor asupra lui Michael Flynn, fost consilier pentru securitate naționala al lui Trump. FBI a cerut informații despre o intalnire…

- Ancheta procurorului special privind presupusa ingerința rusa in alegerile prezidențiale de anul trecut din SUA examineaza aceste informații in contextul investigațiilor asupra lui Michael Flynn, fost consilier pentru securitate naționala al lui Trump.FBI a cerut informații despre o intalnire…

- Autoritatile turce au arestat vineri 82 de cetateni straini, suspectati de legaturi cu gruparea Statul Islamic si care planuiau sa se duca in Siria, potrivit agentiei proguvernamentale Anadolu, scrie AFP. Persoanele arestate, pe a caror nationalitate Anadolu nu o precizeaza, sunt suspectate de asemenea…

- Liderul gruparii Stat Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, s-ar fi aflat in orașul sirian Albu Kamal in timpul operațiunii armatei siriene și a aliaților sai de ''curațire'' a localitații din estul Siriei, a indicat unul din serviciile de presa militara controlat de mișcarea șiita libaneza Hezbollah, relateaza…

- Politia turca a arestat vineri alte 93 de persoane suspectate de legaturi cu gruparea Stat Islamic (SI) la Istanbul si in provincia Adana (sud), potrivit media locale, citate de agentia Xinhua, scrie agerpres.ro. Toti suspectii sunt cetateni straini. Dintre ei, 82 au fost retinuti in cursul…

- "Unitatile fortelor noastre armate, in cooperare cu forte auxiliare si aliate, au eliberat orasul Boukamal", situat in estul Siriei, a anuntat armata intr-un comunicat publicat de presa oficiala. Dupa mai multe saptamani de ofensiva, sustinuta de aviatia rusa, trupele regimului si aliatii sai - membri…

- Armata siriana a anunțat joi ca a preluat controlul total asupra localitații Abu Kamal, ultimul oraș care se afla inca sub ocupația gruparii jihadiste Statul Islamic in Siria, relateaza AFP. "Unitațile forțelor noastre armate, în cooperare cu forțele paramilitare…

- Politia turca a retinut la Ankara 101 persoane suspectate de legaturi cu gruparea Stat Islamic (SI), in cadrul unei vaste operatiuni in imprejurimile capitalei, relateaza joi Reuters, AFP si dpa. Potrivit agentiei de presa turce Anadolu, politia a emis mandate de arestare pentru 245 de presupusi membri…

- Un atentat cu o mașina capcana comis de gruparea Stat Islamic (SI) a costat viața a zeci de persoane deplasate în provincia Deir Ezzor din estul Siriei, a informat Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO).

- In cadrul unei conferinte de presa sustinuta in regiunea Manisa, presedintele turc a precizat ca este determinat sa elimine terorismul in afara granitelor Turciei. Erdogan a dat exemplul unei operatiuni ce a fost efectuata de Armata Siriana Libera si de militarii turci, in urma careia jihadistii…

- Confruntarile dintre fortele de securitate si militantii kurzi au izbucnit, joi, in apropierea orasului Semdinli, dupa ce militarii turci au identificat un grup de kurzi care incercau sa pregateasca o ofensiva impotriva acestora.In plus, alti doi militari turci au fost grav raniti in urma…

- Poliția din Turcia a arestat 49 de cetațeni straini în capitala țarii, Ankara, sub acuzația ca ar avea legaturi cu gruparea terorista Stat Islamic (SI), a anunțat, sâmbata, agenția Anadolu. În total au fost emise 55 de mandate de arestare. Suspecții sunt acuzați…

- Forțele irakiene au lansat joi un asalt impotriva ultimului bastion al gruparii jihadiste Statul Islamic in Irak, in același timp in care kurzii au anunțat o ofensiva irakiana impotriva forțelor lor in nordul țarii la granița cu Turcia, relateaza AFP. Jihadiștii mai dețin în…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, si omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, au discutat telefonic, sâmbata, despre dezvoltarea cooperarii economice si despre situatia din Siria, a anuntat Kremlinul, relateaza site-ul agentiei Tass, potrivit Mediafax. "În timpul unui…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a afirmat vineri ca armata franceza isi va continua lupta impotriva gruparii Stat Islamic pe teritoriul sirian, dar ca atentia trebuie indreptata acum si spre gasirea unei solutii privind o tranzitie politica negociata in Siria, relateaza agentia Reuters. ''Lupta…

- Sebastian Kurz, liderul partidului ce a castigat alegerile parlamentare din Austria, a declarat, joi, ca discutiile pe tema aderarii Turciei la Uniunea Europeana ar trebui incheiate, argumentand ca Ankara nu indeplineste criteriile de aderare, informeaza site-ul agentiei Reuters, citat de Mediafax.Dupa…